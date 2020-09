1890 et 1891 – Objets trouvés et déposés au bureau de police

Parmi les rubriques les plus curieuses de la Feuille Officielle de Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a celle des objets trouvés. Ci-dessous la totalité des annonces passées pendant l’année 1890 : on y trouvera de nombreux objets religieux, des sommes d’argent, mais aussi des objets ordinaires et insolites. Bonne lecture.

10 janvier 1890

Un chapelet en bois, trouvé par M. X. –

Un mouchoir d’enfant, contenant quinze centimes noués dans un angle, trouvé par le jeune Ozon.

24 janvier 1890

Un manchon en fourrure noire, contenant un mouchoir blanc, trouvé près de l’hôtel Joinville par le sieur Lefèvre (William).

7 février 1890

Un porte-monnaie en cuir marron, contenant quelques billons, trouvé par le jeune X., rue Félix.

28 février 1890

Une montre en argent, à cylindre, trouvée le 21 février sur la place du feu Rouge par le jeune Coiffé (Benjamin).

14 mars 1890

Une montre en nickel, trouvée rue Jacques-Cartier, par le jeune Hubert (Pierre).

28 mars 1890

Une paire de patins en acier, enveloppés dans un mouchoir à carreaux rouges et blancs, trouvée par M Duquesnel (Baptiste), dans le tambour de son hôtel

4 avril 1890

Un gant de peau fourré, trouvé ruo de l’Hôpital par le sieur X.

13 avril 1890

Un tablier en coutil bleu, un châle en laine grise et un drap de lit en coton, trouvés rue du Barachois par le sieur X.

9 mai 1890

Un petit sac en cuir contenant un bout de corde et un mouchoir blanc, trouvé par M. X., sur le quai de la Roncière.

16 mai 1890

Une bague en doublé or, par M. X;

Une clef de cadenas, par M. Jean Lemaire;

Un trousseau de clefs dont une de patins, par M. Ferdinand Lucas,

Une tournure couleur bleu ciel, par M. N. sur la route de Gueydon.

Un noeud avec broche en nacre marquée J., trouvée par M. Bonvalot.

30 mai 1890

Une paire de gants fourrés, laissée dans la salle publique de la banque anglaise et remise par le jeune Pommet.

13 Juin 1890

Une croix de chapelet de 1° communion trouvée par M. P. de Beaudéan.

Une médaille de la campagne du Tonkin-Chine-Annam 1883-1885, trouvée par M. X.

20 juin 1890

Une chaine de montre en argent, trouvée rue Grandchain, par M. Ménéglier (Charles).

27 juin 1890

Un chapelet en perles grenat, monté en fil argenté, par Mlle Fitzpatrick (Henriette).

Un porte-monnaie contenant divers papiers, deux petites clefs et la somme de 3 fr. 40, par M. Marty (Epiphane). Ces objets ont été rendus à leur légitime propriétaire. – –

Une petite clef de tiroir, par M. Ernest Anthoine.

4 juillet 1890

Une clef de porte, trouvée par M. Dagort (Henri).

11 juillet 1890

Deux clefs, dont l’une de porte et l’autre de coffre attachées ensemble avec un bout de ligne, ont été trouvées sur le sentier de la Vigie par M. Sicard.

18 juillet 1890

Un petit couteau de poche à deux lames, trouvé rue Bisson, par M, X.

25 juillet 1890

Un chapelet en perles noires, montées sur acier, trouvé sur la rue Félix par le jeune Ferdinand Yon.

29 août 1890

Un bracelet en doublé or, trouvé sur la route de Savoyard par M. Roussel, Eugène.

5 septembre 1890

Un bon de deux mille et quelques cents encornets, payable chez M. Prenveille, trouvé par le sieur Gournay.

12 septembre 1890

Un bracelet en argent pour fillette, trouvé rue du Barachois, par le jeune Alexandre Beauvois.

Un bouton de chemise en doublé or, trouvé rue Truguet, par le jeune Louis Fontaine.

