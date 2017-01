1850 à 1897 – Saint-Pierrais, Miquelonnais en transit aux États-Unis

Passagers arrivant aux État-Unis d’Amérique par New York entre 1850 et 1897 à destination ou provenant de Saint-Pierre et Miquelon. Manifestes divers.

Source: NARA, Germans to America Passenger Data File, 1850 – 1897. Center for Immigration Research. Pour en savoir plus sur ces passagers veuillez consulter : https://aad.archives.gov/aad/



Nom de

famille Prénom Âge Pays d’origine Destination Manifeste ABADIE CLEMENT 32 FRANCE SAINT PIERRE 81854 ADAM CHARLES 32 FRANCE ST PIERRE MIGUELON 81943 AEBLI RUD. 30 SWITZERLAND ST.PIERRE 43300 ALIZON ALPHONSE 51 FRANCE SAINT PIERRE 81825 ALLAIN J. 42 FRANCE ST.PIERRE 82531 ALLAIN JOSEPH 43 FRANCE ST.PIERRE 82662 ANDREE JEANNE 27 FRANCE ST.PIERRE 43300 AOPHONSE HOUILLON 29 FRANCE ST.PIERRE 82688 AUDIGAY JEAN 37 FRANCE ST.PIERRE-MI 82253 AUDIGAY HENRIETTE 10 FRANCE ST.PIERRE 82253 AUDIGAY JEAN 37 FRANCE ST.PIERRE 82253 AUDIGAY MARGT. 8 FRANCE ST.PIERRE 82253 AUDIGAY U 31 FRANCE ST.PIERRE 82253 BAEBI A.M. 53 SWITZERLAND ST.PIERRE 43300 BAUMBERGER G.C. 62 SWITZERLAND ST.PIERRE 43300 BEAUCHAMP Inconnu 40 FRANCE ST.PIERRE 82586 BEAUCHAMP Inconnu 56 FRANCE ST.PIERRE 82586 BERGES HENRY 43 FRANCE ST.PIERRE 82512 BERGES MARIE 33 FRANCE ST.PIERRE 82512 BERRIAT F. 28 FRANCE ST.PIERRE 82214 BESPAUX MADELEINE 59 FRANCE ST.PIERRE 43300 BEUST GEORGES 33 FRANCE ST.PIERRE 44623 BIZEUL JEAN MARIE 20 FRANCE ST.PIERRE 82702 BLOCH LAZARD 18 GERMANY ST.PIERRE 43300 BONET GEORGES 31 FRANCE ST.PIERRE 43300 BOUKET HEMON 8 FRANCE ST.PIERRE 82214 BOUKET JOSEPH 43 FRANCE ST.PIERRE 82214 BOUKET JOSEPHINE 24 FRANCE ST.PIERRE 82214 BOUKET M. 6 m FRANCE ST.PIERRE 82214 BOUKET MARCEL 2 FRANCE ST.PIERRE 82214 BREHIER FRANCOIS 56 FRANCE ST.PIERRE AND MIGUEL 82078 BUGEAND GASTON 43 FRANCE SAINT PIERRE 81838 BUGEAND Inconnu 31 FRANCE SAINT PIERRE 81838 CABBEOSTER JOSEPH 39 FRANCE SAINT-PIERRE-MI 80727 CALONNE ALFRED 12 FRANCE BOULDER 40834* CALONNE J B 4 FRANCE BOULDER 40834* CALONNE SARAH 10 FRANCE BOULDER 40834* CAMAIL JEAN 32 FRANCE ST.PIERRE 82702 CAMAIL LOUIS 1 FRANCE ST.PIERRE 82702 CAMAIL MARIE 25 FRANCE ST.PIERRE 82702 CAPERON Inconnu 38 FRANCE