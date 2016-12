Cimetière de Saint-Pierre [2004?]

ABRAHAM Francois (sans date)

ABRAHAM Henri (2001)

ABRAHAM Maurice (1966) et Remy

ABRAHAM Maurice (sans date)

ABRAHAM Raymond (1979)

ADMOND Auguste (1987) et Nora Elliot

ADMOND Eugene (1962) et Josephine Lemaitre

ADMOND Eugene (sans date) et d’autres noms

ADMOND Eugene (sans date)

ADMOND Joseph Autin (sans date) et d’autres noms

ADMOND Louis (1962) et Laure

ADNOND Emile (sans date)

ALBISTUR Lionel (2001)

ALBISTUR Louis Raymond Baldomero (1994)

ALBISTUR Pierre (sans date) et Marie

ALBISTUR Valentin (sans date) et d’autres noms

ALLAIN Georges (1998)

ALLAIN Gustave (1930) et Guy Poirier

ALLAIN Henri (sans date)

ALLAIN Joseph (1992)

ALLAIN Joseph Poirier (sans date) et d’autres noms

ALLAIN Louis (sans date) et Jean et d’autres noms

ALLAIN Norbert (1979)

ALLARD Joseph (1896) et Jeanne

ALLARD Joseph (sans date) et d’autres noms

ALLEGRE Marie Therese (sans date)

ALLEN Robert (1986) et Jeanne Mahe

AMESTOY Antoine A (1900) et Jean Rene

ANDRIEUX Jacques (1975)

ANDRIEUX Louis (1988) et Jacques et d’autres noms

ANDRIEUX Louis (1988)

ANDRIEUX Madeleine Borotra (1987)

ANDRIEUX Pierre (1969) et Philippe

ANDRIEUX Inconnu (sans date) et d’autres noms

ANSTETT Solange (2003)

APESTEGUY Alexandre (sans date) et Gabriel Plante

APESTEGUY Fernand (sans date)

APESTEGUY Georges (2002)

APESTEGUY Gerard (sans date)

APESTEGUY Gustave (1927) et Julia Orsini

APESTEGUY Jean Baptiste (sans date)

APESTEGUY Joseph (sans date) et Louise

APESTEGUY Joseph (sans date)

APESTEGUY Marcelle Girardin (1992)

APESTEGUY Marie Armande (1986)

APESTEGUY Maurice (sans date) et d’autres noms

APESTEGUY Paul (sans date) et Adele

APESTEGUY Rene (1968)

ARAMBARRI Carlos Berridi (1961)

ARAMTZABE Pascal (sans date) et Joelle et Kareen

ARANTZABE Charles (sans date) et d’autres noms

ARANTZABE J B (1920) et Inconnu

ARANTZABE Joseph (sans date) et d’autres noms

ARANTZABE Louis (sans date) et d’autres noms

ARANTZABE Inconnu (sans date) et d’autres noms

ARNAU Adrien (sans date) et d’autres noms

ARNAU Luc (sans date) et d’autres noms

ARNAUD Louis (1923) et Sarah OReilley

ARNAUD Paul (sans date)

ARONDEL Louis (sans date) et d’autres noms

AROZAMENA Andre (1988)

AROZAMENA Francis (sans date) et d’autres noms

AROZAMENA Francis (sans date)

AROZAMENA Joseph (sans date)

ARROSSAMENA Andre (sans date) et Jean et d’autres noms

ARROSSAMENA Charles (sans date)

ARROSSAMENA Jean Baptiste (sans date) et d’autres noms

ARROSSAMENA Louise Mouton (sans date)

ARROSSAMENA Marcel (sans date)

ARROSSAMENA Pierre (sans date) et d’autres noms

ARROSSAMENA Rene (sans date) et d’autres noms

ARTANO Eugene (sans date) et Jacques

ARTANO Eugene (sans date) et d’autres noms

ARTANO Marie Luce (1993)

ARTANO Maurice (1999) et Yolande Beaupertuis

ARTHUR Alexandre (sans date) et d’autres noms

ARTHUR Alfred Daireaux (sans date) et d’autres noms

ARTHUR Andre (1967)

ARTHUR Francoise Detcheverry (1972) et d’autres noms

ARTHUR Francoise Detcheverry (1972)

ARTHUR Georges (1989) et Jeanne

ARTHUR Laureline (1996)

ARTHUR Louis (1990) et Laure Marcadet et d’autres noms

ARTHUR Louis (1990) et Laure Marcadet

ARTHUR Louis (sans date) et d’autres noms

ARTHUR Mario (2003)

ARTHUR Noel (1999)

ARTHUR Noel (sans date) et d’autres noms

ARTHUR Pascal (1994)

ARTHUR Pierre (sans date)

ARTHUR Pierre Marie (1982)

ARTOIS Auguste (sans date) et d’autres noms

ARTOIS Emile (sans date) et d’autres noms

ARTUR Henri (sans date) et d’autres noms

ARTUR Leopold (1902)

AUDOUX Auguste (sans date) et d’autres noms

AUDOUX G (sans date) et d’autres noms

AUDOUX Gustave Apesteguy (sans date)

AUDOUX Helene (1901)

AUDOUX Jean Francois (1990) et Denis

AUDOUX Louis (sans date)

AUDOUX Madeleine (1986)

AUDOUX Marlene (1988)

AUDOUX Rene Siosse (sans date) et d’autres noms

AUDOUX Victor (sans date) et d’autres noms

AUDOUZE Christian (2000) et Paul

AUDOUZE Didier (1990)

AUDOUZE Firmin (1933)

AUDOUZE Jean (1970) et Jean Pierre

AUDOUZE Joseph (1945) et France

AUDOUZE Paul (sans date) et E et M Goyetche

AUGUSTE Made (1978)

AUTIN Alfred (sans date) et d’autres noms

AUTIN Gerard (1962)

AUTIN Joseph (sans date) et d’autres noms

AUTIN Rene (1960) et Emilie Fouchard

AUTIN Rene (1997)

AUTIN Victor (sans date)

AVECIA Jose Torrecilla (1929)

BAHUON Amelie (1957)

BALAND Joseph (1885)

BALDOMERO-ALBISTURE Charles (2002) et Louis

BALDOMERO-ALBISTURE Valentin (2003)

BANNERMAN Alexander H (1908)

BARBE Alfred (1932)

BARG Gwang Su (1986)

BARTLETT Georges (1947) et d’autres noms

BASLE Fernand (sans date) et d’autres noms

BASLE Jean Baptiste (sans date) et d’autres noms

BASLE Jean Marie (sans date) et Marcel

BASLE Joseph (sans date)

BASLE Lucie Hacala (1970) et Lucie

BEAUDRY Marie Poirier (1910)

BEAUFILS Inconnu (sans date) et d’autres noms

BEAUPERTUIS Ernest (sans date) et Rene

BEAUPERTUIS Eugene (sans date)

BEAUPERTUIS Joseph (sans date) et Loretta et A et M

BEAUPERTUIS Marie Line (2003) et Daniele

BEAUPERTUIS Pierre (sans date) et d’autres noms

BECHET Andre (sans date) et d’autres noms

BECHET Desire (1936) et Helene et Therese Dutin

BECHET Eugene (sans date) et d’autres noms

BECHET Gabrielle (1946)

BECHET Joseph (sans date)

BECHET Julien (1888)

BECHET Inconnu (1xxx)

BECK Gilbert (1997)

BECK Stanley (1956)

BECK Yvette Cuza (1983)

BELLOCQ Andre (sans date)

BELLOCQ Suzanne (sans date)

BELLOCQ Inconnu (sans date)

BELLOIR V Jacques (sans date) et Louis

BELLOIR V Jacques (sans date) et d’autres noms

BELOIR Jacques (sans date) et d’autres noms

BELOIR Robert (1976)

BENATRE Eugene (sans date)

BENNING Emma (1892) et d’autres noms

BENNING Emma (1892)

BENNING Paul (sans date) et Harry et Joseph et Monica

BERNARD Jules (sans date)

BERNARD Inconnu (sans date) et Inconnu Tredan

BIDEL Anita (1891)

BIDEL Emilie Leconte (1893)

BIDEL Gustave (1891) et Leon

BIMMEL Emile (sans date)

BISSON Ernest (1951) et Adelle

BISSON Georges (sans date) et d’autres noms

BIZEUIL Jeanne (1941)

BIZOUARN Yves (sans date) et d’autres noms

BLADEMERO Germain (sans date) et Inconnu Albistur

BLANCHANDIN Inconnu (sans date) et Inconnu Made

BLANCHET Joseph Marie (1938)

BLANDIN Inconnu (sans date)

BLIN Georges (sans date) et Roberte Lespagnol (1989)

BLIN Gustave (1961) et Clementine

BLIN Louis (1970) et Angele

BOISSEL Emile (sans date) et d’autres noms

BOISSEL Marie (1974)

BOISSEL Marie Ange (1950)

BOISSEL Inconnu (sans date) et d’autres noms

BONFILS Gustave (sans date)

BONIN Henriette Grave (1985) et d’autres noms

BONIN Marcel (1945)

BONNIEUL Ernest (sans date) et d’autres noms

BONNIEUL Francis (1932) et Pierre Helene

BONNIEUL Jennifer (1994)

BONNIEUL Joseph (1962) et Victor Francois et Elise

BONNIEUL Joseph (1962)

BONNIEUL Nicole (1955)

BONNIEUL Paul (sans date) et d’autres noms

BONNIEUL Inconnu (19×9)

BORIES Rose (1964)

BOROTRA Alberte (1987) et Jean

BOROTRA Blanche (1953)

BOROTRA Dominique (1950)

BOROTRA Edouard (sans date) et d’autres noms

BOROTRA Eugene (1952) et Louise

BOROTRA Heloise (sans date) et Eugenie Beaufils

BOROTRA Jean (1977) et Alain et d’autres noms

BOROTRA Raymond (1916) et Marie Thomas

BOROTRA Inconnu (sans date) et d’autres noms

BORTHAIRE Jean Eugene (1989)

BORTHAIRE Virginie Rose (1889)

BORTHAYRE Charles (sans date) et D P et S V P et d’autres noms

BOUDREAU Andre (sans date) et d’autres noms

BOUDREAU Isaac (1973) et Venelda

BOUDREAU Jean (1942) et d’autres noms

BOUDREAU Jean (1942)

BOUDREAU Jean (sans date)

BOUDREAU Math (1942)

BOUGET Charles (1929)

BOUGET Charles (1963)

BOUGET Charles (1993)

BOUGET Marthe Ruault (1980)

BOUGET Philippe (1991)

BOUILLIE Inconnu (sans date) et Inconnu Lebourge

BOUILLON Martin (1956)

BOURGEOIS Damase (1890)

BOURGEOIS Edouard (sans date) et Armandine

BOURGEOIS Henri (1990)

BOURGEOIS Jean (1968) et Gustave et d’autres noms

BOURGEOIS Joseph (sans date)

BOURGEOIS Louis (1959)

BOURGEOIS Robert (1962)

BOURGEOIS Robert (sans date) et Auguste et d’autres noms

BOUROULT Andre (sans date) et d’autres noms

BOUROULT Marie Antoinette (1987)

BOUROULT Inconnu (1930) et d’autres noms

BOUVET Eugenie (sans date)

BOUVET Louis (sans date) et Bruno et d’autres noms

BOUVET Marie (sans date) et Desire

BOUVIER Louis (sans date)

BRANCHIN Vigneau (sans date)

BRAULT Henriette (1992)

BREACK Clement (sans date) et d’autres noms

BRIAND Albert (sans date) et d’autres noms

BRIAND Alfred (1913) et Gracieuse et Evelina

BRIAND Alfred (sans date) et Etienne

BRIAND Alfred (sans date) et d’autres noms

BRIAND Andre (1963) et Inconnu Hutton

BRIAND Andre (1984) et Bridgitte Dober et Anne

BRIAND Anne (1940)

BRIAND Audrey (1979)

BRIAND Berthe (1961) et Julien

BRIAND Charles (1998) et Denis Legall

BRIAND Charles (sans date)

BRIAND Edouard (1933)

BRIAND Edouard (1953)

BRIAND Edouard (1993) et Adele

BRIAND Elisabeth (1933)

BRIAND Emilie (1938) et Eugene et other

BRIAND Ernest (1913) et Louise et Georges

BRIAND Ernest (sans date) et Roger et d’autres noms

BRIAND Etienne (sans date) et E Lebrun et Raymond

BRIAND Francois (sans date) et Stephanie

BRIAND Francois Broquevielle (1988)

BRIAND Gustave (sans date) et Robert Fouchard

BRIAND Huguette Lafitte (1991)

BRIAND Jacques (1994)

BRIAND Jacques (1997) et Rita

BRIAND Jean (1960)

BRIAND Jean Baptiste (1985)

BRIAND Joseph (1985) et Jacqueline

BRIAND Leon A (sans date) et d’autres noms

BRIAND Leon Charles (sans date) et d’autres noms

BRIAND Louis (1933) et d’autres noms

BRIAND Louis (sans date)

BRIAND Lucien (1936) et Marie Claireaux

BRIAND Marie (1947) et Leonie et Sarah Slaney

BRIAND Marie Joseph Haran (1985)

BRIAND Marie Therese (1979)

BRIAND Maurice (sans date) et d’autres noms

BRIAND Octave (1931)

BRIAND Octave (sans date) et d’autres noms

BRIAND Paul (sans date) et d’autres noms

BRIAND Raymond (1994)

