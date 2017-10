1944 – LISTE DES ST-PIERRAIS DU CONTINGENT

Annexe 6

LISTE DES ST-PIERRAIS DU CONTINGENT

dans la 2ème D.B. au 152ème Régiment de Génie à la 12ème Cie d’Entretien du Génie

Anciens de la 2ème D.B. – Section de St-Pierre et Miquelon

ABRAHAM Francis

AUTIN Ernest

ARNAU Luc

ARTOIS Joseph

BLIN Georges

BLIN René

BOROTRA Georges

BRIAND Richard

CAMBRAY André

CAMBRAY Ernest

CONAN Désiré

CAPDEVILLE Francis

COUEPEL Etienne

DAGORT René

DESDOUETS Louis

FLANDIGAN Jean-Bte

FORGEARD Maurice

GAUTIER Joseph

GOUPILLIERE Lucien

HALLOUET Jean-Bte

LE BARS Auguste

LE BARS Jean

LECHEVALLIER Olympe

LEFEVRE Pierre-Marie

LEHUENEN Léon

LE1ZA Philippe

LEPAPE Lucien

LEPAPE Yvan

MADE René

MAHE Léon (Louis)

MARIE Ernest

OLAISOLA Georges

PETITPAS Fabien

POIRIER Georges

ROBERT Marcel

ROVERCH Emile

RUEL Paul

RUELLAN Léon

SORGNIARD Julien

TILLY André

URDANABIA Etienne

URDANABIA Lucien

VICTOR Eugène

LISTE DES St-Pierrais

ayant appartenu au 152ème Régiment du Génie (1944-1945)

ALLAIN Robert

BRY Pierre

BOUVIER Marcel

BOUROULT Jean

BRIAND-LEBRUN Robert

COUTANCES Emile

COUTANCES Georges

CORMIER Eugène

DELAMAIRE Auguste

DUFRESNE Robert

DRAKE Antoine

FRIOULT André

FAVEREAU E. Alain

GAUTIER Alfred

GILBERT Emile

LAMBERT André

LEROUX Henri

LEFEVRE André

LEGENTIL Louis

LEMOINE Albert

LETOURNEL Georges

LE TROQUER Auguste

LESPAGNOL Roger

LEVEQUE Auguste

LAPAIX Pierre

MAXIME Marcel

NICOLE Georges

POIRIER Charles

RIO Gérard

SAILLARD Pierre

ADDITIF : (page 160) Quelques uns des soldats affectés au 152ème Génie ont été bien involontairement oubliés et je m’en excuse. Il s’agit de :

GUILLAUME Roger

GUYOMARD Auguste

ORSINY Raoul

YVON Jean

SARACOLA Vincent

URDANABIA Louis

GILBERT André

GIRARDIN Raymond

LEPAPE Léon

RECTIF1CATIF : Page 65 : Strasbourg libérée le 23 Novembre et non le 23 Décembre. Page 99 : A la 297ème et 497 ème Cie, ajouter les transmissions et le bataillon médical.

Mise à jour le 16 Octobre 2002,

Gérard RIO

LISTE DES St-Pierrais ayant appartenu à la 12ème Cie d’Entretien du Génie

VALLEE Clem

PORTAIS Georges

DERRIBLE Maurice

LALANNE Roger

CLOONY Joseph

OZON Georges

GUIBERT Maurice

GUIBERT Jean

PINSON Joseph

LEDU Charles

ARTOIS Emile

POIRIER Joseph

LEVEQUE André

LEVEQUE Fernand

GOUPILLIERE René

TILLARD Maurice

PET1TPAS Pierre-Marie

MORAZE Christian

Extrait du livre Le Contingent St-Pierrais & Miquelonnais par Gérard RIO avec la permission de sa fille, Mme Joëlle RIO.