NEW YORK 80181* CAZIER HENRI 1 FRANCE SAINT PIERRE 81673 CAZIER PIERRE 7 FRANCE SAINT PIERRE 81673 CAZIER Inconnu 27 FRANCE SAINT PIERRE 81673 CESSONI M. 60 FRANCE ST PIERRE 81916 CESSONI Inconnu 25 FRANCE ST PIERRE 81916 CHARDIN PAUL 34 FRANCE ST.PIERRE 43300 CHESNAU AUGUSTE 35 FRANCE ST.PIERRE 43300 CHUINARD Inconnu 41 FRANCE ST.PIERRE 43963 CLEMENS EMILY 28 FRANCE ST.PIERRE MIQUELON 81800 CLEMENS EMILY 28 FRANCE ST.PIERRE MIQUELON 81800 CODIET AUGUSTE 20 FRANCE ST.PIERRE 82702 CORDON F. 42 FRANCE ST. PIERRE 82281 COURAULT Inconnu 26 FRANCE MIQUELON 43021 CZECHIEL BUPIE 20 FRANCE ST.PIERRE 43300 DAIN ALEXANDRE 34 FRANCE ST.PIERRE 82322 DAIN MADELEINE 8 m FRANCE ST.PIERRE 82322 DAIN MARIE 23 FRANCE ST.PIERRE 82322 DAIN RAYMOND 2 FRANCE ST.PIERRE 82322 DAUGRAND PAUL 33 FRANCE ST.PIERRE 43963 DAYGRAND GUSTAVE 29 FRANCE SAINT-PIERRE 80984 DE

FRONDAT M. 32 FRANCE ST.PIERRE 43300 DEGUEURCE ADRIEN 31 FRANCE ST.PIERRE 82515 DEGUEURCE JEANNE 22 FRANCE ST.PIERRE 82515 DEGUEURCE JOSEPH 3 FRANCE ST.PIERRE 82515 DEMAREST E. 30 FRANCE ST PIERRE 81916 DIBOS MAURICE 40 FRANCE ST.PIERRE 82740 DOURISBOURD JEAN PIERRE 32 FRANCE ST.PIERRE 82196 DREYFUS Inconnu 32 FRANCE SAINT PIERRE 81373 DRILHON PAUL 31 FRANCE ST.PIERRE 43963 DUBLANCHY EDMOND 36 FRANCE ST.PIERRE 43300 DUCHESNE A. 38 FRANCE ST.PIERRE 82702 DUCHESNE ALBERT 44 FRANCE ST.PIERRE 82702 DUCHESNE FRANCOIS 30 FRANCE ST.PIERRE 82702 DUPONT JACQUES 53 FRANCE ST.PIERRE 82512 ESTABLE JOSEPH 29 FRANCE SAINT PIERRE 81385 FABRE JOSEPH 35 FRANCE ST.PIERRE 43963 FABRE MARGUERITE 7 FRANCE ST.PIERRE 43963 FABRE ROSALIE 26 FRANCE ST.PIERRE 43963 FARVAGEN MARIE 62 FRANCE ST PIERRE MIGUELON 81957 FARVAGEN P.J. 66 FRANCE ST PIERRE MIGUELON 81957 FEILLET J. 9 FRANCE MIQUELON 43021 FEILLET P. 34 FRANCE MIQUELON 43021 FEILLET Inconnu 6 FRANCE MIQUELON 43021 FEILLET Inconnu 30 FRANCE MIQUELON 43021 FEILLET Inconnu 58 FRANCE MIQUELON 43021 FENE LOUIS 29 FRANCE ST.PIERRE AND MIGUEL 82078 FLAMAN MARQUERITHE 27 FRANCE ST.PIERRE 43300 FLAMAN PAUL 34 FRANCE ST.PIERRE 43300 FOLGUET J. 52 FRANCE ST PIERRE 82092 FONTAINE EDMOND 50 FRANCE ST.PIERRE 82662 FONTENILLAT BARONNE. 