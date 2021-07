1699 – Mauvais temps aux îles St Michel par 47 degrés de latitude nord

Le texte notarié ci-dessous, établi à Bordeaux, fait état des déboires d’un navire dénommé le Saint-Pierre Saint-Malo. Avec un tonnage de 90 tonnes, avec 15 membres d’équipage, il est surpris par du mauvais temps près des îles Saint-Michel par 47 degrés nord. La seule île près de Terre-Neuve, à cette latitude, est bien Miquelon. C’est un rare document qui établit un lien toponymique entre une île « Saint-Michel » tel que nommée par des Malouins, et l’île de Miquelon, patronyme utilisé par les Basques.

Retranscription partielle : St Malo – Nicolas Rehault, capitaine du St Pierre de St Malo, de 90 tonaux, venant de terre neuve chargé de 66 milliers morues seches et 55 morues verte party par le 12 d’aoust arrivé près avec 14 [] declare que le 28 dudict mois d’aoust [] par le travers des iles de St Michel par les 47 degrés de latitude nord il fut surpris par du mauvais temps avec tourmente [] la nuit de loup de mer [] a cause du mauvais temps il craint que la marchandise de [] pourroit estre mouillée et endommagée ce quil feira attester en cas de besoing.

Nom et type de navire: Saint-Pierre de Saint-Malo. Tonnage: 90 tx. Membres d’équipage: 15. Lieu du voyage: Terre-Neuve. Date de départ: 1699″; août; 12. Date de retour: 1699; septembre; 17. Capitaine: Nicolas Rehault*. Cargaison: 66 000 et 55 couples de morues vertes. Autres renseignements: *Déclare que le 28 août près des îles Saint-Michel (47o nord); il fut surpris par le mauvais temps; » craint pour sa cargaison.

Source : Archives départementales de la Gironde (France)

Référence : 6B 229 182 FRAD033_000000001_76631