BRIAND Rene (sans date) et Therese

BRIAND Richard (1972)

BRIAND Richard (sans date) et d’autres noms

BRIAND Inconnu (sans date) et Inconnu Ruault

BRIAND Virginie (1925) et Colombe

BRINDEJONC Marie (1903)

BRINDEJONC Therese J Dagort (1921) et Marie

BRINDEJONC Therese Josephine Dagort (1921)

BRY Andre (2001)

BRY Caroline Gaspard (1913)

BRY Edouard (1931)

BRY Ernest (sans date) et d’autres noms

BRY Eugene (sans date)

BRY Georges (sans date) et Yvette Fitzpatrick (1959)

BRY Georges (sans date) et d’autres noms

BRY Guy (1998)

BRY Jean Luc (1985)

BRY Joseph (sans date)

BRY Maurice (sans date) et d’autres noms

BRY Pierre (sans date) et Marie Leloche

BRY Pierre (sans date)

BRY Raymonde Alverez (1997)

BUGAULT V (sans date)

BURTON Winifred (1890)

BURUILL Marie Guillou (1912) et M Thomas et d’autres noms

BURUILL Marie Guillou (1912) et Marie Thomas

BUSNOT Francis Edouard (1890) et Francois

BUSNOT Henri (1974)

BUSNOT Jean (sans date) et d’autres noms

BUSNOT Marcel (2003) et Marie Vidal

BYRNE Marie (1967)

CABREIRO Vicente (19×8)

CAMBRAY Andre (1981)

CAMBRAY Andre (1996)

CAMBRAY Ernest (1982) et Paulette

CAMBRAY Ernest (sans date) et d’autres noms

CAMBRAY Georges Poirier (sans date)

CAMBRAY Joseph (1949) et Madeleine Champdoizeau

CAMBRAY Louis (sans date) et d’autres noms

CAMBRAY Marion (1997)

CAMBRAY Maurice (1991) et Raymond

CAMILLE Inconnu (sans date) et Inconnu Letournel

CAMPOT F (sans date) et d’autres noms

CANTALOUP Jean (1918)

CAPANDEGUY Andre (sans date) et d’autres noms

CAPANDEGUY Andre Fils (sans date) et d’autres noms

CAPANDEGUY Georges Girardin (sans date) et d’autres noms

CAPANDEGUY Jean (1989) et Anita

CAPDEVILLE Jean P (sans date) et d’autres noms

CAPDEVILLE Paulette Bonnieul (2001)

CAPENDEGUY Joseph (1918) et Josephine

CARNET Madame (1910) et Adolphe

CARRE Lucien (sans date) et Alexandrine et Lucien

CARRERE G (sans date) et d’autres noms

CARRERE Henri (1966) et Adele

CARRERE Pierre (sans date) et d’autres noms

CARROTTE Marie Ithurrart (sans date)

CARTUCHO Carlos Craveiro (1991)

CASAMAJOR Joseph (1904)

CASAMAYOR Joseph (1893)

CASAMAYOR Pierre (sans date) et d’autres noms

CASSAMAYOR Etienne Ernest (1923)

CASTAING Gilbert (1973) et Carie Clarck et Maria

CHAIGNON Georges (sans date) et d’autres noms

CHAIGNON Joseph (sans date) et d’autres noms

CHAMBERT Marie Mathilda (1887)

CHAMPDOIZEAU A (sans date)

CHAMPDOIZEAU Eugene (sans date) et Stroud et d’autres noms

CHAMPDOIZEAU Eugene (sans date) et d’autres noms

CHAMPDOIZEAU Fabrice (1992)

CHAMPDOIZEAU Gustave (sans date) et d’autres noms

CHAMPDOIZEAU Jean (1984)

CHAMPDOIZEAU Martin Joseph (1982)

CHAMPDOIZEAU Michel (sans date) et d’autres noms

CHAMPDOIZEAU Michel Eugene (1998)

CHAMPDOIZEAU Rene (2003)

CHANDOIZEAU Marie Arraitz (1901)

CHARDRON Alain (1990)

CHARDRON Louis (sans date) et d’autres noms

CHARDRON Louis (sans date)

CHARDRON Marie (1986)

CHARTIER Bouroulet (sans date) et d’autres noms

CHARTIER C (sans date)

CHARTIER Edmond (sans date) et Jean Poulain (sans date)

CHARTIER Edmond (sans date) et d’autres noms

CHARTIER Francois (1887) et Judith

CHARTIER Joseph (1972) et France

CHARTIER Marie (1934)

CHARTIER Paul (1937)

CHATEL Eugene (1974) et Helene Lebollock

CHATEL Fernand (sans date)

CHATEL Marcelline (1982)

CHATEL Pierre (sans date)

CHESNEL Jeanne (2001) et Marcel

CHESNEL Jeanne Maurice Andre Paul Leon (sans date)

CHORAZEWIEZ Inconnu (sans date)

CITRE Noel (1936)

CLAIREAUX Amelie (1941) et Rose et Marie et Leonce

CLAIREAUX Clement (1913) et Elisabeth

CLAIREAUX Elie (1991) et Marie Therese Vigneau

CLAIREAUX Eugene (1894) et Clementine et F et L et L

CLAIREAUX Eugene (1962)

CLAIREAUX Francis (1950) et Solange et Eugene

CLAIREAUX Georges (1988) et Marie Epaule

CLAIREAUX Gerard (sans date)

CLAIREAUX Max (2002)

CLARCK Charlotte (1915) et Clara et P Lelandais

CLARCK Nelson (sans date) et d’autres noms

CLEMENT Andre (1942)

CLEMENT Andre (sans date) et d’autres noms

CLEMENT Andre (sans date)

CLEMENT Carolin (1887)

CLEMENT Carolin Justine Lescamela (1901) et other

CLEMENT Carolin Justine Lescamela (1901)

CLEMENT Edouard (sans date)

CLEMENT Eugene (sans date) et d’autres noms

CLEMENT Joseph (1887)

CLEMENT Josephine Richard (1905)

CLEMENT Inconnu (sans date) et Inconnu Vallee

CLINTON Caroline Mary (1870)

CLINTON Henry (1902) et Mary Margaret

CLOCHET Eugene (sans date) et d’autres noms

CLOCHET Henri (1982) et Henri Lefevre

CLOCHET Henri (1982)

CLOCHET Jean Pierre (1998)

CLOCHET Joseph (sans date) et d’autres noms

CLOCHET Pierre (1995)

CLOCHET Yves (1903)

CLOONY Joseph (1980) et Marie Therese

COLFORD Georges (1974) et M E

COLMAY Auguste (sans date) et d’autres noms

COLMAY M R (sans date)

COLMAY Marguerite (1997)

COLMAY Roger (sans date)

COMPAGNON Francois Xavier (sans date)

CONAN Desire (sans date) et d’autres noms

CONAN Francois (sans date) et d’autres noms

CONSTANTIN Marecel (1915)

CORDON Amand (1976) et Augusta

CORDON Armand (1976) et James Thibault

CORDON Elisabeth Coudray (1932)

CORDON F (sans date)

CORDON Maurice (1881) et Maurice

CORDON Prosper (sans date) et other

CORMIER Alexandre (sans date) et d’autres noms

CORMIER Alp (1944)

CORMIER Ange (sans date) et d’autres noms

CORMIER Armand (1985)

CORMIER Bernard (sans date) et Jean Charles

CORMIER Charles (1948) et Blanche

CORMIER Charles (1958) et Amelie

CORMIER Eugene (1986) et Charles

CORMIER Fortune (sans date) et d’autres noms

CORMIER Fortune (sans date)

CORMIER Gaby (1980)

CORMIER Jean (1973)

CORMIER Jean Mahe (sans date) et d’autres noms

CORMIER Joseph (1xxx)

CORMIER Jules (1933) et Marie

CORMIER Odile (1984)

CORMIER Onesime (1881)

CORMIER Oresime Josephine Lafitte (1927)

CORMIER Pierre (1983) et M et Josephine Ropert

CORMIER Rene (sans date) et d’autres noms

CORMIER V (sans date) et Marie et d’autres noms

CORMIER Victor (1986)

COROUGE Louise (1986)

COSSUE Marie Cormier (sans date) et Denis

COSTAS Gonzalez (1957)

COSTE Alexandre Edouard (1858)

COSTE Alfred (sans date) et d’autres noms

COSTE Alfred (sans date) et d’autres noms

COSTE Celeste Marie (1870)

COSTE Celine (1896)

COSTE E (sans date)

COSTE Engrate (sans date) et d’autres noms

COSTE Eugenie (18xx) et Emile Miller

COSTE Joseph (1871) et Marie Poirier et d’autres noms

COSTE Joseph (1871)

COSTE Joseph (1885)

COSTE Joseph (sans date) et d’autres noms

COSTE Joseph (sans date)

COSTE Leon (2002)

COSTE Leoni (1899)

COSTE Lucien (1929)

COSTE Madeleine (1960)

COSTE Marie Ledret (1927) et A

COSTE Marie Louise Relagie Poirier (1872)

COSTE Mauane V Prudent (sans date)

COSTE Rosa (1976)

COSTE Inconnu (sans date) et Inconnu Enguehard

COSTE Zelie (sans date)

COSTENTIN Paul (sans date)

COUDRAY Inconnu (sans date) et d’autres noms

COUEPEL Etienne (sans date)

COUEPEL Eugene (sans date)

COUEPEL Gabriel (1980)

COUEPEL Louis (sans date) et d’autres noms

COUEPEL Paul (sans date)

COUETIL Alfred (sans date) et Leontine

COUETIL Ernestine Tillard (1916) et d’autres noms

COUFFON Achille (1956)

COUFFON Darchille (1913)

COUFFON Elisabeth Maxime (1937) et Marie G

COUFFON Simon (sans date) et d’autres noms

COUPARD Constant (sans date)

COUSIN Joseph Casamayor (sans date) et d’autres noms

COUTANCES Constant (1952)

COUTANCES Georges (1998) et Marthe

COUTANCES Louis (1994) et Mireille Bry et Marcel

COUTANCES Paul Lafitte (sans date) et d’autres noms

COUTANCES Victor Gautier (sans date) et Renee (2001)

COUTURIER France Amelie (1889)

COX Eliane (1994)

COX Georges (1984) et d’autres noms

COX William (1892) et Etiennette et Ernest

CREPET Marie L (1894) et Berthe et Rene Fernand

CREPET Marie Laurence (1894) et Berthe

CRESPIN Maurice (1997)

CRESPO Felix (1953) et Vitoria

CROSVALET Jean Marie (1906) et Helene Lafourcade

CURET Gaston (sans date) et Blanche

CURET Victor (sans date) et d’autres noms

CUSICK Gladys (1937)

CUSICK John (1959) et Norah

CUSICK Joseph (sans date) et Mathurin David

CUSICK Joseph Bonnieul (sans date) et d’autres noms

CUSICK Marcel (sans date) et d’autres noms

CUZA Claudette (1997)

CUZA David (2003) et d’autres noms

CUZA John (1988) et Raoul

CUZA Maurice (1997)

CUZA Simon (1962)

CUZA Vivian (1985)

DAGORT Constant (sans date) et Augustine et d’autres noms

DAGORT Georges (sans date) et Inconnu Epaule et d’autres noms

DAGORT Gustave (sans date) et d’autres noms

DAGORT Henri (sans date) et Marie

DAGORT Leon (1948) et Huberte Enguehard

DAGORT Leon (1948) et d’autres noms

DAGORT Leon (sans date) et d’autres noms

DAGORT Marcel (1989) et Floride

DAGORT Marie Ledret (1924)

DAGORT Rene (sans date) et Marie Girardin (2002)

DAGORT Inconnu (1896) et Emilie

DAGORT V Cyprien (1837) et Marguerite F Savary

DAGUERRE Auguste (sans date) et d’autres noms

DAGUERRE Charles (sans date) et Henriette

DAGUERRE Dominique (1928) et Auguste Lemoine

DAGUERRE Jean (1994) et Juliette

DAGUERRE Joseph (sans date)

DAGUERRE Marie (1963)

DAIGREMONT Paturel (sans date) et d’autres noms

DAIREAUX Edmond (sans date)

DAIREAUX Inconnu (sans date) et d’autres noms

DANCHISE Jean (1956)

DANJOU Louwe (1951) et d’autres noms

DAUPHIN Albert Louis (1875)

DAVID Eugene (sans date) et d’autres noms

DAVRIL Pierre (sans date)

DAYGRAND Jean (1893)

DAYGRAND Paul (sans date)

DEARBURN Angelique (1978)

DEARBURN Auguste (2001)

DEARBURN Denis (1987)

DEARBURN Martin (sans date) et d’autres noms

DEARBURN Patricia (sans date)

DEARBURN Pierre (sans date)

DEARBURN Inconnu (sans date) et d’autres noms

DEJOUE Inconnu (sans date) et d’autres noms

DELACOUR Louis (1899) et Louis Emile et d’autres noms

DELACOUR Louis (1899) et Louis Emile

DELACOUR Louis (1917)

DELACOUR Marie (1922)

DELAGE Anita (sans date)

DELAGE Baptiste (1951) et Adele

DELAGE Cyril (1993)

DELAGE Joseph (1989)

DELAHAYE P (1892)

DELAMAIRE Firmin Auguste (1966)

DELAMAIRE G Raymond (sans date) et Suzanne (1987)

DELAMAIRE Irene Forsey (1994)

DELAMAIRE Maria J Larranaga (1980)

