1903 – L’église Saint-Pierre de Terre-Neuve.

La Semaine religieuse du diocèse de Poitiers, 1903-06-28

Mgr Légasse, Préfet Apostolique de Saint-Pierre et Miquelon, a fait une conférence à Saint-Philippe au Roule dimanche dernier pour la reconstruction de l’unique église de Saint-Pierre (Terre-Neuve).

Nous appelons encore l’attention des personnes généreuses sur ce peuple croyant de Saint-Pierre qui pleure depuis le longs mois sur les ruines de son unique église, et dont la détresse est d’autant plus digne de pitié qu’il est pauvre et bien loin de la mère-patrie. Un acte déchanté aussi généreux que possible s’impose pour donner à ces vaillants Terre-Neuviens la part d’idéal qu’ils réclament. La France leur doit beaucoup, car ils défendent énergiquement son patrimoine et ses droits sur trois îlots, dernier vestige de notre empire de l’Amérique du Nord.

Ils méritent d’être secourus au plus tôt, car leur situation est, celte année, particulièrement navrante. De nombreux sinistres ont marqueta reprise des travaux, et la campagne de pêche paraît compromise.

On peut adresser les offrandes à Mgr Legasse, 22, rue de Varennes à Paris, auquel nous ferons parvenir nous-mêmes à la fin du mois celles qui nous ont déjà été confiées et celles qui pourraient encore nous être remises.