16xx – Le havre de Lizardie : Petit Havre ou Ravenel?

Le havre de Lizardie : Petit Havre ou Anse à Ravenel ?

Au XVIIe siècle, nos îles sont déjà fort connues des marins européens. L’actuel Barachois est partagé par les nombreux armateurs malouins et granvillais qui fréquentent nos îles. Nous sommes à l’époque de la Hoguerie, de Malabrie, de Jacques-Simon de Belleorme. Ce dernier fut d’ailleurs nommé gouverneur de Saint-Pierre par le gouverneur de Plaisance Brouillan. Belleorme est un armateur important : il emploie plus de 80 hommes. Personnage cultivé, il est capable de faire des relevés cartographiques comme l’illustre sa carte de 1695 (b).

Or ce document n’est pas unique ; cette fin du XVIIe est une époque importante pour Saint-Pierre, et l’activité cartographique intense semble l’attester. Cinq documents cartographiques sont connus, trois d’entre eux se limitent d’ailleurs au port de Saint-Pierre.

Mais que voit-on sur ces cartes ? Hormis des toponymes forts intéressants, l’emplacement des chapelles de grands armateurs et de leurs graves, on peut voir que le Petit Havre ou Ravenel ne porte pas le nom actuel mais un toponyme curieux.

Avant de vous le révéler, partons au Pays basque, à Saint-Jean-de-Luz plus précisément. Au début du XVIIe siècle, un armateur important, Adam de Chibau emploie plusieurs capitaines et marins luziens sur ses navires pour pêcher la morue à Terre-Neuve. Adam de Chibau est issu d’une famille de notables de Saint-Jean-de-Luz. C’est d’ailleurs dans la maison de Chibau que logea Mazarin en 1659. Les navires de cet armateur pêchaient spécifiquement à Saint-Pierre et Plaisance, la cargaison de morue était ensuite livrée et vendue au Portugal. Un de ses navires, La Santa Clara, est commandé par un capitaine dénommé Juanes de Liçaurdi (c).

C’est précisément le nom de ce capitaine que l’on trouve sur la carte de Belleorme, et de L’Hermitte, qui est devenu par la suite soit Ravenel / Petit Havre est le Barachois de Lizardy, le Havre de Lizardie ou encore le Havre de lisardie. Une autre carte contemporaine indique aussi la Pointe de Lisardie, les Basses de lisardie.

Ce toponyme ne peut être que la déformation du nom du capitaine Juanes de Liçaurdi qui travailla pour Chibau de 1602 à 1611. Son nom réapparaîtra vers 1632 dans les cahiers de riches prêteurs de Saint-Sebastien : Domingo de Hoa et Dona Mariana de Rober y Salinas : Juanescot de Elçaurdi devenu patron et maître du Navire La Marie de Saint-Jean-de-Luz (d). Notons, pour les puristes de la langue euscarienne, que le c cédille fut souvent utilisée en labourdin pour représenter le son « s sourd français » désormais remplacé par le z en basque unifié (e) (Euskara batua). C’est pourquoi l’on peut trouver le nom de l’auteur du premier pilote qui mentionne Miquelon écrit de maintes façons : Hoyarçabal, Oyarzabal.

