1694 – Droits de pêche des Basques aux îles Saint-Pierre

L’accord suivant, sans doute rédigé par l’armateur Danguy de Nantes en 1694, indique que les Basques avaient le droit faire leur pêche aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon tout comme Danguy lui-même. En revanche, le matériel et chaloupes prêtées par Danguy aux pêcheurs de l’île, ne devaient être repris en fin de saison afin de permettre à ces derniers de pouvoir payer leurs dettes.

Plaisance 1694

On n’estime pas qu’il y ai d’inconvenient contre le laissé faire

avec les basques, de permettre au Sr Danguy de faire

passer leurs navires a Plaisance, pour aller de la faire

leur pesche aux Isles de S. Pierre , après avoir retiré [] de

Plaisance, les chaloupes et victuailles quils dise[] avoir

laissé , mais il semble [ffaire] de retirer [leur …]

portant promesse de ny faire negotier ny faire la pesche

pour en envoyer la [] .. au Gouveneur de Plaisance.

On croit même a propos quil sois [porté par la di..]

soumission, quils ne pourront, contraidre presentement les

habitans, pour les chaloupes, victuailles, et autres,

choses quils pourrons leur avoir presté, parce qu[…]

[las..] habitans ne pourrons profiter de la saison dela

pesche, pour se [] les fons de leur subsistance, ni

dequoy satisfaire aussy a ceux qui son[..] charger de leurs

secours cette année. Par le laissé faire

avec les basques, ils [] [] stipulé conclusion

des vaisseaux des autres ports, qui pour[]

aller faire la pesche a Plaisance, et les S Danguy m[]

demandé que celle des vaisseaux de Nantes, l[…]

il se [], que la baye Sud. Plaisance [] fournir

la pesche, pour vu [] plus grand nombre de

vaisseaux que les basques ny en enveyrons , que la pesche

ne se peut faire ailleurs avec tant de [fermeté], ce que

nous ne [] avoir assez de poissons sec. Il semble

quil ny a pas lieu de refuser aux des autres ports qui

voudrons y envoyer des vaisseaux, a condition par eux de

donner pour le [] du Roy de la Colonies quelques

chose d’Equivalens, en proportionné a la charge

que les basque on pris des [], en [] avec Sa Ma[jes]té

Pièce relative au traité qui permet aux Basques d’aller pêcher aux îles Saint-Pierre.

Source: MG1-C11C, Microfilm reel number: C-11354, F-499