46 FRANCE ST PIERRE MIGUELON 81957 FONTENILLAT JULIA 21 FRANCE ST PIERRE MIGUELON 81957 FRANCOIS LEON 19 FRANCE ST.PIERRE 43300 GADOT U-MR 37 FRANCE ST.PIERRE 80045 GANTIER GUSTAVE 34 FRANCE SAINT PIERRE 81825 GAQUET ALPHONSO 51 SUISSE MIQUELON 81800 GARNIER MAXIMILIAN 42 FRANCE ST.PIERRE 43300 GAUTIER J.B. 55 FRANCE ST PIERRE 82060 GAUTIER GUSTAVE 38 FRANCE ST.PIERRE 82662 GIRARDIN Inconnu 18 FRANCE ST.PIERRE MIQUELON 81592 GIRARDIN Inconnu 26 FRANCE ST.PIERRE MIQUELON 81592 GIRARDIN Inconnu 52 FRANCE ST.PIERRE MIQUELON 81592 GIRARDIN A. 55 FRANCE SAINT PIERRE 81825 GIRARDIN Inconnu 52 FRANCE ST.PIERRE MIQUELON 81592 GIROT LEOPOLD 54 FRANCE ST.PIERRE 43300 GLORIOLE LOUIS 27 FRANCE SAINT PIERRE 81854 GOURD EUG. 38 FRANCE ST.PIERRE 43300 GRAFF M. 50 FRANCE ST.PIERRE 82699 GRIGNER LOUIS 23 FRANCE ST.PIERRE 82683 GRIGNER MARIE 24 FRANCE ST.PIERRE 82683 HAMEL JULES 27 FRANCE SAINT-PIERRE 80984 HERVOT PIERRE 29 FRANCE ST PIERRE 82124 HOUDUCE EMILE 44 FRANCE ST.PIERRE MIQUELON 82083 HOUDUCE EMILE 50 FRANCE ST.PIERRE 44623 HOUDUCE EMILE 44 FRANCE ST.PIERRE MIQUELON 82083 HOUDUCE EMILE 47 FRANCE ST.PIERRE 82531 HUBERT LOUIS 59 FRANCE SAINT PIERRE 81825 HUBERT LOUIS 24 FRANCE ST.PIERRE 82272 HUET CHARLES 50 FRANCE ST PIERRE 43963 HUYCHT Inconnu-MRS 49 FRANCE ST.PIERRE-MIGUELON 80503 HYDRIS JOSEPH 34 FRANCE SAINT PIERRE 81825 JACQUEMANT M. 36 FRANCE ST.PIERRE 43300 JARDINIER ELIE 36 SWITZERLAND ST.PIERRE 43300 JARDT G. 32 GERMANY ST.PIERRE 43300 JOLLIVET FRANCOIS 41 FRANCE ST.PIERRE 82428 JOLLIVET GERMAINE 1 m FRANCE ST.PIERRE 82428 JOLLIVET GUSTAVE 10 FRANCE ST.PIERRE 82428 JOLLIVET JEANNE 3 FRANCE ST.PIERRE 82428 JOLLIVET SUZANNE 37 FRANCE ST.PIERRE 82428 JUSTINE JULIEN 24 FRANCE ST.PIERRE MIAUELON 82253 KELLER C. 38 SWITZERLAND ST.PIERRE 43300 KIENTZ ALFRED 32 FRANCE ST.PIERRE 43300 KLEIN ELISE 36 GERMANY ST.PIERRE 43300 LAGATTE S.M. 36 FRANCE SAINT PIERRE 81854 LAMORLETT PAUL 25 FRANCE ST.PIERRE 82683 LARGY CHARLOTTE 20 FRANCE ST.PIERRE 82702 LARODE M. 40 FRANCE SAINT PIERRE MIQUELO 81645 LE

TRINONNIER EMMANUEL 40 FRANCE ST PIERRE 82117 LECOMTE Inconnu 28 FRANCE MIQUELON 82193 LECOMTE Inconnu 32 FRANCE MIQUELON 82193 LECOMTE Inconnu 5 FRANCE MIQUELON 82193 LEFEVRE PIERRE 44 FRANCE ST.PIERRE 82690 LEGASSE CH. 19 FRANCE ST PIERRE 82060 LEGASSE J. 27 FRANCE ST PIERRE 82060 LEGASSE J. 55 FRANCE ST PIERRE 82092 LEGASSE Inconnu 49 FRANCE ST PIERRE 82092 LEGASSE S.M. 36 FRANCE