DELAMARE Ernest Marie (18xx) et Inconnu

DELAROCHE Pierre Dibarrat (sans date) et d’autres noms

DELCAMP Philippe (1965)

DELEPINE Louis (1894) et Adelaide

DELEPINE Marie Therese (1898)

DELISLE Emile (1960)

DELISLE Louis (sans date) et d’autres noms

DELIZARRAGA Fernando (sans date)

DELIZARRAGA Joseph Marie (1921)

DELIZARRAGA Marcel (sans date) et Jose

DELIZARRAGA Nadia Stefani (1995)

DEMINIAC Georges (sans date) et d’autres noms

DEMINIAC Roger (1964) et Jean et other

DEMONTREUX Auguste (sans date) et d’autres noms

DEMONTREUX Augustine (sans date) et d’autres noms

DEMONTREUX Carl (1984) et Jean

DERIBLE Bernadette Albistur (2001)

DERIBLE Edouard (1973) et Anna

DERIBLE Edouard (1997) et Henriette

DERIBLE Eugene (1923) et Heloise et Joseph

DERIBLE Eugenie Leblanc (1924)

DERIBLE Jeanne (1980)

DERIBLE Lucien Goupilliere (sans date) et d’autres noms

DERIBLE Pierre (sans date) et d’autres noms

DERIBLE Rene (1981) et d’autres noms

DERIBLE Rene (1986) et Mariette

DERIBLE Rodolph (1973) et Elisabeth Arossamena

DERIBLE Yvonne (sans date)

DEROUET Auguste (1908)

DEROUET Auguste (1970) et Clemence

DEROUET Auguste (sans date)

DEROUET Ernest (1951) et Elise Fontaine

DEROUET Ernest (1975) et Anita Martel

DEROUET Fernande Sollier (1986)

DEROUET Jean Marie (1989)

DEROUET Joseph (sans date) et d’autres noms

DEROUET Pierre (sans date) et Marcelle (1987)

DERRIBLE Charlotte Fleming (1969)

DERRIBLE Francois (2000)

DERRIBLE Lyselle (2000)

DERRIBLE Maurice (1992)

DERRIEN Aurelie (1986)

DERRIEN Noel (sans date)

DESCHAMPS Inconnu (sans date) et d’autres noms

DESCLAUX Abbe Laurent (1899)

DESDOUETS Bernard (sans date) et Guy et A et Sylvian

DESDOUETS Francois (1985)

DESDOUETS Gerard (1969)

DESDOUETS Julien (1991) et d’autres noms

DESDOUETS Louis (sans date)

DESDOUETS Pierre (1967) et Marie

DESNOUEE Inconnu (1xxx) et Inconnu Prima et Alsace

DESTOUET Dominique (1878)

DESVEAUX Eugene Jean (sans date)

DETCHEVERRY Alain (1981) et Gemma Mesnil

DETCHEVERRY Charles Marie (1986)

DETCHEVERRY Edmond (1982)

DETCHEVERRY Eugene (1995) et Gracieuse

DETCHEVERRY Eva (1976)

DETCHEVERRY Fanny Germain (1917)

DETCHEVERRY Georges (sans date) et Georgina Briand

DETCHEVERRY Joseph Poirier (sans date) et d’autres noms

DETCHEVERRY Noel (1978)

DETCHEVERRY Paul (sans date) et d’autres noms

DETCHEVERRY Roger Gabriel (1993)

DETCHEVERRY Therese (1961)

DETCHEVERRY Inconnu (1871)

DETCHEVERRY Inconnu (1910)

DETCHEVERRY Inconnu (sans date) et Inconnu Lalanne

DETCHEVERRY Inconnu (sans date) et d’autres noms

DEVAIN Francois (sans date)

DEVILLE Joseph Francois (1893)

DEVILLE Julie (1886) et d’autres noms

DEVILLE Julie (1886)

DEVILLE Sarah Marie (1892)

DIBARRAS Inconnu (sans date) et d’autres noms

DIBARRAT Ernest (sans date) et Marie (1990) et Pierre

DIBARRAT Joseph (sans date) et Anne Marie (1974)

DISNARD Albert (1984) et Julienne

DISNARD Andre (sans date) et d’autres noms

DISNARD Andree (1998)

DISNARD Augustine (sans date) et d’autres noms

DISNARD Augustine (sans date)

DISNARD Charles (sans date) et d’autres noms

DISNARD Claude (sans date) et Cecile

DISNARD Desire (sans date) et Suzanne (1992)

DISNARD Emile (1950) et Lucienne

DISNARD Emile (1951) et Emma

DISNARD Emile Louis (sans date) et d’autres noms

DISNARD Emile Victor (sans date)

DISNARD Ernestine (1951)

DISNARD Georges (2000)

DISNARD Gervais (1987)

DISNARD Joseph (sans date) et d’autres noms

DISNARD Leontine Emma (1958)

DISNARD Louis (sans date)

DISNARD Realine Teletchea (1993) et P Urdanabia

DISNARD Realine Teletchea (1993)

DODEMAN Alfred (1929)

DODEMAN Antoine (1979) et Eileen Elliott et Alfred

DODEMAN Michel (2003)

DODEMAN Prosper (1927) et Julie Cormier

DODEMAN Thiard (sans date) et d’autres noms

DOLLO Francis (sans date) et Madeleine

DOLLO Honorat (sans date) et d’autres noms

DOLLO Pierre (sans date) et d’autres noms

DOMINICA Michel (sans date)

DOUDUCE Paul (sans date) et Ludovic

DOUET Amedee (sans date)

DOYLE Auguste Artano (sans date) et d’autres noms

DRAKE Antoine (sans date) et d’autres noms

DRAKE Bernard (1988)

DRAKE James (sans date) et d’autres noms

DRAKE Inconnu (sans date) et d’autres noms

DRAKE Valentin (sans date) et d’autres noms

DRILLET Jean (sans date)

DRILLET Jean Claude (1991)

DRILLET Inconnu (1971) et d’autres noms

DUBOIS Alexandre (1877)

DUCHATELET Daniel (1989)

DUFRESNE Emmanuel (sans date) et d’autres noms

DUGUAIN Auguste (sans date) et d’autres noms

DUGUE Emile Henri (sans date) et d’autres noms

DUGUE Louis (sans date) et Rene Robert (1940)

DUGUE Marie (1984)

DUGUE Inconnu (sans date) et d’autres noms

DUHART F (1866)

DUNAN Francois (sans date)

DUPONT Gabrielle (1894)

DUPONT Georges (1988) et Christiane et Jean Noel

DUPONT Paul (1966) et Josephine

DUPONT Roger (1946)

DUPOUX Jean Baptiste (1927)

DUQUESNEL J B (1893) et Marguerite et other

DUQUESNEL J B (1893) et Marguerite

DURIEUX Inconnu (sans date) et d’autres noms

DURUTY Adele (sans date) et d’autres noms

DURUTY Charles (sans date) et d’autres noms

DURUTY Charles (sans date)

DURUTY Jenny (sans date)

DUTIN Henri (sans date) et d’autres noms

DUTIN Josephine (1995) et Marie Anne

DUTIN Robert (sans date) et Raymonde et C Vidal

DUTIN St Martin (sans date) et Marianne

DUTIN Yannick (1967) et Simon

EDUARDES James (189x)

EDWARDS Antoine (sans date) et Joseph Artois

EDWARDS Marie (1933)

EDWARDS Thomas (1937) et John Cusick et d’autres noms

EDWARDS Thomas (1937)

ELLIOTT Mildred Plaa (1999)

ELODIE Lafargue (sans date)

ELODIE Laure Aymeric (sans date)

ELOQUIN Joseph (sans date)

ENGRONNE Henri (1934) et Bernadine

ENGUEHARD Alex (1890) et Aimee

ENGUEHARD Edouard (1962) et Albertine Briand

ENGUEHARD Eric (1988) et d’autres noms

EON Emilie Marguerite Lucienne (1893)

EON Lea Julie Eugenie (1894)

EPAULE Alphonse (1922)

EPAULE Marcel (sans date)

ERAUSQUIN Edouard (1894) et Joseph et Marlin

ETCHEBERRY Albertine (1981)

ETCHEBERRY Jean Claude (1993)

ETCHEBERRY Mario (sans date)

ETCHEGOYEN Richard (sans date)

ETCHEVERIA Inconnu (sans date) et d’autres noms

ETCHEVERRIA Georges (1954) et Claudia

ETCHEVERRIA Georges (sans date)

ETCHEVERRIA Jose (1978) et d’autres noms

ETCHEVERRIA Joseph (2002) et Marie Andree

ETCHEVERRIA Roger (1987)

ETCHEVERRIA Inconnu (sans date) et Inconnu Etcheverry

ETCHEVERRY Bernard (1900) et Inconnu

ETCHEVERRY Clement (1925) et M A et Inconnu

ETCHEVERRY Clement (1925) et d’autres noms

ETCHEVERRY Dominique (sans date) et d’autres noms

ETCHEVERRY Edouard (sans date)

ETCHEVERRY Henriette (1918)

ETCHEVERRY Marie (1901)

ETCHEVERRY Marie Augusta (1925)

ETCHEVERRY Pierre (sans date) et d’autres noms

FARVACQUE Alexandre (190x)

FARVACQUE Alexandre (1922) et Constance Coupard

FARVACQUE Alexandre (sans date) et d’autres noms

FARVACQUE Charles (1946)

FARVACQUE Georges (sans date) et Christian (1985)

FARVACQUE Henri (1963) et Ernestine Lenormand

FARVACQUE Jeanne (2002)

FARVACQUE Renaud (sans date)

FARVACQUE Inconnu Lacroix (1898)

FARVAQUE Victor (1955)

FAUVEL Victor (sans date) et Odette (1912) et d’autres noms

FAVEREAU Andre (1945)

FERRAND Georges (sans date) et Marie

FERRON Auguste (sans date) et d’autres noms

FERRON Fernand (sans date) et d’autres noms

FERRON Inconnu (sans date) et Inconnu Maillard

FILS Henri Girardin (sans date)

FILS Norbert Siegfriedt (sans date) et d’autres noms

FILS Serignat Francis (1977)

FILY Adrien (1962)

FILY Adrien (1962)

FITZGERALD D V (1859) et Fanny et Inconnu

FITZPATRICK Francois (sans date)

FITZPATRICK Georges F (sans date) et Olivia (1976)

FITZPATRICK Henri (1987) et Georges et Olivia

FITZPATRICK Henri (1987)

FITZPATRICK Mario (sans date) et d’autres noms

FITZPATRICK Pierre (sans date) et d’autres noms

FITZPATRICK Inconnu (sans date)

FITZPATRICK Yves (sans date) et d’autres noms

FLAHAUT Inconnu (sans date)

FLANDIGAN Inconnu (sans date) et d’autres noms

FLEMING Marie (1994)

FLOQUET Paul (sans date) et d’autres noms

FOLIOT Andre (2001)

FOLIOT Anna (1971) et Yvonne

FOLIOT Annie (1939)

FOLIOT Ernest (sans date)

FOLIOT Eugene (1914)

FOLIOT Eugene (1945) et Charlotte Anne et d’autres noms

FOLIOT Eugene (1945) et Charlotte Anne

FOLIOT Henri (sans date) et d’autres noms

FOLIOT Jacques (1943)

FOLIOT Jean (1989)

FOLIOT Joseph (sans date) et d’autres noms

FOLIOT Leonce (sans date)

FOLIOT Marcel (sans date)

FOLIOT Marie (1927)

FOLIOT Odette (1995) et Henriette

FOLIOT Simone (1917)

FOLQUET Auguste Louis (1888)

FOLQUET Edouard (sans date) et d’autres noms

FOLQUET Elodie Hamayon (1900)

FOLQUET Ernest (sans date)

FOLQUET Eugene (1942) et Eugene

FOLQUET Eugene (sans date)

FOLQUET Francois (1869)

FOLQUET Francois (1912) et Marie Jeanne et Elodie

FOLQUET Francois (1912) et Marie Jeanne

FOLQUET Gustave (1946)

FOLQUET Veronique Auguste Coste (1897)

FONTAINE Amand (1941) et Amelie Derouet

FONTAINE Barthelemy (1889) et M Thebault et Marie

FONTAINE Edmond (1982) et Jeanne

FONTAINE Jean Claude (1957)

FONTAINE Jean Francois (1985)

FONTAINE Jean Guy (1957)

FONTAINE Louis (1985)

FONTAINE Louisa Legentil (2000)

FONTAINE Louise (1952)

FORGEARD Inconnu (sans date)

FORGET Emile (sans date) et d’autres noms

FOSSET Inconnu (sans date) et Inconnu Busnot

FOTHERGILL Emma (1880)

FOUCHARD Auguste (sans date) et d’autres noms

FOUCHARD Daniel (2003)

FOUCHARD Edouard (1925) et Marie

FOUCHARD Jacques (2003)

FOUCHARD Jean Marie (1988) et Francis Cloony

FOUCHARD Jules (sans date) et Leon et d’autres noms

FOUCHARD Pierre (1942)

FOUCHARD Pierre (1954) et Emma et S et E et A

FOUCHARD Inconnu (sans date) et Inconnu Charles

FOURE V Josephine Girardin (1903) et d’autres noms

FOURE V Josephine Girardin (1903)

FRANCHE Angela (1988)

FRANCHE Edouard (sans date) et d’autres noms

FRANCHE Georges (sans date) et d’autres noms

FRANCHET Etienne Casamayor (1902) et Ernestine

FRANCIS Abraham (sans date)

