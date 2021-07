Iles St Pierre & Miquelon

1764 – Mémoire sur les Iles St Pierre et Miquelon adressé M Le Cte D’Estaing. Par M Poulin de Courval

Ministère de la Marine et des Colonies

Iles St Pierre et Miquelon

M Poulin de Courval

Mémoire sur les Isles St Pierre et Miquelon adressé à Monsieur le Comte d’Estaing, Lieutenant Général des armées Navalles

ARTICLE 1er

Les Isles de St Pierre et Miquelon sont situées dans le Sud de Terre-Neuve à l’ouverture de la baye de fortune.

L’Isle de St Pierre compose cinq Iles et Ilots et quantités de Rochers.

Savoir

L’Isle de St Pierre

id aux Chiens

id aux Pigeon

id au Bourg

Le Colombier

Le petit St Pierre, roche qui est l’entrée de la passe au N Est, l’isle massacre qui est au dedans de la Rade, l’Ilot Noir qui est le SSE de St Pierre, les Canailles et plusieurs autres roches à fleur d’Eau et sous l’eau dans la partie du SE de l’Isle et dans celle de l’oüest.

ARTICLE 2e

L’Isle de St Pierre est dans le ouest-nord ouest du Chapeau Rouge, distant de onze Lieues et demie suivant les observations faites, il convient d’atterer au Chapeau Rouge venant de l’Est, prenant connaissance de cette haute montagne sur la Terre-Neuve qui ressemble à un chapeau de cordellier, lorsque vous estes dans le Sud-est d’elle environs six à sept Lieues. Vous pouvez avec plus de Sureté diriger votre route pour St Pierre.

Cette isle est très haute et ne forme qu’un tas de montagnes difformes où mieux de Rochers vifs.

Il s’y trouve quelques veines de terre d’un pouce ou quatre de profondeur dans les revers des coulées, il y croit des sapins de quatre à cinq pieds de hauteur; dans la partie du Sud Sud oüest de cette Isle, Il y a de ces Sortes des Bois et dans celle du Nord : mais la quantité en est si mince, que les colons du lieu, trouverons une faible ressoruce dans la Suite pour se garantir du frord exescif qu’il fait dans cette partie du monde.

ARTICLE 3.

St Pierre à quatre lieües et demie de tour, ornée de cinq anses battües de tous les vents de Sud et Sud Sud est, très fréquents en toutes Saisons. On y trouve une rade qui peut contenir dix neuf à vingt gros Vaisseaux et plsude ving petits Natives. Un Barachois excellent a l’abry de tout vents, ou l’on pourrait ranger vingt à trente navires marchands dans le besoin on pouroit y faire hyverner une petite frégate. A la nouvelle et pleine Lune il y a quatorze pieds d’eau dans l’entrée a la pleine Mer.

ARTICLE 4.

La Rade St Pierre et fermée par L’Isle aux Chiens. L’Isle au Pigeon et l’Isle aux Bourg la premiere située environs deux cent toises dans le Sud de St Pierre ces peittes Isles Sont si bien rangées par la nature, qu’ils forment un retranchement admirable contre L’impétuosité des flots qui viennent rompre avec fureur La Rade par conséquent se trouve garantie et La Mer ne peut jamais si elevé en été Surtout Mais pour l’automne et L’hyver elle est plus dangeureuse, parce que le fond y est dur et la tenüe fort douteuse, on y jette L’ancre depuis cinq brasses jusqu’à onze.

ARTICLE 5.

Il faut necessairement avoir des ancres fortes pour servir de corps-morts n’ayant qu’une encablure et demis a chasser des vents de Sud Sud Est, de l’Est et Est-Nord est on a plus a reculer sans crainte d’echoüer, ainsi de fortes ancres avec des chaines peuvent assurer un capitaine dans son vaisseau.

ARTICLE 6.

Il y a quatre passes pour entrer dans le port de St Pierre. La passe de l’Est entre le Petit St Pierre et l’Isle Pigeon pour les Vaisseaux du Roy. La passe du Nord est qui est entre Le cap a l’aigle et le petit St Pierre, il y a aussi deux passes dans la partie du Sud, nommé passe du Sud, elles ne conviennent qu’a de Petits batiments car il y a trop peu d’eau pour de grands navires.

ARTICLE 7.

Entre les montagnes de St Pierre il y a une quantité d’Etangs où L’on pêche des truites saumonées, mais en petite quantité; dans la saison de l’été, L’isle est couverte de graines, que l’on nomme, Bleuais, quatre-temps, framboises, fraises et des anis. L’eau des lacs est assez bonne, mais dangereuse pour Les Diarés aux arrivants, c’est pourquoi on se sert de la Sapinette breuvage tres bon pour prevenir le Scorbut.

ARTICLE 8.

Suivant les informations que j’ay prise de differnts habilles pêcheurs anglois, on pourra regir deux-cent Batteaux de pêche dans St Pierre, ce qui forme un corps de Mils hommes, pour faire valoir La peche de la Morüe, elle se fait tout a l’entour de l’isle, celle qui se fait au printemps est la plus abondante; un batteau peut mettre a terre dix ou douze quintaux par journée, celle d’été et d’automne est moindre et elle peut s’avaluer a trois quantaux au plus. Mais les fonds manquent de poisson des huit, dix jours par intervalle.