ST.PIERRE 82111 LEGATTE (LEGASSE) S.M. 34 FRANCE ST.PIERRE-MIQUELON 81571 LEGRAND GEORGES 45 FRANCE ST.PIERRE 43300 LEPAULONE EUGENE 37 SUISSE MIQUELON 81800 LEROCH LULIEN 26 FRANCE ST.PIERRE 82702 LEVY MICHEL 39 FRANCE ST.PIERRE 43300 LIAUTARD ALEXANDRE 59 FRANCE ST.PIERRE 43300 LOSTE LOUIS 31 FRANCE SAINT PIERRE 81752 LOSTE MARIE 22 FRANCE SAINT PIERRE 81752 LOSTE LOUISE 1 FRANCE SAINT PIERRE 81752 LOULIER JEAN 24 FRANCE ST.PIERRE 82214 LUUISY CHARLES 42 FRANCE ST.PIERRE 82272 MAGNOT H. 37 FRANCE ST PIERRE 82124 MANCEL Inconnu-MME 38 FRANCE ST.PIERRE-MIQUELON 80462 MANCEL Inconnu-MR 52 FRANCE ST.PIERRE-MIQUELON 80462 MANCEL Inconnu-MME 38 FRANCE ST.PIERRE-MIQUELON 80462 MANCEL Inconnu-MR 52 FRANCE ST.PIERRE-MIQUELON 80462 MARTEL HIPPOLYTE 30 FRANCE SAINT PIERRE 81854 MARTEVILLE EUGENE 39 FRANCE ST.PIERRE 43300 MAZIER LOUIS 41 FRANCE ST.PIERRE 82531 METAYER JEAN MARIE 28 FRANCE MIQUELON 82153 MEYER FRITZ 34 SWITZERLAND ST.PIERRE 43300 MOREAN CAROLINE 60 FRANCE ST.PIERRE 43300 MORTEVILLE EUGENEN 40 FRANCE ST.PIERRE 82695 NICOD FRANCOIS 31 FRANCE SAINT PIERRE 81854 PAGNON J.E. 55 FRANCE ST.PIERRE 43300 PAILHES HIPPOLYTE 35 FRANCE ST.PIERRE-MIQUELON 80274 PAILHES HIPPOLYTE 35 FRANCE ST.PIERRE-MIQUELON 80274 PAILLARD FRANCOIS 35 FRANCE ST.PIERRE 82366 PALABST LOUIS 30 FRANCE ST.PIERRE 43300 PELLEGRY FERDINAND 35 FRANCE ST.PIERRE 82586 PELLEGRY JEAN 3 FRANCE ST.PIERRE 82586 PELLEGRY Inconnu 28 FRANCE ST.PIERRE 82586 PEPIN CHARNAS 30 SUISSE MIQUELON 81800 PERRIGAULT JEAN M. 45 FRANCE ST.PIERRE 43963 PHILIPPE PIERRE 31 FRANCE ST.PIERRE 43963 PIPROUX ANTONINE 30 FRANCE ST.PIERRE 43300 PIPROUX MAURICE 37 FRANCE ST.PIERRE 43300 PIPROUX RENE 3 FRANCE ST.PIERRE 43300 POIRIER EUGENE 47 FRANCE ST.PIERRE 44623 POIRIER THEOPHILE 18 FRANCE ST.PIERRE 82720 PREMORANT EDMOND ROY 31 FRANCE ST.PIERRE 82734 PREMORANT Inconnu 23 FRANCE ST.PIERRE 82734 PREUVEILLE JEAN 48 FRANCE ST.PIERRE 43963 RAGUET LUCIE-MRS 6 FRANCE ST.PIERRE-MIGUELON 80503 RAGUET Inconnu-MR 39 FRANCE ST.PIERRE-MIGUELON 80503 RAGUET Inconnu-MRS 27 FRANCE ST.PIERRE-MIGUELON 80503 REIMEVILLE HENRI 38 FRANCE ST.PIERRE 43300 REY ANGELE 27 FRANCE ST.PIERRE 42882 REY EUGENE 15 FRANCE ST.PIERRE 42882 REY EUGENIE 52 FRANCE ST.PIERRE 42882 REYNIER AUGUSTE 44 FRANCE ST.PIERRE 43300 