FRECKER Charles Atherton (1894) et Emily et d’autres noms

FRECKER Charles Atherton (1894)

FRECKER Emily (1897) et Willie Oliver Steer

FRECKER Emily (1897)

FRECKER John P (1882)

FRIOULT Pierre (sans date) et d’autres noms

FROUDE Yves (sans date) et Theresa (1943) et d’autres noms

FUMEY Berthe (1954)

GABRIEL Michel (sans date) et d’autres noms

GAILLARD Auguste (sans date) et Inconnu Renault

GAMBIER Alexandre Lapaix (sans date)

GARDNER Alice (1889)

GARDNER Harold (1896)

GARMENDIA Vincent (sans date)

GARZONI Jean (sans date) et d’autres noms

GASPARD Alfred (1961)

GASPARD Paul (sans date) et Joseph

GASPARD Paul (sans date)

GASPARD Inconnu (sans date) et d’autres noms

GASTON Georges (1935) et M Michel Gervain

GASTON Georges (1996)

GAUCHET Albert (sans date)

GAUCHET Alfred (sans date) et Labbe et Simone et Leon

GAUCHET Eugene (1907) et Jeanne Hacala

GAUCHET Jeanne (1971) et Paul Gogny et d’autres noms

GAUCHET Jeanne (1971)

GAUCHET Inconnu (sans date) et Inconnu Janvier

GAUTHIER Gustave (1882)

GAUTIER Aimee (sans date)

GAUTIER Alphonse (1939) et Elisabeth Jesseau

GAUTIER Alphonse (sans date) et d’autres noms

GAUTIER Bernard (sans date) et d’autres noms

GAUTIER Emile (sans date) et d’autres noms

GAUTIER Gabriel (1924) et Marie Azemar

GAUTIER Georges (1927) et Alfred et d’autres noms

GAUTIER Henri (sans date) et Leontine Fouchard

GAUTIER Henri R (1970) et Jeanne

GAUTIER Joseph (1982) et Blanche Basle

GAUTIER Joseph (sans date) et d’autres noms

GAUTIER Joseph (sans date)

GAUTIER Joseph Ernest Alphonse (1864)

GAUTIER Josephine Huby (sans date) et d’autres noms

GAUTIER Lucie (1952) et Adelaide Coste

GAUTIER Pauline (sans date)

GAUTIER Inconnu (sans date) et Inconnu Ody

GAUTIER Victor (1975)

GAUVAIN Georges (sans date)

GELOS M V Jean Marie Angele Leloche (1927)

GENDRON Marie (1992) et Marguerite

GENDRON Michel (sans date)

GENDRON Inconnu (sans date) et Inconnu Bonnieul

GENS Charles (1933)

GERARD Marcel (1946) et d’autres noms

GERARD Marcel (1946)

GERMAINE Froude (1991)

GERVAIN Auguste (sans date)

GERVAIN Eugenie Suzanne Fouchard (1898)

GERVAIN Louis (sans date) et Louis et Pierre

GERVAIN Michel (1949) et d’autres noms

GERVAIN Michel (1949)

GILBERT Andre (sans date)

GIRARDIN Andre (sans date) et d’autres noms

GIRARDIN Antoine (1999) et Marie Hacala

GIRARDIN Aristide (1930) et Marie

GIRARDIN Auguste (1902) et Leopoldine Hervy

GIRARDIN Bernard (1968) et Lucien et d’autres noms

GIRARDIN Charles (1948) et Eugenie

GIRARDIN Cigit Louis (sans date) et G Gauvain et d’autres noms

GIRARDIN Cigit Louis (sans date) et Josephine

GIRARDIN Edouard (sans date) et d’autres noms

GIRARDIN Emilie Desiree (sans date)

GIRARDIN Emilie Lebailly (1938)

GIRARDIN Emilienne (1998)

GIRARDIN Ernest (sans date) et d’autres noms

GIRARDIN Francis (sans date) et d’autres noms

GIRARDIN Gabrielle (sans date)

GIRARDIN Georges (1948)

GIRARDIN Georges (1962)

GIRARDIN Georges Disnard (sans date) et d’autres noms

GIRARDIN Gerard (1965)

GIRARDIN Germaine (sans date) et Inconnu Rio

GIRARDIN Henri (sans date) et d’autres noms

GIRARDIN Jacques (1955)

GIRARDIN Jean (1963) et Ella

GIRARDIN Jean Charles (sans date)

GIRARDIN Jean Jacques (sans date)

GIRARDIN Joseph (1928) et Ernest et Inconnu Getten

GIRARDIN Joseph (1960) et Christian

GIRARDIN Louisa (1953)

GIRARDIN Lucien Victor (1964) et Renee et d’autres noms

GIRARDIN Lucien Victor (1964)

GIRARDIN Marcel (2001)

GIRARDIN Maria Laportais (1xxx)

GIRARDIN Marthe Dolimont (1953) et Marie Roulet

GIRARDIN Michel (1956) et Marjorie Snook

GIRARDIN Renee Audoux (2001) et Renee Tirintino

GIRARDIN Rudy (1996)

GIRARDIN Theodore (sans date) et Marguerite (1986)

GIRARDIN V (sans date) et Inconnu Cormier

GIRARDIN Victor (1969) et Pierre Chauvet

GIROUARD Jules (sans date)

GLIDDEN Inconnu (sans date) et Inconnu

GLOANEC Inconnu (sans date) et d’autres noms

GOGNY Joseph (sans date) et G et d’autres noms

GOGNY Paul (1975)

GOGNY Paul (sans date) et Dominique et d’autres noms

GOICOECHEA J B (1980) et Celeste

GOICOECHEA Suzanne (1999)

GOICOECHEA Yvonne Gervain Gaston (1999)

GOIZIOU Christine (sans date)

GOIZIOU Edmond J (1955) et Emma D

GOIZIOU Henry (1991)

GOIZIOU Mathilde Lapaix (sans date) et d’autres noms

GOIZIOU Roger (1993) et Edouard et Michel

GOMEZ Vicente Pablo Ortes (1972)

GORGE Henry (1929) et d’autres noms

GORGET Georges (sans date) et Josephine

GORGET Henri (sans date) et d’autres noms

GORGET Joseph (sans date)

GORIS Andre (1999)

GORIS Jean (sans date)

GORMAN John Joseph (1863)

GOUDRAY Oliver (1896)

GOUPILLIERE Auguste (sans date) et Gabrielle

GOUPILLIERE Eugene (sans date)

GOUPILLIERE Fernand (sans date) et d’autres noms

GOUPILLIERE Fernand (sans date)

GOUPILLIERE Rene (sans date) et d’autres noms

GOUPILLIERE Inconnu (sans date) et d’autres noms

GOUPILLIERE Yvonne Tillard (1995)

GOURIOU Francois (sans date) et d’autres noms

GOURIOU Julie (sans date) et Argentine

GOURNAY Inconnu (sans date) et d’autres noms

GOUTIERE Marcel (sans date) et d’autres noms

GOUTIERE Inconnu (sans date) et d’autres noms

GOUTIERE Inconnu (sans date)

GOUTTIERE Albert Disnard (sans date) et d’autres noms

GOUTTIERE Ernest (1932) et Clarisse

GRATIEN Jean (1838)

GRAYWARD Gerbert (1870)

GRIGNON Joseph (sans date) et d’autres noms

GRIGNON Rene (1961) et Jeanne Janil Louise

GRIMAULT Albert (sans date) et Eugene

GRIMAUX Lucien Girardin (sans date) et d’autres noms

GROSVALET Albert (sans date) et d’autres noms

GROSVALET Gaston (1931) et d’autres noms

GROSVALET Georges (sans date)

GROSVALET Henri (sans date)

GUERIN Dominique Andre (1995) et Andre

GUERIN Gabrielle (1905) et Hilaire A Nollande

GUERNICA Uribarri Zenon (1966)

GUIBERT Emile (sans date) et d’autres noms

GUIBERT Jean (sans date) et d’autres noms

GUIBERT Maurice (sans date) et Marc (1981) et d’autres noms

GUIBERT Paul Octavie Cecile (1928)

GUIBERT Inconnu (sans date) et d’autres noms

GUILLAUME Charles (1967) et Cecile Detcheverry

GUILLAUME Paul (sans date) et d’autres noms

GUILLAUME Robert (1989) et Lucienne

GUIOL Joseph (1897)

GUTHIER Isidore (1969) et Elizabeth

GUYOMARD Charles (sans date)

GUYOMARD Fernand (1932) et Charles

GUYOMARD Francis (sans date) et d’autres noms

HACALA Charles (1931) et Josephine Turck

HACALA Georges (1979)

HACALA Henri (1989) et Elisabeth

HACALA Jules (1934) et d’autres noms

HACALA Leonce (1930) et Marie

HACALA Leonce (1974) et Jeanne Meur

HACALA Louis (sans date) et d’autres noms

HACALA Lucien (sans date) et d’autres noms

HACALA Maurice (sans date) et d’autres noms

HACALA Noel (1965) et Louise Saillard

HACALA Paul (2002)

HACALA Pierre (sans date) et Inconnu Dumphy

HACALA Raymonde (1965)

HAGEN Bessie Watson (1907)

HAGEN Emilie Laroque (1940)

HAGEN James (sans date)

HALEY William (sans date)

HALLOUET Jean Baptiste (sans date) et d’autres noms

HALLOUET Inconnu (sans date) et Inconnu Admond

HAMEL Albert (1927) et Gabriel Folouet

HAMEL J (1890) et A Ernestine Gautier et Gabrielle

HAMEL Jean (sans date) et d’autres noms

HAMEL Josephine Coste (1863)

HAMONIAUX Emilie (1979)

HAMONIAUX Jules (1958) et Emilie et Louis

HAMONIAUX Jules (1958)

HAMONIAUX Louis (1942)

HAMONIAUX Louis (sans date)

HARAN Ernest (sans date) et d’autres noms

HARAN Francis (sans date)

HARAN Jules (sans date)

HARAN Maria Luz (1984) et d’autres noms

HARAN Rene (1991)

HARAN Victor (sans date) et Emile

HARDY Ernest (sans date) et d’autres noms

HARDY Inconnu (sans date) et Inconnu Lehors et d’autres noms

HARMONIAUX Michel (sans date)

HARNETT Michel (1999)

HARRIS Katie Isabel (1884)

HAYES James (1968) et Jean Jacques et Martine

HAYES Laurie (2000)

HAYES Monica (1995)

HAYES Roger (1997)

HAYES Roland (1995)

HAYES Sarah (sans date)

HAYES William (1942) et Emile

HAYES William (sans date)

HAYSE Lucie Cambray (1990) et Pierre Jaccachury

HEARNE Johanna Mary (1880)

HEARNE Michael (sans date) et Bridget

HEBDITCH Joseph (1996) et Anita Marie et Jean

HEBDITCH Marie (1969) et Bernard

HEBDITCH Paul (sans date) et d’autres noms

HEBDITCH Raymond (1974)

HEBDITCH Robert (1998)

HELENE Pierre (1993) et Marguerite

HENRIALLAIN Inconnu (sans date)

HENRY Dorah Fitzpatrick (1928)

HERVO Celestin (sans date)

HEUDES Andrea (1997) et Victorine

HEUDES Charles (sans date)

HEUDES Edouard (sans date) et d’autres noms

HEUDES Emilie (1966)

HEUDES Eugene (1998) et Paulette

HEUDES Eugene (sans date) et d’autres noms

HEUDES Frederic (1953) et Jeanne Detcheverry

HEUDES Frederic (1994) et P J M L et d’autres noms

HEUDES Frederic (1994)

HEUDES Gabriel (sans date) et Emilienne

HEUDES Gabriel (sans date) et d’autres noms

HEUDES Henriette (1967)

HEUDES Joseph (sans date) et Marie Joseph et d’autres noms

HEUDES Leon (sans date)

HEUDES Louis (1913) et Elizabeth et d’autres noms

HEUDES Louis (1913) et Elizabeth

HEUDES Louis (1935)

HEUDES Marie Louis (sans date) et Frederic et Leon

HEUDES Noel (sans date) et d’autres noms

HEUDES Pierre (1951) et Adrienne

HEUDES Pierre (sans date) et d’autres noms

HEUDES Virginie (1965)

HILLIER Jacob George (1905)

HIRIGOYEN Andrea (1985) et Inconnu Hoodge

HIRIGOYEN Michel (sans date)

HOOPER Francis (sans date)

HOOPER Henry F (1879) et Fanny et Albert

HOUGH Emma Archibald (1874)

HUBERT Eugene (1889)

HUBERT Marie (1895) et Inconnu

HUBERT Pierre (sans date)

HUBY Arol (sans date)

HUBY Julien (1931) et Jsida

HUBY Marguerite Bechet (1951)

HUBY Marie Hutton (1966)

HUBY Pierre (sans date)

HUE Joseph (sans date)

HUE Louis (1957) et Gabrielle Lerolland

HUMBERT Joseph Marie Gabriel (1867)

HUMBERT Marie Landry (1982)

HUMBERT Inconnu (sans date) et d’autres noms

HUREL Alfred Couetil (sans date) et d’autres noms

HUREL Emile (1925)

HUREL Georges (sans date) et Joseph Tanguy

HUTTON Azelma Poulain (1885)

HUTTON Ernest (1989) et Renee et Louis Lefevre

HUTTON Ernest (1989) et Renee

IBART Joseph Admond (sans date) et d’autres noms

IRVIGINE Inconnu (sans date) et d’autres noms

IZA Henri (sans date) et d’autres noms

IZA Inconnu (sans date) et Inconnu Tauzin et d’autres noms

JACCACHURY Edouard (1992)