Une ombrelle blanche, trouvée sur la montagne près de l’anse à Ravenel, par le jeune Claireaux.

17 octobre 1890

Un chapelet en perles blanches, renfermé dans un étui en nacre, trouvé rue de l’Hôpital par M »° Pascaline Deminiac.

5 décembre 1890

Trois clefs réunies avec un petit bout de chaine en cuivre, trouvées sur la place de l’Eglise par M. X.

12 décembre 1890

Un petit manchon noir contenant un mouchoir blanc marqué des initiales V. H., laissé au magasin de M. Louis Hubert.

19 décembre 1890

Un cache-nez en laine bleue et noire, trouvé près du Collège, par le jeune Claireau (Eugène).

Un vieux porte-monnaie en cuir noir, contenant une pièce de 50 centimes et divers petits objets, trouvé par M. X.

Une enveloppe contenant 20 morceaux de linge blanc, trouvée près de la place Courbet, par Mlle Marie Confiant

1891 – Objets trouvés et déposés au bureau de police

9 janvier 1891

Une boite à allumettes contenant la somme d’un dollard, trouvée rue Félix, par le jeune Olivier (Alfred).

30 janvier 1891

Trois clefs attachées avec une ficelle ont été trouvées à l’ile-aux-Chiens par le jeune Déjoué (François) et déposées à la gendarmerie de cette localité.

27 février 1891

Une clef de porte, munie d’un bout de corde, trouvée rue du Barachois par le jeune Hardy (Edouard).

Un petit crucifix en cuivre trouvé par le jeune X.

6 mars 1891

Un torchon marqué des initiales M. P., trouvé sur la place de l’Hôpital, par le jeune Charles Duruthy.

Une pelerine en caoutchou pour enfant, trouvée rue du Barachois par M »° Artois.

27 mars 1891

Un porte-monnaie en cuir brun à trois compartiments, contenant une pièce d’or, trouvé rue Bisson, par M. Camu (Francis).

Une canne en jonc, oubliée dans le vestibule du câble français.

2 avril 1891

Un porte-monnaie-nécessaire en caoutchouc, contenant 1 fr. 45. trouvé par M. Laveille; — –

Un porte-monnaie en cuir grenat, contenant 10 centimes. trouvé par le jeune Débroisse; – – .

Un porte-monnaie en cuir noir, contenant 55 centimes, trouvé par M. X.

17 avril 1891

Une paire de bas neufs en laine trouvée a l’Ile-aux Chiens, par le jeune Désiré Lelandais, et déposée à la gendarmerie de cette localité.

Un mouchoir en coton à petits carreaux rouges et blancs, pour enfant, trouvé par le jeune X.

21 avril 1891

Une bague à tabac en peau de loup-marin, trouvée par le sieur X.

Une somme de 54 francs. tr uvée sur le quai de la Roncière par le jeune Leroux (Yves-Marie).

1er mai 1891

Un trousseau de quatre petites clefs de meuble, trouvé rue Nielly, par le jeune Norgeot (Frédéric).

15 mai 1891

Trois petits bas d’enfant et un porte-monaie en nacre, contenant une petite somme d’argent, trouvés à la porte de l’Eglise par M. X.

Un chapelet en bois, trouvé sur la rue par Mlle Isida Péan.

29 mai 1891

Un mouchoir de poche en coton fond bleu, et un petit sac en soie, contenant un chapelet en perles grenat monté en argent, trouvés par la jeune Marie-Madeleine Bouffaré.

Un porte-monnaie en cuir, contenant la somme de 90 centimes, trouvé sur le quai la Roncière par M. X.

