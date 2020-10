1891 – Conseil d’hygiène et de sécurité

Conseil d’hygiène et de sécurité

Séance du 27 octobre 1891M. le President donne lecture d’une lettre de M. le Gouverneur de la colonie ainsi conçue :

Monsieur le Directeur de l’Intérieur,

Dès mon arrivée dans la colonie, j’ai été frappé des conditions défectueuses de l’hygiène publique à St-Pierre et des nombreuses maladies épidémiques et contagieuses qui en sont le résultat.

J’ai appelé sur ce point l’attention particulière de M. le Chef du service de santé qui, après une enquête sérieuse, m’a signalé les diverses causes de cet état de choses.

Un service de nettoyage des rues imparfait, des dépôts d’or dures et de fumier sur certaines places publiques et le long des ruisseaux des rues, des égoûts publics et privés d’une construction défectueuse, et qui laissent se produire des infiltrations qui vicient l’eau des puits; une mauvaise installation des fosses d’aisance que l’on vide dans les jardins au lieu d’en jeter le contenu à la mer; un renouvellement d’eau insuffisant dans les lavoirs privés, telles sont les causes principales de l’insalubrité de la ville.

L’excellent climat de la colonie nous permet d’espérer qu’avec des mesures de police bien comprises et sévèrement exécutées, on rétablira facilement la santé publique qui, si on n’y prend pas garde, deviendra de plus en plus mauvaise. – – Les règlements de police dont il s’agit étant de la compétence de la municipalité, je vous serais reconnaissant, Monsieur le Directeur de l’Intérieur, de vouloir bien prier Monsieur le Maire de St-Pierre de nommer une Commission chargée de faire une enquête approfondie sur tous ces points, et de préparer avec lui les règlements de police qu’il devra prendre en conséquence.

Il serait nécessaire que M. le Chef du service de santé, et un réprésentant de la Direction de l’Intérieur fissent partie de cette Commission.