1687 – Mémoire adressé à Denonville concernant le porphyre de l’île Saint-Pierre.

Mémoire envoyé par M De Louvois au sujet des marbres qui se trouvent aux isles St Pierre.

M Le vicomte de Denonville

Monsieur pour Satisfaire a lordre que vous me donne ie diray que allant a quebec apres avoir passes tere neuve nous fumes aus illes de St. Pierre illes fort pu abites pour lors, nous fumes nous promener vers la cote de la dite ile qui est oposé au septentrion ou nous vimes de tres grand et afreux rochers de pour faire la meme ne soient ariver aux finissent ces rochers ie croy que lon trouveroist pour en batir une grande vile si le pourfire ce travailloit come autre piere les coste de la mer sont couverte de gros de profire pierre ce lieu la come sur nos autre costes aport de ces piere la à paris et ie les faict voir a des sculpteur et a des marbriers qui mont tous dict que cet porfire tres bo et tres dur. Rouge tache de blang et noir come celuy que lon…

Source: COL C11A 9/fol.97 CABAC_PIAF_29460_CABAC_PIAF_29460