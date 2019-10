Les grues du Quai à Maufroy

Par Jean Gilbert – Article publié sur la première version du GrandColombier en 2001.



Mon intérêt pour ces grues et leur site date des années 75, cette zone de la rade permettant des plongées intéressantes en partant de terre. Les photos sous-marines datent de cette époque et ont été prises avec un Nikonos III et un fisheye afin d’avoir une vue d’ensemble.

Les plaques ont été récupérées également à cette époque et ce n’est que cette année qu’après quelques recherches, j’ai pu trouver, sur « internet », l’adresse du fournisseur des grues et remercie son directeur qui a bien voulu s’intéresser à elles.

Les propriétaires de ces grues « Island Coal & Trading Co., Inc » avaient un bureau à Saint-Pierre dont le responsable était Monsieur Auguste MAUFROY, d’où le nom de «quai à Maufroy».

Entre autres employés, il y avait M. Ernest DIBARAT, mécanicien et grutier qui aujourd’hui âgé de 93 ans se souvient toujours de cette période, M. Maurice FORGEARD, le second grutier et d’autres remplaçants et chauffeurs des chaudières.

Le charbon venait par cargos d’Allemagne et du Canada et servait à l’approvisionnement des navires à vapeur et de la ville. Jusqu’à vingt mille tonnes ont pu être stockées sur ce quai en attente de vente.

Pour la livraison aux navires, les grues remplissaient la cuve d’une contenance d’environs 12 tonnes et dotée d’une balance. Ensuite par l’intermédiaire d’une chute le charbon était acheminé suivant la demande dans les soutes du navire (babord et/ou tribord).

Pour la fourniture à la ville, il existait une autre balance sur le quai. Ces grues sont tombées à l’eau lors de l’effondrement du quai le 02 Octobre 1950. Un morceau affleure toujours la surface lors des grandes marées basses; le reste recouvert de végétation marine n’est plus visible que des plongeurs, et pour combien de temps encore !