JACCACHURY Gabriel (sans date) et d’autres noms

JACCACHURY Pascal (1970)

JACCACHURY Pierre (sans date) et Emilie et Henri Leroy

JACCACHURY Inconnu (sans date) et d’autres noms

JACKMAN Charles (1998)

JACKMAN Charles A (sans date) et Elie Girardin et Andre

JACKMAN Elie (1984)

JACKMAN Georges (2003)

JACKMAN Noel (1984)

JACORET Andre (sans date)

JAMES Gabriel (1938)

JAMES H (sans date) et d’autres noms

JAMES Louis (1985)

JANIL Daniel (1994)

JANIL Eugene (sans date) et d’autres noms

JANIL Norbert Fils (1994)

JANVIER Jeanne Tredan (1983)

JAQUET E (1929)

JAQUET Gabrielle Marie Joseph (1888) et J Cormier

JAQUET Gabrielle Marie Joseph (1888)

JAQUET Gabrielle Marie Madeleine (1895)

JAQUET Inconnu (sans date) et Inconnu Gerin (18xx)

JAUREGUIBERRY A (sans date) et d’autres noms

JEANNE Gustave (1916)

JEZEQUEL David Laure (sans date)

JEZEQUEL Jean Baptite (sans date) et d’autres noms

JEZEQUEL Joseph (sans date) et Julie

JEZEQUEL Joseph (sans date)

JEZEQUEL M Laure (1942)

JEZEQUEL Pierre (1948) et other

JEZEQUEL Pierre Marie (1935) et Desire

JONES Joseph (1957)

JORET Aglae (1946)

JORET Auguste (1924) et Marguerite Guyton et Aglae

JORET Auguste (1924) et Marguerite Guyton

JORET Francis (1946) et Georges et d’autres noms

JORET Francis (sans date)

JORGENSEN Paulus (193x)

JOSSEAUME Euphrasie Augustine Mesnil (1927)

JOSSEAUME Georges (sans date) et d’autres noms

JOSSEAUME Gustave (1886) et Thomas Hebditch

JOSSEAUME Henri (1992) et Madeleine

JOSSEAUME Louis Coutances (sans date)

JOUAULT Leon Dagort (sans date) et d’autres noms

JOUQUAND Alphonse (sans date) et d’autres noms

JOUQUAND Maurice (sans date) et d’autres noms

JOUVIN Heloise (1946)

JUGAN Constant (1937) et Marie

JUGAN Constant (1947) et Jeanne

JUGAN Elie (1991) et Elise Derouet et Michel

JUGAN Jean (sans date) et Prosper

KEEPING John (1943)

KELLO Jean (sans date) et d’autres noms

KELLO Louis (sans date) et d’autres noms

KELLO Paulette (2002) et Michel

KELLO Thierry (sans date)

KERDUDO Francois (sans date)

KERHOAS Jean (sans date)

KERHOAS Pierre Marie (1997)

KERHOAS Roger (1991)

KERNAONEY Inconnu (sans date) et d’autres noms

KERZERHO Richard (1993) et Charles

LABORDE Inconnu (sans date) et d’autres noms

LACROIX Etienne (sans date) et Marie

LACROIX Pierre (sans date) et d’autres noms

LAFARGUE Bridgitte Audoux (1942) et d’autres noms

LAFARGUE Erika (1999) et Herlane Lambert Grondin

LAFARGUE Eugene (1936) et Angele

LAFARGUE Eugene (sans date) et Nicole et d’autres noms

LAFARGUE Georges (sans date)

LAFARGUE Georgette (1995)

LAFARGUE Jean (1962)

LAFARGUE Jules (sans date) et d’autres noms

LAFARGUE Lina (1977)

LAFARGUE Louis (sans date) et Marie Sollier et Roger

LAFARGUE Marie Rose (1958)

LAFARGUE Maurice (1988)

LAFARGUE Michel (sans date) et d’autres noms

LAFARGUE Pierre (1970) et Juliette Cambray

LAFARGUE Roger (1973)

LAFARQUE Yvonne Serignat (1970)

LAFITTE Angele (1947)

LAFITTE Emilie Bry (1934)

LAFITTE Francois (sans date)

LAFITTE Gaston (1931) et Albertine et Rosalie

LAFITTE J B (1901) et Etienne et Etienne et E

LAFITTE Josephine (1906) et Richard et A Cormier

LAFITTE Noella (1979) et Jean

LAFITTE Pierre (sans date) et d’autres noms

LAFITTE Raymond (1998)

LAFITTE Inconnu (sans date) et Inconnu Forgeron

LAFOURCADE Alphonse (sans date)

LAFOURCADE Georges (1978)

LAFOURCADE Georges (sans date)

LAFOURCADE Joseph (sans date)

LAFOURCADE Louis (sans date)

LAFOURCADE Inconnu (sans date) et Inconnu Cox

LAFOURCADE Inconnu (sans date) et d’autres noms

LAHITON Georges (sans date)

LAHITON Henri (1962)

LAHITON Henri (sans date) et Michel

LAHITON Jean (1996)

LAISNEY Gabrielle (1888) et Auguste Oliver

LAITON Inconnu (sans date) et d’autres noms

LAKE Inconnu (sans date) et Inconnu Ruault et Bouget

LALOI Lina (1961)

LALOI Inconnu (sans date) et d’autres noms

LAMBERT Alexandre (sans date) et d’autres noms

LAMBERT Charles (sans date) et d’autres noms

LAMBERT Gabrielle (1972)

LAMBERT Georges (sans date) et Anastasia

LAMBERT Georges (sans date) et d’autres noms

LAMBERT Georges Haran (sans date) et Marguerite (2001)

LAMBERT Rene (sans date) et d’autres noms

LAMUNTH Emilie (1916) et d’autres noms

LAMUNTH Emilie (1916)

LAMUSSE Adele Marie Sainte (1892)

LAMUSSE J (18xx) et A Hocquigne (1897)

LANDRY Charles (1885) et Rosalie Olivier

LANDRY Charles (1922) et Marie Lefevre

LANDRY Eugene (1938)

LANDRY Georges (1985) et Solance Robert

LANDRY Inconnu (sans date) et d’autres noms

LANGLOIS Ernest Siosse (sans date) et d’autres noms

LANGLOIS Gilles (1967) et Thierry

LANGLOIS Monique (1958)

LAPAIX Alexandre (sans date)

LAPAIX Emeline (sans date)

LAPAIX Emmanuel (sans date)

LAPAIX Francis (sans date) et d’autres noms

LAPAIX Frederic (2001)

LAPAIX Georges Mahe (sans date) et d’autres noms

LAPAIX Philippe (1971)

LAPORTE Virginia (1xxx)

LAPROVOST Inconnu (189x)

LARRALDE Maurice (sans date) et d’autres noms

LARRALDE Maurice (sans date)

LARRANAGA Gregoire (1936)

LARRONDO Clementine Lamunth (1924)

LARRONDO Joseph (1926)

LARRONDO Raoul (sans date)

LARROULET Bemia Jeanne (1888) et J B et G A

LARROULET Bemia Jeanne (1888)

LARROULET Emilie Marie (sans date)

LARROULET Gracieuse Apesteguy (1904)

LARROULET Jean Baptiste (1885)

LASALLE Jean Baptiste (sans date) et d’autres noms

LAVEILLE Rose V Rainfroy (1892) et Eugenie

LAVISSIERE Jean Marie (1911)

LAVISSIERE Pierre (1939) et Albertine Courtiere

LEBAILLY Albertine (1983) et Henri

LEBAILLY B Poulain (1938) et E Polain Blin

LEBAILLY Jean Legasse (1985) et d’autres noms

LEBAILLY Marie Frioult (1998) et d’autres noms

LEBAILLY Paul (1880) et Julie et Emilie Girardin

LEBAILLY Paul (1880) et Julie

LEBAILLY Paul (1969) et Pierre

LEBAN Max (sans date)

LEBARS Auguste (1926) et Clemence Ollivier

LEBARS Auguste (1985) et Noella

LEBARS Emile (sans date)

LEBARS Emile (sans date)

LEBARS Emile Fils (sans date)

LEBARS Ernest (1986) et Charles

LEBARS Ernest (1986) et Mary Madeleine et Charles

LEBARS Eugene (sans date)

LEBARS Henry (sans date) et d’autres noms

LEBARS Jean (2001) et Annie

LEBARS Joseph (sans date) et Michel et Catherine

LEBARS Mary Madeleine (1997)

LEBASTARD Auguste (1944)

LEBEL Auguste (1899) et Adele et Inconnu Bechet

LEBEL Auguste (1899) et Adele

LEBOLLOCH Lucien (1968) et Gabrielle Josseaume

LEBOLLOCK Marie Jackman (sans date)

LEBOLLOCQ Denise (1992)

LEBOLLOCQ Eugene (sans date)

LEBORGNE Leon (sans date)

LEBORGNE Louis (1891) et D Lafargue et d’autres noms

LEBOURGE Aristide (sans date) et d’autres noms

LEBRETON Emile (1923)

LEBRETON Olivier (sans date)

LEBRIS Jean Marie (1977) et Senier Ledos

LEBRUN Francois (1901) et Marie Caillard

LEBRUN Leon (sans date)

LEBUF Leonie Coudray (1946)

LEBUF Robert (sans date)

LECHARPENTIER Augustine (1936) et M Duquesnel

LECHARPENTIER Edouard (sans date)

LECHARPENTIER Josephine (1860)

LECHARTIER Olivier (1899)

LECHEVALIER Inconnu (sans date) et d’autres noms

LECHEVALLIER Francois (sans date)

LECHEVALLIER Jean (1992)

LECHEVALLIER Louis (sans date) et d’autres noms

LECHEVALLIER Marie Augustine (1892)

LECHEVALLIER Olympe (1954) et Ella Teletchea

LECLAVIER Alice (1981) et Louis et d’autres noms

LECLAVIER Louis (1894) et Marie Eugenie

LECLAVIER Louis (sans date)

LECORMIER Emmanuel (1891) et M B Murphy et d’autres noms

LECORMIER Emmanuel (1891)

LECOUAIL Modez (sans date)

LECOUAIL V Modez (sans date) et Victor

LECOURTOIS Emile (1974)

LEDEROUT Eudoxie (1953)

LEDRET Eugene (1965)

LEDRET Eugene (1997) et Henri Dagort et d’autres noms

LEDRET Eugene (1997)

LEDRET Honorine Autier (1912) et d’autres noms

LEDRET Honorine Autier (1912)

LEDU Charles (sans date) et Andree

LEDU Charles (sans date) et d’autres noms

LEDU Georges (1987)

LEDU Georges (sans date) et d’autres noms

LEDU Jean (sans date) et d’autres noms

LEFAVRE Francois (1981)

LEFEVRE Blandine Norroy (1990)

LEFEVRE Desire (1899) et Jeanne et Emilie

LEFEVRE Desire (1899)

LEFEVRE Desire (1913)

LEFEVRE Elie (1925) et Pierre Lechaudelaire

LEFEVRE Elie (1977) et Francine

LEFEVRE Emilie (1910)

LEFEVRE Eugene (189x) et Marie et Pierre Desire

LEFEVRE Eugene (1929) et Pierre

LEFEVRE Eugene (1994) et Jeanne

LEFEVRE Georges (1960) et Jean

LEFEVRE Henri (sans date) et d’autres noms

LEFEVRE Jeanne Dutertre (1911)

LEFEVRE Joseph Victor (1893)

LEFEVRE Leon (sans date) et Marie Claireaux (1961)

LEFEVRE Louis (1917)

LEFEVRE Marie (1911)

LEFEVRE Max (1963) et Michel

LEFEVRE Pierre (1891)

LEFEVRE Pierre (sans date) et Genevieve (1952)

LEFEVRE Pierre L (189x) et Marie et Marie Dagort

LEFEVRE Suzanne Olaisola (1997)

LEFEVRE Inconnu (sans date) et Inconnu Marsoliau

LEGALL Guillaume (sans date)

LEGASSE Francoise (1935)

LEGASSE Jean Baptiste (1878)

LEGASSE Jean Christophe (1977) et Odette

LEGASSE Pierre (1952) et Augusta et Jacqueline

LEGENTIL Auguste (1982)

LEGENTIL Louis (1938) et Elisa

LEGENTILE Jean (sans date) et Virginie et Julia et L

LEGER Berthe (1900)

LEGOFF Marie (1951)

LEGUICHER Devain (sans date) et d’autres noms

LEHORS Anne (1990) et Inconnu Derouet

LEHUENEN Argentine Nouvel (2001)

LEHUENEN Joseph (2001)

LEHUENEN Maire De Saint Pierre (1971)

LEHUENEN Inconnu (sans date) et d’autres noms

LEJEUNE Denis (1931)

LELANDAIS Inconnu (1916)

LELOCHE Emile (1975) et Raymonde

LELOCHE Victor (sans date)

LELORIEUX Charles (1994)

LEMAINE Claudette (1988)

LEMAINE Henri (sans date) et d’autres noms

LEMAINE Leon (1971) et Lea

LEMAINE Rene (sans date)

LEMAINE Inconnu (sans date) et Inconnu Dollo

LEMAITRE Jean (1873)

LEMAITRE Jules (sans date)