ARTICLE 9.

Lorsque le Capelan petit poisson manque, La Morüe disparoit on se sert de ces petits poissons comme l’on fait des harangs, moules et encornets pour Boët. Il y a peu de manquereaux dans ces parages.

ARTICLE 10.

La Morüe des Isles St Pierre est la meilleure de tout le Septentrion et celle du chaoeua Rouge et de trois a quatre livres plus chere par cent.

ARTICLE 11.

Evaluation du commerce de St Pierre

200 chaloupes peuvent mettre a terre dans les trois par an – 350 quantaux chaque

Monte a 70000 quintaux

A 14# Le Qal 980 000

600 Barriques d’huiles de poissons à 110# la Br 100 000

Commerce des Interlopes monte 2 046 000 #

On pourra faire moins, si le commerce est deffendu totalement aux anglois aux isles chaudes il le surpassera de beaucoup de deux millions.

ARTICLE 12.

L’Isle à L’anglois distante de trois quart de Lieües de St Pierre, a deux lieües et demie de long haute dans la partie du Sud et Basse dans la partie du Nord on l’on trouve une ance en forme de fer a cheval, on l’on peut jetter L’ancre a sept huit brasses d’eau, on pourra tirer pendant quelques années des bois de cette Isle pour St Pierre. Il y a un cap dans cette partie qui est percé a jour par la fureur des flots, dans le Canal entre cette isle et St Pierre, vous trouvé cinquante soixante a quatre vingt brasses d’eau.

ARTICLE 13.

L’Isle de Miquelon est distance de l’isle a L’anglois d’un tier de lieüe, ces deux Isles il y a quatre ans n’en formaient qu’une, mais l’impetuosité des vents et de la Mer la Séparée en deux. L’Isle de Miquelon est longue d’environs cinq Lieües, et quince de contour. Celle-cu est la plus boisée et ls plus susceptible de culture, a la pointe du Nord il se trouve une grande Ance qui peut bien servir de port en Été, so entrée est Est et Ouëst, on y jette l’ancre a Sept huit et neuf brasses d’eau, fond de sable et de glaise, on fait aussi de la peche dans cette Isle; et l’on travaille a y former un Port pour mettre Les batteaux a L’abry du mauvais temps, il y a plusieurs Lacs sur cette Isle où l’on trouve des truites anguilles et meme quantité de Loups marins dans les saisons de l’automne et L’hyver.

Instruction du commerce des Isles chaudes avec St Pierre, et pour La Sureté des batiments.

Il convient de partir de St Domingue, La Martinique et autres Lieux pour les isles de St Pierre et Miquelon au vingt cinq de fevrier pour y arriver dans la fin de mars ou les commencements d’avril. Ordonner aux capitaines des dites batiments d’entrer aussitor dans le Barachois, Munir ces batiments surtout d’un cable d’un bon filage et d’une ancre d’un tier ou au moins d’un quart plus forte que sa proportion ordinaire, pour pouvoir soutenir le mouillage de la grande Rade Jusqu’à leur entrés dans le petit port.

Les Batiments propres pour cette navigation sont les Brigantins, Goëlettes et Batteaux, du port depuis cinquante tonnaux à cent-vingt, dans lesquels ont doit charger du Taffia, Sirops our la plus grande quantité, Sucre brut et Caffé, et quelques peu de Coton. Tous ces articles sont propres pour la Nouvelle-Angleterre et le Canada, les Interlopes dans cette partie vous donnerons en échange Leur batiments chargés de planches et de Morües, et de chevrons, on pouroit même en tirer du bois de construction, des mâtures, on ne peut point se passer de la nouvelle-angleterre et du Canada surtout pour les planches, et c’est à ces isles que ce commerce se sera pouvu que L’entrée de ces denrées soit totalement deffendue icy pour La Nouvelle Angleterre, a Louisbourg precedemment lorsquil nous apartenoit, Le commerce avec les Interlopes a monté a plus de trois millions, Il est certain que St Pierre fleurira si la paix dure, puisque L’angleterre sera oblgié d’en tirer pour le Canada toutes les denrées qui sortent de St Domingue et La martinique.

On peut rester pour son commerce à l’isle St Pierre Jusqu’à la mie décembre, mais il faut avoir bien attention de faire munir les équipages de gros bas, grosses casaques et bottes sans cela on risqueroit de mettre son batiment en perdition.

Si on vouloir faire une compagnie pour cette partie, il conviendroit qu’elle écrivit d’avance a la cote de la nouvelle angleterre, comme a Boston, Mariland et [psadoüet?], pour lier et s’entendre avec les interlopes de cette partie, demander un magazin en bois tout construit qui peut être transporté a peu de frais aux isles de St Pierre, c’est le vray moyen de mettre a couvert et conserver Les denrées qu’on y transportera le Loyer de trois années [] magazins en payera L’achat.

A Bord de la flûte du Roy La Barbüe en Rade du Port au Prince, ce 26 Septembre 1764