Soutenir le GrandColombier : 50 % de notre objectif

Chers lecteurs, chers amis,

Notre dernière campagne de financement participative remonte à juin 2019 quand nous avons pu réunir, grâce à votre grande générosité, suffisamment de dons pour financer le serveur web, ses applications et services pendant deux ans.

Nous avons étoffé le site et mis en ligne plus de 3000 documents dont de nombreux traités, cartes, listes toponymiques, archives, sources primaires, études, recherches et trois versions des éphémérides.

En 2020, nous avons exploité un nouveau fonds d’archives, celui des livres numérisés Google, grâce auquel nous avons pu ajouter 50 nouveaux textes, d’importantes nécrologies ainsi que des brèves du 19e siècle et début 20e. Le fonds peut encore faire l’objet d’une exploitation approfondie, ce qui est prévu pendant l’été 2021.

Contributions à date et notre objectif. 50%

Nous avons atteint 50 % de notre objectif. Merci aux généreux donateurs !

Vous pouvez choisir ci-dessous la contribution de votre choix :

Ami du GrandColombier – 25 €

Compagnon du GrandColombier – 50 €

Bienfaiteur du GrandColombier – 100 €

Capitaine du GrandColombier – 500 €

Soutenir le GrandColombier.com Le GrandColombier.com propose depuis 18 ans plus de 2900 documents dont des traités, une cartographie détaillée, des archives dont des sources primaires, de nombreuses études, des recherches ainsi que des éphémérides. Afin de maintenir ce service, je vous invite à le soutenir financièrement.

Merci de votre soutien,

Bien cordialement,

– Marc A. Cormier

Créé en 1994, avec dépôt du domaine GrandColombier.com en août 2000, le site et son serveur n’existent que grâce aux dons de particuliers et la contribution financière et technique de son gestionnaire.