LEMEAC Richard (sans date) et Inconnu Vigneau

LEMETAYER Inconnu (sans date) et d’autres noms

LEMEUR Jean (sans date) et d’autres noms

LEMOINE Albert (1900) et Helene et Charles

LEMOINE Albert (sans date) et d’autres noms

LEMOINE Charles (1992) et Denise

LEMOINE Joelle (1991) et Michel Gautier

LEMOINE Louis (sans date)

LEMOINE Vincent (1996)

LENORAIS Eugene (sans date)

LENORAIS Eugene Chatel (sans date) et d’autres noms

LENORAIS Georges Lambert (sans date) et d’autres noms

LENORMAND Elisabeth (1968) et d’autres noms

LENORMAND Elisabeth (1968)

LENORMAND Emma Dagort (1993) et Inconnu Olivier

LENORMAND Emmanuel (1885)

LENORMAND Emmanuel (sans date) et d’autres noms

LENORMAND Joseph (sans date) et d’autres noms

LENORMAND Louis Marie (1890) et Mauguerite

LEPACHE Auguste (1984) et Emile

LEPACHE Hyacinthe (sans date) et d’autres noms

LEPAPE Alice (1920)

LEPAPE Eugene (1951) et Andrea

LEPAPE Francois (sans date) et Joseph Arrieguy

LEPAPE Francois (sans date) et d’autres noms

LEPAPE Leon (1987)

LEPAPE Lucien (sans date) et S

LEPROVOST Isidore (sans date)

LEROLLAND Francis (sans date) et d’autres noms

LEROLLAND Guillaume (sans date) et Marie Joseph

LEROLLAND Guy (sans date)

LEROLLAND Joseph (1973) et Augusta Made

LEROUX Emile William (1901)

LEROUX Francis (sans date) et Emilienne et d’autres noms

LEROUX Francis (sans date) et Emilienne Pichon (1982)

LEROUX Georges (sans date) et d’autres noms

LEROUX Henri (1984) et Paulette Braind

LEROUX Maurice H (1989) et Marcel R Deschamps

LEROY Allain (1892)

LEROY Marie Bechet (sans date) et d’autres noms

LESAUX Auguste (1959) et Helene

LESAUX Georges (sans date) et d’autres noms

LESAUX Raphael Marie (sans date)

LESCAMELA Emile (1945) et Marie

LESCOUBLET Marie Alberte (1982)

LESCOUBLET Paul (sans date)

LESCOUBLET Veuve (sans date) et d’autres noms

LESEAUX Honore (sans date)

LESENECHAL Eugenie Vigneau (1998)

LESENECHAL Louis (1949)

LESENECHAL Louis J (sans date) et d’autres noms

LESENECHAL Pierre (1929)

LESENECHAL Pierre (1983)

LESOAVEC Jacques (sans date)

LESOAVEC Jules (sans date) et d’autres noms

LESPAGNOL Auguste (sans date) et d’autres noms

LESPAGNOL Francois (19xx)

LESPAGNOL Gustave (sans date) et Alain

LESPAGNOL Jean (sans date) et d’autres noms

LESPAGNOL Jean Baptiste (1912)

LESPAGNOL Norbert (sans date) et d’autres noms

LESPAGNOL Pierre (1936) et M Robert et Francois

LESPAGNOL Roger (1992)

LESTA Emilio Taibo (1984)

LETELLIER Armand (sans date)

LETIEC Jean (1987)

LETIEC Jean (sans date)

LETIEC Pierre (1954) et Pierre Sainthilan

LETIEC Yves (sans date) et d’autres noms

LETOURNEL Georges (1998)

LETOURNEL Joseph (1910) et Fernand et Gabrielle

LETOURNEL Jules (1902) et Marie et Paul

LETOURNEL Leon (1981)

LETOURNEL Marie (1972) et Raymonde Boissel

LETOURNEL Pierre (2003) et Yolande

LETOURNEL Roger (sans date) et d’autres noms

LETOURNEL St Martin (1974) et Albertine Pouieth

LETOURNEL Victor (1909) et Auguste Yvon

LETOURNOUX Abbe Rene (1893)

LETROQUER Auguste (1982) et Elisabeth Claireaux

LETROQUER Claude (1935) et Augustine et Marie

LETROQUER Claude (1959) et Albertine

LEVAVASSEUR Andre (sans date) et d’autres noms

LEVAVASSEUR Claude (2000)

LEVAVASSEUR Philippe (2000)

LEVEQUE Albertine (1952) et Lucienne et d’autres noms

LEVEQUE Albertine (1952)

LEVEQUE Emile (1974) et Eugenie

LEVEQUE Emile (sans date) et d’autres noms

LEVEQUE Georges Mahe (2003) et Georges E F Mahe

LEVEQUE Georges Mahe (2003)

LEVEQUE Gerard (1999)

LEVEQUE Louis (1986)

LEVEQUE Lucienne (1933)

LEVEQUE Maurice (1991)

LEVEQUE Pierre (sans date) et d’autres noms

LEVEQUE Redge (sans date)

LEVEQUE Inconnu (sans date) et Inconnu Vimont

LEVESQUE Marie (1913) et Auguste Artois

LISSAGUE Louis (sans date) et d’autres noms

LISSAGUE Inconnu (sans date) et d’autres noms

LITTAYE Marie Pauline Ernestine (1866)

LITTAYE Pauline Cordon (1914)

LITTAYE Inconnu (1891)

LITTRE Emile (sans date)

LITTRE Felix (1931) et Fernande

LONDREGAN John (1928)

LONGEARD Inconnu (sans date) et Inconnu Legall

LUBERIAGA Firmin (sans date) et Leonie

LUBERRIAGA Arsene (1949) et d’autres noms

LUBERRIAGA Arsene (sans date)

LUBERRY Firmin (sans date)

LUBERRY Francois (sans date)

LUBERRY Michel (sans date) et d’autres noms

LUBERRY Rene (sans date) et Marguerite (1966) et d’autres noms

LUBERRY Renee (1953)

LUBERRY Inconnu (sans date) et Inconnu Heudes (sans date)

MACE Auguste (1920) et Fanny Quirke

MACE Auguste (sans date) et d’autres noms

MACE Felicien (1962) et Rose Walsh et d’autres noms

MACE Felicien (1962)

MACE Gabriel (sans date) et Henri

MACE Madeleine (1986)

MADE Andre (sans date) et d’autres noms

MADE Auguste (sans date) et d’autres noms

MADE Edouard (sans date) et d’autres noms

MADE Paul Joseph (1876) et Elisabeth Beck

MADE Raymonde (2002)

MADE Rene (sans date) et d’autres noms

MADE Victor (1936)

MADEC Pierre (1985) et Henriette

MAHE Albert (sans date) et d’autres noms

MAHE Charles (1998)

MAHE Constant (sans date) et d’autres noms

MAHE Edouard (1998)

MAHE Emilie Dearburn (sans date)

MAHE Eugene (1957)

MAHE Francois (1978) et Paule et Helene

MAHE Francois (sans date) et Louisa et d’autres noms

MAHE Francois (sans date)

MAHE Francois Fils (sans date)

MAHE Georges (sans date) et Roger

MAHE Jessie (sans date) et Noel et Henri

MAHE Joseph (sans date) et Inconnu Coste et Noel

MAHE Julien (1908) et Mathurin Bonnieul

MAHE Leon (1974)

MAHE Louisa (sans date)

MAHE M Aimee (1938)

MAHE Max (1981)

MAILLET Arthur (sans date) et Gustave Roblot

MAILLY Marie Gratien V (1890) et Joseph Coste

MAILLY Marie Gratien V (1890)

MAINGUY Leon (sans date)

MALLET Ernest (sans date) et d’autres noms

MANET Emile (1938) et Adele et Pauline

MANET Emile (1981) et d’autres noms

MANET Inconnu (sans date) et d’autres noms

MARAZE Julien (1898)

MARCADET Noel (sans date)

MARCADET Paul (sans date) et d’autres noms

MARIE Elle Fut De (sans date)

MARIE Ernest (sans date) et Constance et M Victor

MARIE Georges (1957)

MARIE Jean Claude (1952)

MARIE Robert (1992) et Ernest et d’autres noms

MARIE V E Grave (1934)

MARSOLIAU Francois (sans date) et d’autres noms

MARSOLIAU Gaston (sans date)

MARSOLIAU Gustave (1924) et Adele et Marie

MARSOLIAU Leonce (sans date) et V S et Franics

MARSOLIAU Michel (1985)

MARTEL J (sans date) et d’autres noms

MARTY Epiphane (sans date) et Eleonore Yon

MAUDIE B (sans date) et Marie Eugenie Dagort et d’autres noms

MAXIME Inconnu (sans date) et d’autres noms

MAZIER Caroline Euphemie Dagort (1876)

MAZIER Francis (1893) et Louis Marie Daygrand

MAZIER Francis (1893)

MAZIER Louis Marie Daygrand (1894)

MAZURE Auguste (sans date)

MAZURE Inconnu (sans date) et d’autres noms

MCDONALD Clement (1996) et Madeleine

MELIN Daniel (1981) et Thierry

MESNIL M Francois (1923)

MESNIL Madeleine Vigneau (1976)

MESNIL Inconnu (sans date) et d’autres noms

MESSANNOT Pierre (1891) et Charles et Pierre

MEUBRY Inconnu (sans date)

MIADONNET Aglae (1981)

MIADONNET Inconnu (sans date) et d’autres noms

MICHEL Andre (1982) et Marguerite Lefevre

MICHEL Andre (1995)

MICHEL Charles (1934)

MICHEL Jean (1998)

MICHEL Joseph (sans date) et d’autres noms

MICHEL Louis (1927)

MICHEL Marcel (1989) et d’autres noms

MICHEL Pierre (sans date) et d’autres noms

MICHEL Inconnu (sans date) et Inconnu Bonnieul

MICHEL Inconnu (sans date) et d’autres noms

MICHELE Rouault Dearburn (sans date)

MIGNOT Hippolyte Amelie Benatre (1888)

MILLARD Francis (sans date)

MILLER William (sans date) et Eugenie

MILLER William (sans date) et d’autres noms

MORAZE Christian (sans date) et Raymonde Derouet

MORAZE Gilles (1984)

MORAZE Henri (1986) et Emilie Heudes et d’autres noms

MORAZE Henri (1986)

MORAZE Philippe (1997)

MORAZE Pierre (sans date)

MORAZE Raymond (1991) et Maryvonne

MORAZE Inconnu (sans date) et d’autres noms

MOREL Eugene (sans date) et d’autres noms

MOREL Paul (1898) et Emile

MOUTON Desire (1918) et Marie Mouton

MOUTON Henri (sans date)

MUNSTER Suzanne (1909) et Louise Bentem Lefort

MURPHY Fred (1939)

MURPHY Marie Brisitte (1894)

NAVENNEC Claude (1957)

NAZABAL Antoine (sans date) et d’autres noms

NICOLAS Alain (1995)

NICOLAS Emile (1925)

NICOLAS Francis (1934) et Yves et d’autres noms

NICOLAS Francis (sans date) et Leonne Barenton

NICOLAS Freddy (1999)

NICOLAS Guy (sans date)

NICOLAS Jacques (1957) et Marie Blin

NICOLAS Jean (1986) et Laurent

NICOLAS Jean (sans date) et d’autres noms

NICOLAS Joseph (1926) et Louise

NICOLAS Joseph (1995) et Rita Strang

NICOLAS Julien (sans date) et Lucienne (1961) et d’autres noms

NICOLAS Leon (1986) et Leonie Guillaume

NICOLAS Leon (1999)

NICOLAS Robert (1964)

NICOLAS Roger (1970)

NICOLAS Thierry (1991)

NICOLE Claire (1993)

NICOLE Eugene (1916)

NICOLE Eugene (1925)

NICOLE Eugene (sans date)

NICOLE Henri (1988) et Marie Stella Ledret

NICOLE Louis (1952) et Anita et Paul

NICOLE Theault (sans date) et d’autres noms

NORGEOT Auguste (1909) et Madeleine Fitzgeraldt

NORGEOT Eugene (1961) et Jeanne et d’autres noms

NORGEOT Eugene (1961)

NORGEOT Frederic (1899) et Helene et Alexandre

NORGEOT Jeanne (1978)

NORGEOT Julie (sans date)

OHAGAN Charles (1914) et Ella et Mary

OLAISOLA Georges (1959)

OLAISOLA Pierre (1902) et Marie

OLAIZOLA Pierre (sans date) et Rene Blin et d’autres noms

OLAIZOLA Pierre Marie (1990) et Inconnu Urdanabia

OLAIZOLA Roger (sans date) et d’autres noms

OLAIZOLA-FOLIOT Pierre Marie (sans date) et d’autres noms

OLANO Alfred (sans date) et Inconnu Chesnel

OLANO Andre Made (sans date) et d’autres noms

OLANO Auguste (sans date)

OLANO Dame (1900)

OLANO Eugene (sans date) et Josianne (1954) et d’autres noms

OLANO Franck (1997)

OLANO Frederic (1962)

OLANO Guylaine Chardron (1983)

OLANO Jean (sans date)

OLANO Joseph (sans date)

OLANO Ronald (1991)

OLANO Salvator (sans date) et Josephine Lechevalier

OLANO Salvator (sans date) et d’autres noms

OLIVER Francois (1923) et Marie Chandoiseau

OLIVIER Alain (1999)

OLIVIER Anita (1950) et Ange Anne Marie

OLIVIER J M (sans date) et d’autres noms

OLIVIER J M (sans date) et d’autres noms

OLIVIER Johnny (1997)

