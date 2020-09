29 mars 1889 – Conférence sur le danger des paquebots sur les Grands Bancs

29 mars 1889. Feuille officielle des iles Saint-Pierre et Miquelon.

Conférence

du Commandant RIONDEL, à Granville.

Le dimanche 24 février dernier, en présence d’une nombreuse assistance parmi laquelle on remarquait MM. Riotteau, Bouvattier, Chevalier, Rauline, députés de la Manche, Hovius, Durand, député de l’Ille-et-Vilaine, et une foule d’autres notabilités de la , région, a eu lieu, dans les salons du casino de Granville, la conférence du Commandant Riondel sur la neutralisation des bancs de Terre-Neuve pendant la saison de pêche.

Le but de cette réunion était, nos lecteurs le savent, de provoquer une convention internationale interdisant aux paquebots se rendant d’Europe en Amérique et réciproquement, de passer sur les bancs de Terre-Neuve pendant la période de l’année où se fait la pêche de la morue, c’est-à-dire de fin de mars à fin octobre.

Au premier abord, la demande des promoteurs de ce meeting tout pacifique et tout humanitaire parait naturelle; il s’agirait, en effet, d’obliquer la route suivie actuellement, un peu au Sud des bancs, ce qui n’aurait d’autre résultat que d’augmenter de 3 ou 4 heures la traversée,- ainsi que l’a démontré scientifiquement le Commandant Riondel, et d’éviter ainsi ces catastrophes épouvantables, (ces assassinats cruels) pour nous servir de l’expression du brave conférencier, qui viennent plonger trop souvent, hélas! dans le deuil et la ruine nos braves populations maritimes.

Ont ensuite pris successivement la parole: MM. Riotteau et Bouvattier, députés, qui se sont portés forts du dévouement de leurs collègues du parlement pour soutenir et faire réussir la cause du commandant Riondel, qui est celle de nos populations côtières. Après quelques mots très-applaudis de M. l’évèque de Coutances, les assistants, à l’unanimité, votent un ordre du jour exprimant le voeu «que le passage des bancs de Terre-Neuve soit, par une convention internationale. interdit aux navires à vapeur, chaque année, du 15 avril et 15 octobre ».

M, Carnot, président de la société d’agriculture d’Avranches, demande que le commandant Riondel soit délégué pour représenter la France au congrès, ce qui est voté à l’unanimité.