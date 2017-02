1878 – Exposition Universelle Internationale à Paris

Catalogue officiel. Exposition Universelle Internationale de 1878, à Paris



SAINT-PIERRE ET MIQUELON.

GROUPE V.

INDUSTRIES EXTRACTIVES. – PRODUITS ERUTS ET OUVRÉS.



CLASSE 43.

Produits de l’exploitation des mines et de la métallurgie.



Comité d’exposition. — Tourbes, minerais de cuivre, etc. 1

CLASSE 45.

Produits de la chasse ; produits, engins et instruments de la pêche et des cueillettes.

Broquant et Cie, à Dun&erque (Nord). — Filets pour la pêche de Saint-Pierre et Miquelon. 2

Comité d’exposition. — Collection d’histoire naturelle; peaux et fourrures; engins de pêche. 3

Lemaréchal (A.), à l’île aux Chiens. — Huile de foie de morue brune, 4

Pépin (T.), à Saint-Pierre. — Huile de foie de morue. 5

Riche. — Huile de foie de morue. 6

Victoire (Sœur), à Saint-Pierre. — Huile de foie de morue. 7

CLASSE 47.

Produits chimiques et pharmaceutiques.

Baucher (F.), à Saint-Pierre. — Plantes médicinales. 8

Natton, à Paris, rue Coquilliere, 35. —- Alcoolé au Gaultheria procumbens. 9

GROUPE VI.

OUTILLAGE ET PROCÉDÉS DES INDUSTRIES MÉCANIQUES.



CLASSE 51.

Matériel et précédés des exploitations rurales et forestières,



Glotz, à Saint-Pierre. — Détritus de morue pour engrais.

CLASSE 67.

Matériel de la navigation et du sauvetage.



Joubert, à Saint-Pierre. — Bâtiments et embarcations de pêche entière.

GROUPE VII

PRODUITS ALIMENTAIRES.



CLASSE 72.

Viandes et poissons.

Arondel (P.), à l’île aux Chiens. — Langues de morue. 12

Borel ( A. ), à l’île aux Chiens. — Morue sèche. 1 3

Chauvin (É.), à l’île aux Chiens. — Têtes de morue. 44

Comolet frères et les fils de l’aîné. — Poissons salés. 13

Dolisie, à Saint-Pierre. — Capelans presses en saumure. 16

Broyer (P. ), à l’île aux Chiens. — Capelans. 17

Leflay (J.) — Noves de morue. 18

Maillard (P.), à l’île aux Chiens. — Morues; noves de morue; capelans. 19

CLASSE 74.

Condiments et stimulants ; sucres et produits de la confiserie.



Baucher (F.), à Saint-Pierre. — Plantes diverses pour boissons aromatiques. 20

Source : Universitätsbibliothek Heidelberg.