OLIVIER M J M (sans date) et d’autres noms

OLIVIER Rene (sans date) et d’autres noms

OLIVIER Wildried (sans date) et Helene

OLLIVIER Auguste (sans date)

OLLIVIER Emile (1932) et Leontine Chapdelaine

OLLIVIER Emile (sans date)

ORDACIERE Charles Terpend (1970)

ORSINI Emile (sans date) et d’autres noms

ORSINI Gnevieve (1922)

ORSINY Jean (1962)

ORSINY Leon (1992) et Therese et Suzanne

OURA Saki (1994)

OZON Albert (sans date)

OZON Genevieve (sans date)

OZON Georges (2003)

OZON Marguerite (1986)

OZON Marie Marguerite (1879)

OZON Prosper (1954)

P

ANNIER Eugene Charles Louis (1887)

PANNIER Georges (1982)

PANSIER Marcel (1999)

PARSONS Laura Lydia (1878) et Alex Urban et Cecil

PARSONS Reuben (1920) et Elizabeth et d’autres noms

PARSONS Reuben (1920) et Elizabeth

PATUREL Andre (1886)

PATUREL Andre (1987) et Francoise

PATUREL Andre Pierre Louis (1926)

PATUREL Ernest (sans date)

PATUREL Francis (1988) et Yvonne Girardin

PATUREL Georges (sans date) et d’autres noms

PATUREL Henri (sans date) et Inconnu Landry

PATUREL Henri A (1950) et Gabrielle

PATUREL Hortense Marie (1888)

PATUREL Joseph (1940)

PATUREL Joseph (1979) et d’autres noms

PATUREL Inconnu Hooper (1xxx)

PEAN V Marie Louise (1930)

PEICNEY Francis (sans date) et d’autres noms

PEIGNEY Inconnu (sans date) et d’autres noms

PEN Baby Hacala (1989)

PEN Inconnu (sans date) et Camille Roverch (1985)

PEREZ Enrique (1994)

PERRAULT Alfred Pierre (187x)

PERRIN Francis (sans date) et d’autres noms

PERRIN Jeannine (2001)

PERRIN Pierre (sans date)

PERRIN Inconnu (sans date) et d’autres noms

PERTUZE Alfred (1883)

PETIPAS Joseph (sans date) et Une Priere et d’autres noms

PETITPAS Alphonse (sans date) et d’autres noms

PETITPAS Andre Pardoen (sans date)

PETITPAS Charles (sans date) et d’autres noms

PETITPAS Ernest (1967) et Daniel

PETITPAS Jean (1998)

PETITPAS Lucien (1979) et d’autres noms

PETITPAS Pierre Marie (1986) et Emilie

PETITPAS Therese Hacala (sans date) et Joseph (1945)

PHILIPPE Leiza (sans date) et d’autres noms

PHILIPPE Marcel (1982)

PHILIPPE Maria (1893)

PIC Marceau (sans date) et d’autres noms

PICHON Emile (sans date) et d’autres noms

PICHON Gabrielle Letournel (1980)

PICHON Victoria (1970)

PIERROUX Yves (sans date)

PIKE Georges (1935) et Fanny et Annie Lake

PIKE Georges (1982)

PIKE Georges (sans date) et d’autres noms

PIKE Louisa Coutiere (1892)

PINAQUY Jean (1880) et Marie Anne Beck et Joseph

PINAQUY Jean (1880) et Marie Anne Beck

PINAQUY Joseph (1929)

PINSON E (sans date) et J Legoff

PINSON Joseph (sans date)

PINSON Inconnu (sans date) et Inconnu Olano

PITMAN Roberte (1998)

PITMAN Inconnu (sans date)

PITMANN Roberte (sans date) et d’autres noms

PLAA Andre (1980)

PLAA Denis (1977)

PLAA Pierre (sans date) et d’autres noms

PLAA Xavier (1981)

PLANTE Alexis (sans date) et Raymond Moraze et d’autres noms

PLANTE Alexis (sans date) et d’autres noms

PLANTE Andre (2000)

PLANTE Chevalier (1934) et Raymond et d’autres noms

PLANTE Fernand (1969) et Gracy

PLANTE Francois (sans date) et Delearoque et Devain

PLANTE Francois (sans date) et d’autres noms

PLANTE Francois (sans date)

PLANTE Joseph (1975)

PLANTEGENEST Alphonse (1907)

PLANTEGENEST Gabrielle (1966) et Ernestine et A

PLANTEGENEST Henriette (1986) et d’autres noms

PLANTEGENEST Louis (1949) et Henriette et Emile

POCHIC Jean (sans date) et d’autres noms

POIRIER Alexandre (sans date) et Gerald

POIRIER Alexandre (sans date) et d’autres noms

POIRIER Alfred (sans date) et Eloise Grosvalet

POIRIER Andre (1994)

POIRIER Benjamin (sans date) et d’autres noms

POIRIER Benoni (sans date)

POIRIER Charles (sans date) et d’autres noms

POIRIER Emilienne (1998)

POIRIER Eugene (1898) et Marie Curet

POIRIER Eugene (sans date) et Marguerite Ryan (1891)

POIRIER Fernand (1985) et Claude

POIRIER Henri (1982)

POIRIER Henri (sans date) et d’autres noms

POIRIER Jean (sans date)

POIRIER Joseph (1952)

POIRIER Joseph (1967) et Julie Revert

POIRIER Joseph (1xxx)

POIRIER Laurent (2001) et Viviane Cambray

POIRIER Leon (sans date) et d’autres noms

POIRIER Louis (1899) et Emilie et Eugene

POIRIER Marcelle (sans date)

POIRIER Marie Louise Relagie (1872)

POIRIER Onesime (sans date) et d’autres noms

POIRIER Pierre Marie (1989) et Marie

POIRIER Prosper (sans date) et d’autres noms

POIRIER Raymond (1981)

POIRIER Robert Emile (1996)

POIRIER Rose Marie (1956) et Joseph et d’autres noms

POIRIER Rose Marie (1956)

POIRIER Theophile (sans date) et d’autres noms

POIRIER Inconnu (sans date) et Inconnu Olivier

POIRIER Yannick (1995)

POIRIER Yvon (1987) et Denis

PORQUET Gustave (1971)

PORQUET Gustave (1995) et Gustave Lycee

PORTAIS Albert (sans date) et d’autres noms

PORTAIS Cedric (1995)

PORTAIS Georges (sans date) et Laure

PORTAIS Rene (1986)

POUEITH Albert (2000)

POUEITH Etienne (1949)

POUEITH Floride Samson (1921)

POUEITH Louise (1959) et Gustave Lafargue

POUEITH Michel (sans date) et d’autres noms

POUEITH Pierre (sans date)

POULAIN Alexandre (1xxx)

POULAIN Auguste (sans date) et Noela

POULAIN Eugene (1890)

POULAIN Henri (sans date)

POULAIN Jean (sans date) et d’autres noms

POULAIN Jean Baptiste (sans date) et d’autres noms

POULARD Charles (1962) et Yvon

POULARD Charles (1962)

POULARD Ernest (sans date) et Noel et d’autres noms

POULARD Yvon (1962)

PRIMA J M (1887)

PUYOL Robert (sans date) et d’autres noms

QUANN Celeste (1972)

QUANN Gustave (sans date)

QUEDINET Eugene (1979)

QUEDINET Joseph (sans date) et Adele

QUEDINET Oliver (1923) et Eugenie Lemarechal

QUEMART Eugene (1924) et Jeanne

QUEMART Femme Lefevre (1874)

QUEMART Hesry Victor (1957)

QUEMART Joseph (1968) et Angele

QUEMART Solange (1911)

QUINETTE Marie (sans date) et Amelie Enguehard

QUIRCK-MASSE Pierre (1958) et Francoise

REBMANN Etienne (1934)

REBMANN Francis (sans date) et Fabienne et Lionel

REBMANN Leon (sans date) et d’autres noms

REBMANN Lionel (1962)

REBMANN Maurice (1983) et Yvonne

REBMANN Rose (2003)

RENAULT Emmanuel (1927)

RENIER Gustave (1938) et Paul Jezeouel

RENOU Andre (sans date)

RENOU Joseph (1972) et Marcelle Lesenechal

RENOU Joseph (sans date) et d’autres noms

RENOU Marcelle Urdanabia (2002)

RENOU Pierre Marrie (1996)

RENOU Rene (1981) et William Lemoine et Marie

RENOU Roger (1962)

RENOU William (1995) et d’autres noms

RENOUX Inconnu (sans date) et Inconnu Benteau et d’autres noms

REUBEN Clarence (1907)

REUX Victor (1946) et Victorine Lemetayer

REVERCH Mode (1932)

REVERT Amadee (1962)

REVERT Amedee (1958) et Adele et Jacques

REVERT Jean (1994) et Inconnu Detcheverry

REVERT Paulette (1990) et Melissa Alexandrowicz

RICHARD Adele (18×2) et Josephine Clement (1905)

RICHARD Alphonse (1886) et Joseph Clement

RICHARD Alphonse (1886)

RICHARD Eugene (sans date) et d’autres noms

RICHARD Euphiasie Plante (1895)

RICHARD Francoise Debroisse (1888)

RIGGS Harold (1972)

RIGGS Michel (sans date) et d’autres noms

RIGGS William (sans date) et d’autres noms

RIO Adele (1954)

RIO Albert (sans date) et d’autres noms

RIO Andre (1998)

RIO Charles (sans date)

RIO Dominique (sans date) et d’autres noms

RIO Elie (1983) et Leonie

RIO Gaston Vidal (1988)

RIO Raymond (2002)

RIO Yvonne (1999) et Inconnu Malenfant et d’autres noms

ROBERT Carine (1988)

ROBERT Eugene (1917) et Albert et Marguerite et C

ROBERT Eugene (1917) et Francois et d’autres noms

ROBERT Francois (1918)

ROBERT Francois (1923) et Francois

ROBERT Francois (1923)

ROBERT Marcel (sans date) et d’autres noms

ROBERT Mathilde (1980)

ROBERT Paul Francois (1967) et Germaine Couffon

ROBERT Pierre (sans date) et d’autres noms

ROBERT Rene Guy (sans date) et Inconnu Agez

ROBERTSON John (1924)

ROBLOT Marietta Leveque (1981) et Henry Bry

ROBLOT Roger (sans date) et Gabie et W M Evenou

ROBLOT Inconnu (sans date) et d’autres noms

ROCHARD Ortance (1941)

RODE Emile (1978)

ROLAND Dearburn (sans date)

ROPERS Sylvain (sans date) et d’autres noms

ROSE Emile (1990) et Marie Lapaix et Muriel

ROSE Inconnu (sans date) et Inconnu Helene

ROSSE Albert (sans date) et d’autres noms

ROSSE Francis (sans date) et d’autres noms

ROUAULT Michele Dearburn (sans date)

ROUILLE Antoinette Mahe (sans date)

ROUILLE Emile (sans date)

ROUILLE Jean Marie (1988)

ROULET Alfred (sans date) et d’autres noms

ROULET Claudette (1955)

ROULET Jean Guy (1968)

ROULET Marcel (sans date)

ROULET Raymond (1993) et Carmen et Michel

ROUSSEL Eugene (1996) et Helene Hacala

ROUSSEL Jean (sans date) et d’autres noms

ROUSSEL Jule (sans date)

ROUSSEL Jules (1946) et Henriette Bourie

ROUSSEL Jules (sans date) et d’autres noms

ROUSSEL Marthe (1938)

ROUSSEL Ruault (sans date) et d’autres noms

ROUSSEL William (1964) et Lucie

ROVERCH Alfred (1990) et Marie Gabrielle Bonnieul

ROVERCH Emile (sans date)

ROVERCH Marcel (sans date) et d’autres noms

ROVERCH Paul (sans date) et d’autres noms

ROVERCH Renee (1966)

ROYER Joseph (sans date) et Victor Lefevre

ROYER Joseph (sans date) et d’autres noms

ROYER Jules (sans date) et d’autres noms

RUAULT Auguste (sans date)

RUAULT Blanche (1983)

RUAULT Emmanuel (1987)

RUAULT Pierre (sans date) et d’autres noms

RUEL Alexandre (sans date) et Maryvonne (1968)

RUEL Jean (1996)

RUEL Joseph (sans date) et d’autres noms

RUEL Louis (sans date) et d’autres noms

RUEL Paul (1994) et Antoinette

RUELLAN E (sans date)

RUELLAN Ernest (sans date) et Marie

RUELLAN Eugene (sans date) et Inconnu Apesteguy

RUELLAN Henri Farvacque (sans date)

RUELLAN Louis (1956)

RUFFET Michael (1965) et Anne

RUFFET Prosper (sans date)

RUFFET William (sans date) et d’autres noms

SABAROTS Emile (1980)

SABAROTS Georges (sans date)

SABAROTS Jean Baptiste (sans date) et Elvina et Henri

SABAROTS Norbert (1994)

SABAROTZ Charles (sans date) et d’autres noms

SABAROTZ Pierre Jean (1971) et Jean

SACHET Jocelyn Yon (1998)

SAILLARD Leone Apesteguy (sans date) et Hubert

SAILLARD Pierre (1971) et Marguerite

SAILLARD Pierre (sans date)

SALABERRIA Joseph (sans date) et d’autres noms

SALABERRIA M (sans date)

SALIOU Inconnu (sans date) et d’autres noms

SALLABERY Pierre (sans date)

