Trois mille articles

L’histoire des îles Saint-Pierre et Miquelon, c’est un peu d’histoire de France, c’est l’histoire de France en Amérique mais aussi l’histoire de l’Amérique française. Première balise côtière reconnue par les explorateurs européens, cette terre était jadis fréquentée par diverses populations autochtones d’Amérique avant de devenir un territoire périphérique des colonies de la Nouvelle-France. Souvent oubliée, longtemps ignorée, son histoire reste méconnue ou mal connue. C’est de ce constat qu’est né ce projet dénommé le Grand Colombier, hommage à une île de l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon, dont le nom fut donné pour la première fois par Jean Alfonse dans son manuscrit de 1544.

Au tout début de l’Internet grand public, les premières pages du projet furent créées avec des moyens rudimentaires sur un espace web personnel. Puis, au fil du temps, le projet s’est fait remarquer par diverses publications spécialisées tel Planète Internet en 1995, le Canadian Internet Directory en 1996, PC Magazine en 1997 et le magazine .net. En 2000, alors que le dépôt de domaines web devient abordable, le domaine GrandColombier.com est enregistré pour la première fois en avril. Le site d’alors contient des informations générales, touristiques et communautaires en plus de quelques rubriques consacrées à l’histoire.

Entre 2004 et 2008, un forum très fréquenté annonce avec une décennie d’avance les problèmes universels des réseaux sociaux. Depuis 2008, le GrandColombier.com se consacre uniquement à l’histoire des îles Saint-Pierre et Miquelon en rassemblant tous les documents, articles et sources faisant mention des îles. À cette époque, le site contient quelque 200 articles. Deux ans plus tard, le site passe la barre des 300 articles. L’ajout des éphémérides de Sasco et Le Huénen, ainsi que la version de Deminiac et Gauvin permet d’étoffer sérieusement le site, mais c’est surtout l’ajout de très nombreux documents puisés dans d’immenses bases de données publiques comme Gallica et Google Livres qui permet au site de passer la barre des 3000 articles en novembre 2020.

Un site satellite du GrandColombier.com est constitué par la Bibliographie, alimentée depuis de nombreuses années par Roger Etcheberry. Ce site contient à ce jour plus de 2830 rubriques qui représentent autant d’œuvres connues et recensées avec patience et précision.

Aujourd’hui le GrandColombier.com constitue une immense base de contenus qui permet à de nombreux scientifiques, archéologues, historiens et amateurs, de peaufiner leurs recherches ou approfondir leurs connaissances sur une île qui ne cessera de surprendre par la richesse de son passé.