ROBERDEAN ADELE 32 FRANCE ST.PIERRE MIQUELON 80726 ROBERDEAN HENRI 6 FRANCE ST.PIERRE MIQUELON 80726 ROBERDEAN HENRI 36 FRANCE ST.PIERRE MIQUELON 80726 ROBERDEAN ADELE 28 FRANCE ST-PIERRE 80194* ROBERDEAN HENRI 3 FRANCE ST-PIERRE 80194 ROBERDEAN HENRI 33 FRANCE ST-PIERRE 80194 ROBERDEAN ADELE 32 FRANCE ST.PIERRE MIQUELON 80726 ROBERDEAN HENRI 6 FRANCE ST.PIERRE MIQUELON 80726 ROBERDEAN HENRI 36 FRANCE ST.PIERRE MIQUELON 80726 ROGER FRANCOIS 24 FRANCE SAINT PIERRE 81653 ROUSSEL E. 18 FRANCE ST PIERRE MIQUELON 81930 ROUSSEL E. 18 FRANCE ST PIERRE MIQUELON 81930 ROYER JULES FRANCIS 29 FRANCE ST.PIERRE 82694 SABATIE AD. 40 FRANCE S PIERRE MIQUELON 82035 SASSE E. 55 FRANCE ST PIERRE 82092 SCHREINER MARCEL 25 GERMANY ST PIERRE 82780 SOEUR ANDREE 20 FRANCE ST PIERRE ET MIGUELO 81948 SOEUR ARMAND BAPTISTINE 56 FRANCE ST PIERRE ET MIGUELO 81948 SUELZER ADOLPHE 34 GERMANY ST.PIERRE 43300 THUAU CARMEN 1 FRANCE ST PIERRE 82780 THUAU ELISE 23 FRANCE ST PIERRE 82780 Inconnu EUDOXIE 19 FRANCE ST PIERRE 82780 Inconnu JOSEPH 22 FRANCE ST PIERRE 82780 UHRY Inconnu 51 GERMANY ST PIERRE 82780 UTARD LUCIE 22 GERMANY ST.PIERRE 43300 VALENTIN EDMOND 23 FRANCE ST.PIERRE 43300 VALENTIN LOUIS 22 FRANCE ST.PIERRE 43300 VALLOIS GEORGES 36 FRANCE ST.PIERRE 43300 VELROSA VICTOR 42 FRANCE ST PIERRE 82092 VENOT EUGENE 37 FRANCE SAINT-PIERRE-MI 80727 VENOT MARGARIETE 29 FRANCE SAINT-PIERRE-MI 80727 VERON ADELE-MISS 10 FRANCE MIQUELON 80228 VERON GASTON-MR 38 FRANCE MIQUELON 80228 VERON HELOISE-MISS 11 FRANCE MIQUELON 80228 VERON Inconnu-MRS 34 FRANCE MIQUELON 80228 VIDART J.B. 50 FRANCE ST.PIERRE-MIQUELON 81571 VIDART J.B. 50 FRANCE ST.PIERRE-MIQUELON 81571 VIDART J.B. 52 FRANCE ST PIERRE 81916 VIE FRANCOIS 26 FRANCE ST PIERRE 82780 VILLENEUVE JEANNE 21 FRANCE ST.PIERRE 43300 VINCENT ETIENNE 24 FRANCE ST.PIERRE-MIQUELON 81571 VINCENT LOUIS 48 FRANCE ST.PIERRE 44623 VINCENT ETIENNE 24 FRANCE ST.PIERRE-MIQUELON 81571 VINCENT LEAN LOUIS 53 FRANCE ST.PIERRE 82667 VINCENT J.L. 49 FRANCE ST.PIERRE 82777 VOGT JOSEPH 20 GERMANY ST PIERRE 82780 WIAME LOUIS 38 FRANCE ST.PIERRE 43300 WILLOTTE JEAN 27 FRANCE ST.PIERRE MIQUELON 81592 WILLOTTE JEAN 27 FRANCE ST.PIERRE MIQUELON 81592 WITSCHGER VICTOR 26 GERMANY ST PIERRE 82780

* Dernière résidence : Saint-Pierre / St-Pierre