SALMON Inconnu (sans date) et Louise Cousin

SALOMON Andre (1964) et Claude

SALOMON Charles (sans date) et Henri

SALOMON Georges (1970) et Leone

SALOMON Hortense (1986)

SALOMON Jean (1946)

SARACOLA Vincent (1993)

SARASOLA Joseph Michel (1946)

SARASOLA Marie (sans date) et Etienne Valencour (1980)

SARAZOLA Augustine (1991) et Inconnu Jonnery

SARAZOLA Dominique (sans date) et d’autres noms

SARAZOLA Inconnu (sans date) et Inconnu Joinery

SASCO Elie (1883) et V Ellie et E D G

SASCO Elie (1883)

SASCO Emile (1944) et Louise et d’autres noms

SASCO Emile (1944) et Louise

SASCO Marie Cormier (1941)

SASCO Maurice (1894) et Rene

SASCO V Elie (1900)

SAUNEUF Louis (sans date)

SAUNEUF Marie (1905) et Eugenie Goyetche Audouze

SAUNEUF Marie (1916) et P Audouze et M Goyetche

SAUNEUF Marie (1916)

SAUNEUF Inconnu (sans date) et Inconnu Yvon

SERIGNAC Leon (sans date) et d’autres noms

SERIGNAT Daniele Derouet (2002)

SERIGNAT Francis (sans date) et Antoinette

SERIGNAT Joseph (1930)

SERVAIN Auguste (sans date)

SERVAIN Jean (1970)

SERVAIN Victor (sans date)

SICARD Henri (sans date)

SIEGFRIEDT Andre (sans date) et d’autres noms

SIEGFRIEDT Camille (1967)

SIEGFRIEDT Camille (1973) et Brigitte

SIEGFRIEDT Camille (1986)

SIEGFRIEDT Georges (2000) et Cecile

SIEGFRIEDT Jean (sans date) et d’autres noms

SIEGFRIEDT Lucien Urtizberea (sans date) et d’autres noms

SIEGFRIEDT Paul Norbert (sans date) et d’autres noms

SIEGFRIEDT Roger (2003) et Jean et Camille

SIMON Emile (sans date) et d’autres noms

SIMON Jules (sans date) et d’autres noms

SIMON Inconnu Hacala (1xxx)

SINCHER Paul (sans date)

SIOSSE E (1949)

SIOSSE Eugene (sans date) et Odette

SIRE Edouard (1948) et Jeanne et Inconnu

SIRE Emile (1888)

SIRE Marie (1952) et L Fordham

SIRE Marie Augusta (1923)

SLANEY Armand (sans date)

SLANEY Blanche (1973)

SLANEY Blanche Cambray (2001)

SLANEY David (sans date) et d’autres noms

SLANEY David (sans date)

SLANEY Louis (1952) et Simone

SLANEY M Michel (1962)

SLANEY Pierre (1979)

SLANEY Richard (1931) et Armand

SLANEY Richard (1972) et d’autres noms

SLANEY Richard (sans date) et d’autres noms

SOHIER Inconnu (sans date) et d’autres noms

SOLLIER Auguste (sans date)

SOLLIER Ferdinand (1959) et Anita Colmay

SOLOMON Eugene J M (1908) et Paul

SORGNIARD Inconnu (sans date) et d’autres noms

ST ANTOINE Inconnu (sans date)

ST PIERRE Maire (1971)

STACEY Georges Poirier (sans date)

STEER Willie Oliver (1898)

STEFANI Giacomo (1973) et Solange et Jean Garzoni

TALGUEN Francois (1948) et Georges Kerzerho

TELETCHEA A J (sans date) et G et d’autres noms

TELETCHEA Albert (sans date) et d’autres noms

TELETCHEA Aurelie Bouteiller (1999)

TELETCHEA Emmanuel (sans date) et Narcisse Derible

TELETCHEA Eugene (sans date) et d’autres noms

TELETCHEA Gerard (sans date)

TELETCHEA Isabelle (1986)

TELETCHEA Jean (2000)

TELETCHEA Jean Dominique (1927)

TELETCHEA Jean Dominique Lucien (1925) et d’autres noms

TELETCHEA Jean Dominique Lucien (1925)

TELETCHEA Joseph (sans date)

TELETCHEA Marie Therese (1984)

TELETCHEA Pierre (sans date) et Pascal

TELETCHEA Rose Marrienne Marty (1944) et Charles

TELLETCHEA Francis (sans date) et d’autres noms

TELLETCHIA Bernadette (1891)

TELLETCHIA Marie (1897) et Joseph Casamajor et B

TELLETCHIA Marie (1897)

TEMPLE William Stirling (1884)

TESNIERE Eugene (sans date) et d’autres noms

TESNIERE Jean Marie (1993)

TESNIERE Joseph (sans date) et Eugene

TESNIERE Inconnu (sans date) et d’autres noms

THEAULT Christophe (sans date)

THEAULT Eugene (1949) et Anne Marie Poulain

THEAULT Henri (1926)

THEAULT Julien Auguste (1891)

THEAULT Regine (1981)

THEBAULT Daniel (sans date) et Therese Bry

THEBAULT Michel (1933) et Pierre Edouard

THEBAULT Pierre (1920) et Inconnu et M et P E

THEBAULT Pierre (1920) et Inconnu

THEBAULT Inconnu (1885)

THEBERGE Auguste (1916) et Emilie Ledret et d’autres noms

THEBERGE Auguste (1916)

THEBERGE Emilie Ledret (1930)

THEBERGE Francis (1894) et Georges

THUE Maurice (sans date)

TIBBO Gustave (2000)

TIBBO Jean Baptiste (sans date)

TIBBO Jean Siegfriedt (sans date) et Therese (1984)

TIBBO Maurice (1941) et Jocelyn

TILLARD Amedee (1937)

TILLARD Charles (sans date) et d’autres noms

TILLARD Ferdinand (1945) et Madeleine Ferron

TILLARD Gerard (1997)

TILLARD Jean (1953) et Elisabeth Heudes

TILLARD Louis J (1960)

TILLARD Marie (1993)

TILLARD Marie Guillaume (1929)

TILLARD Paul (1958) et Marie Lecourtois

TILLARD Paul (sans date) et d’autres noms

TILLARD Inconnu (sans date) et d’autres noms

TILLY Adolphe (sans date)

TILLY Andre (1976)

TILLY Arnaud (1998)

TILLY Emile (sans date) et d’autres noms

TILLY Marie Joseph Lefort (1925) et Marie Ernesta

TOBEN Andre (sans date) et other

TOBIN Georges (1956) et Emilie et Emilien

TOBIN Marie Andree Irvigine (2003) et Gordon

TONUSSI Inconnu (sans date)

TOUSSAINT Pierre LeNormand (1889) et LeBlanc

TRECO Martin (1949)

TREICH Claire Cormier (1956)

TRIFOL Inconnu (sans date) et d’autres noms

TURCK Inconnu (sans date)

TURGOT Auguste (1949) et Emilie

TURGOT Berthe (1960)

TURGOT Paul Made (sans date)

TURGOT Pierre (1956) et Berthe et Claudette Roulet

TURGOT Pierre (1956)

TURGOT Inconnu (sans date) et d’autres noms

TURGOT Inconnu (sans date) et d’autres noms

TURPIN Ferninand (sans date) et d’autres noms

TURPIN Gino (1985)

TURPIN Inconnu (sans date)

TURQUET Francois (1917)

URDANABIA Alain Girardin (1987) et d’autres noms

URDANABIA Alfred (sans date)

URDANABIA Andre (1962)

URDANABIA Andre (1997) et Winifred

URDANABIA Etienne (2002) et Bernadette

URDANABIA Guy (sans date) et d’autres noms

URDANABIA Joseph (1985)

URDANABIA Juliette Apesteguy (1984)

URDANABIA Louis (1991)

URDANABIA Lucien (sans date) et d’autres noms

URDANABIA Lucien (sans date)

URDANABIA Patrick (2002)

URDANABIA Paul (sans date) et d’autres noms

URDANABIA Inconnu (1916) et d’autres noms

URDANABIA Inconnu (1916)

URTIZBEREA Auguste (1993) et Marie Antoinette

URTIZBEREA Francois (sans date)

URTIZBEREA Joseph (sans date)

VALLEE Paulette (1954) et Unknown

VALLEE Victoria (1931) et Inconnu Laine

VASLET Mathurin (sans date) et M

VASQUEZ Jesus (1954) et Inconnu Vazquez Costas

VICTOR A A (sans date)

VICTOR Ernest (1991) et Jean Claude

VICTOR Eugene (1968)

VICTOR Eugene (sans date)

VICTOR Hardy (sans date)

VICTOR Paul (1987)

VICTOR Rachel Poueith (1952)

VIDAL Alexandre (sans date) et d’autres noms

VIDAL Alfred (1976) et Georgette et Georges

VIDAL Claude (2001)

VIDAL Daniel (1989)

VIDAL Gaston (sans date) et d’autres noms

VIDAL Georges (1991)

VIDAL Guy (1998)

VIDAL Remy (sans date) et Marie Christine et d’autres noms

VIDART Marie (1869)

VIDEMENI Josephine (1890)

VIGNEAU Alexandre (sans date) et d’autres noms

VIGNEAU B (sans date) et d’autres noms

VIGNEAU Eugene (1972) et d’autres noms

VIGNEAU Francis (1987)

VIGNEAU G (sans date) et d’autres noms

VIGNEAU Gustave (1941)

VIGNEAU Gustave (sans date) et d’autres noms

VIGNEAU Jean Luc (1999) et Louis et d’autres noms

VIGNEAU Jeanne Ilharreguy (1995)

VIGNEAU Joseph (1942) et Raoul

VIGNEAU Joseph (sans date)

VIGNEAU Julia Anna (1948)

VIGNEAU Maurice (1988) et Louis Apesteguy

VIGNEAU Noel (1942) et Renee Mesnil

VIGNEAU Paulette (1956)

VIGNEAU Rene (1964) et Julien Sorgniard

VIGNEAU Roland (1995)

VIGNEAU Theophile (sans date) et d’autres noms

VIGNEAU Inconnu (1xxx)

VIGNEAU Inconnu (sans date) et Inconnu Ody et d’autres noms

VIGNEAU Inconnu (sans date) et d’autres noms

VILLEFROMOY Marie De La (1964) et d’autres noms

VILLEFROMOY Marie De La (1964)

VILLEFROMOY Raoul De La (1962)

VIMONT Andre (1905) et Inconnu Theberge

WALSH Leonce (1974)

WALSH Martin (sans date) et Paulette Nadine

WALSH Patrick (sans date) et d’autres noms

WALSH Pierre (1900)

WALSH Pierre (sans date)

WALSH Rose (1974)

WALSH Thomas (sans date) et d’autres noms

WALSH Inconnu (sans date) et Inconnu Perrot

WATSON D (1875)

WHITE Annie Florence (1884)

WIND Benoit (1952)

YON Clelia (1994)

YON Eugene (1997) et Martine et d’autres noms

YON Guy Rene (1983) et Rita Champdoizeau

YON Marc (sans date) et Michel

YON Marcel (1938) et Alberte et Jules

YON Marie Vigneau (sans date)

YON Maurice (sans date) et d’autres noms

YON Victor (sans date)

YON Yvon (1986) et Ane Marie Cuza

YOUNG William (1883)

YVES Inconnu (sans date) et Inconnu Larralde

YVON Francis M L (sans date) et D Apesteguy et d’autres noms

YVON Francois (1910) et Eugene Harmon Marie Caste

YVON Joseph (1889)

YVON Joseph (sans date) et Constancia Eugenie (1892)

YVON Maurice (1968) et Yvonne et Jean

YVON Max (1985) et d’autres noms

ZAVALA Alfred (sans date)

ZAVALA Inconnu (sans date) et Inconnu Gratien

———-

NOMS INCONNUS

INCONNU Andre (sans date)

INCONNU Charles Vene (186x)

INCONNU Christine (1964)

INCONNU E (1937)

INCONNU Emilie (sans date) et Marie et d’autres noms

INCONNU Etienne T (1909)

INCONNU Isabelle (sans date)

INCONNU Joseph (sans date) et Josephine et J

INCONNU L D (sans date)

INCONNU Marie Butot (1923)

INCONNU Stephane (sans date)

INCONNU Inconnu (1874)

INCONNU Inconnu (188x)

INCONNU Inconnu (19xx)

INCONNU Inconnu (19xx)

INCONNU Inconnu (1xxx) et Inconnu et Unknown

INCONNU Inconnu (1xxx) et Unknown

INCONNU Inconnu (1xxx) et Unknown

INCONNU Inconnu (1xxx) et Unknown

INCONNU Inconnu (1xxx)

INCONNU Inconnu (1xxx)

INCONNU Inconnu (1xxx)

INCONNU Inconnu (sans date) et Unknown

INCONNU Inconnu (sans date) et d’autres noms

INCONNU Inconnu (sans date)

INCONNU Inconnu (sans date)

INCONNU Inconnu (sans date)

INCONNU Inconnu Le Galoudec (18xx)

INCONNU Yvon (1889)

———-

Source inconnue, fichier HTML en anglais retrouvé dans une archive web locale. Sans doute réalisé en 2003-2004.

Pour tout renseignement au sujet du Cimetière de Saint-Pierre, contacter les agents municipaux responsables.



Cimetière de Saint-Pierre

Avenue du Commandant Roger Birot

F97500 Saint-Pierre

Saint-Pierre et Miquelon

Tél : + 508 41 27 75