5 juin 1891

Deux sommes de 10fr. 80 chaque ont été trouvées, la première par le jeune Bideau (Jean-Louis), rue Granchain, la seconde par le sieur X., 1ue Jacques-Cartier

19 juin 1891

Au nombre des objets trouvés cette semaine, nous avons eu sous les yeux un curieux billet doux qui jette sur la galanterie locale un trait de moeurs caractéristique. Ce billet écrit au crayon, sans enveloppe, se termine ainsi: « Je vous attends ce soir, après la prière, sur la place où Néel a été guillotiné. Signature illisible). » Dors-tu content, Molière, toi qui faisais dire à ton Thomas Diafoirus s’adressant à Angélique, objet de sa flamme: « Mademoiselle, avec la permission de Monsieur votre père, je vous invite à venir voir, l’un de ces jours, pour vous divertir, la dissection d’une femme, sur quoi je dois raisonner?» Rien de nouveau sous le soleil, et sous la brume non plus, n’est-ce pas ?

3 juillet 1891

Un bracelet d’enfant en doublé or, trouvé rue Nielly, par le jeune Georges Dauphin.

Une chaîne de montre en nikel, trouvée par le jeune Huby.

17 juillet 1891

Un sac de marin contenant : un chapeau ciré, du tabac à macher, du tabac à fumer, du café moulu et une paire de mitaines, trouvé par le sieur Houart (Yves), près du magasin de M. Paul Revert, sis route de Gueydon.

31 juillet 1891

Un petit porte-monnaie couvert en velour grenat, trouvé par le jeune Eugène Yvon.

Une somme de 66fr. 15, trouvée rue Granchain par les jeunes Lefèvre ( Eugénie), Marsoliau (Emma) et Marsoliau (Ange).

7 août 1891

Un sac en toile contenant deux morceaux de pain, du beurre, de la viande, une serviette, un couteau et une petite carafe, a été trouvé sur la cale du Gouvernement par le sieur Guibert (Joseph).

14 août 1891

Une bague en doublé or avec pierre en cristal, trouvée rue du Barachois, par le sieur Louis Ruelland.

Une chevalière en or, trouvée rue Nielly, par le jeune Joseph Folquet.

21 août 1891

Un dé en argent trouvé rue Grandchain, par M »°Joséphine Dupont

Un porte-monnaie en cuir, contenant un dollar, trouvé sur la place de l’Eglise, par M. Charles Farvacque.

Un bracelet en doublé or, trouvé rue de l’Écluse par Mlle Béchacq

Un pendant d’oreille en doublé or, trouvé rue de l’Hôpital, par le jeune X.

11 septembre 1891

Un bracelet en métal blanc, trouvé route de Savoyard, par M »° Mathilde Slaney. –

Une paire de demie bottes presque neuves, trouvée dans une rue non dénommée près de l’abattoir, par le jeune Poirier (Emile).

Un porte-monnaie contenant la somme de 5 fr : 40 trouvé dans l’anse à Tréhouard (Ile-aux-Chiens), par le sieur Desjouet (François), lequel porte-monnaie est déposé à la gendarmerie de cette localité.

Un bon de 1080 encornets trouvé route de Gueydon par le garde de police Coupard. –

Quatre paires de bas en laine dont deux pour femme et deux pour fillette, oubliées chez M. le Ralec (Yves).

2 octobre 1891

Deux clefs amarrées ensemble avec un bout de ligne, dont une de porte et l’autre d’un cadenas, trouvées à Savoyard par le sieur X.

Une banck-note trouvée par le jeune L fort (Bernard).

16 octobre 1891

Un bracelet en doublé or trouvé rue du Barachois par le jeune Slaney (Ernest).

Un médaillon en doublé or avec pierre noire en Cornaline trouvé rue du Barachois par M. Fosset

23 octobre 1891

Un sac d’effets de marin trouvé le 21 octobre près de la poste aux lettres, par le sieur Dubé.

6 novembre 1891

Une somme de cent huit francs en billets de banque a été trouvée par M »° Gostébehéria (Jeanne), chez Mlle Gogny.

13 novembre 1891

Une montre en argent et une clef en cuivre trouvées rue de la Poudrière par M »° Jules Lafargue.

Cette montre a pu être remise à son propriétaire le sieur Lebideau (Joseph).

11 décembre 1891

Un bracelet d’enfant, en argent, trouvé par le sieur Gustave Marsoliau.

18 décembre 1891