1672 – 1674 – Le marchand Henri Brunet aux îles Saint-Pierre

L’histoire des îles peut s’écrire de maintes façon, que ce soit par l’étude des cartes, des routiers ou par les archives coloniales. Parfois, on peut tirer des éléments fort intéressants sur l’histoire de Saint-Pierre en épluchant des documents assez insolites : tel est le cas du journal de voyage maritimes et copies de lettres du marchant huguenot, Henri Brunet, rédigés entre 1672 et 1678. Ces documents, de la collection Clairambault de la Bibliothèque nationale de France, contiennent de très nombreuses copies manuscrites de lettres écrites depuis La Rochelle, Boston, Plaisance mais aussi Saint-Pierre et environs.

27e Samedy [août 1672] – Le vant estoit tout calme or belle mes nous [nagsme] jusques aux Ile de la balleine ou fusme a terre faire nostre chaudiere & comme on accomodoit le disner je fus a la casse ou il y a nombre de gyber, & je tuay des bous allebrans & ensuite, nous prisme resollution daller jour ou nuit a St Pierre ce que nous fisme & y arrivasme a neuf heures du soir qui estoit douze lieux que fisme a la nage.

28e dimanche [août 1672] – Je fus a terre ou je disuay au Chafaut du vice amiral nomme Les Deshais, je vandy deux cars deau de vie Le premier fut du debtail ou je neu fy que 33₶ mon garson mayant firponné Lautre je le Vandu en gros 55₶ au Sr de Fontelle quy me donna une barrique & un tierson dhuille en payement, j’acheptay aussi dud vice amiral six barrique huile a 50₶ la barrique que jebarquay en notre chaloupe.

29e Lundi [août] nous partisme de St Pierre et visme couché au petit St Laurens & passame nous perdre par la brume sous le Chapeau Rouge.

À bord du vaisseau du roi, le Calaisien, ou la Rencontre, Henri Brunet apportait de très nombreuses marchandises et vivres à la colonie de Plaisance et les établissements de la cote dite du Chapeau Rouge : Fortune, Saint Laurent, Petit Plaisance et bien d’autres contrées, dont Saint-Pierre. Henri Brunet y relate ses opérations commerciales avec beaucoup de détail, vendant ici et là des barriques de vin, des quarts d’eau de vie, de la farine, des biscuits, des sacs de pain, des jarres d’huile, des pots de beurre, du lard, du sel, du vinaigre et de l’huile d’olive. Le tout contre paiement en nature, ou en morue sèche. Il lui arrive aussi d’accepter en paiement des barils d’huile, sans aucun doute de l’huile de foie de morue.

14 Jeudy [Juin 1674] nous avons pris hauteur & trouvé 45 degrés et demi beau tamps & ce jour jay arresté voyant une si longue traversée daller en les ile de St Pierre apres avoir pris le santimant de nos officiers, le vant vient sur le soir vers lest nous avons porté le cap jusques a quattre heures du matin au nord Woist & sinclé dix huit lieux. Ensuitte il a tombé à Woist nous avons porté le cap jusques a mydy au nord quart de nord & singlé cinq lieux.

Outre les produits de première nécessité, Henri Brunet vend aussi des armes, que ce soit des affuts de canon, des double pistoles, des fusils de canon avec balles toutes rondes. Bien évidemment, cela ne s’arrête pas là, il vend aussi à qui veut en acheter chapeaux, souliers, fil à coudre, du tabac, du goudron et même des sacs de plomb.

Monsieur J Godeffroy Aux Iles de St Pierre Le 4 aoust 1674

Ayant heu une traversée de pres de deux mois ma obligé de venir amarer en ce lieu plustost qu’a plaisance ou je nay pas fait jusques a present grand paische et cependant tous les vaisseaux sont chargez Il est vrai quilz les 7 de leur paische quand jay arrivé jay trouve le capitaine Bertrand aussi qui aveq deux chaloupes a paisché six centz quintaux de poisson et contibue sur les sept Il y a fallu achepter Beaucoupt de petites Commoditez avant mon arrivée quon luy a bien vandu . a Lesgard de nostre cargaison Il en dispose lui mesme De tout en sa faveur quy est a dire quil a prix le sel pour son compte sans que nous entrions en aucune diminution. Le vin et eau de vie le semblait a la reserve des farines dont il en reste huict cars et la barrique de sirop il doit le tut dut jusques a present je Nay pas peu arresté Combien il pourra nous debvoir mais par voye de France je vous envoyesay copie du compte aussy tost que lauray fait avec luy Je suis en attendant la rancontre se elle vient je lauray chargé en trois jours sy elle touche a plaisance […]

Ces écrits sont la preuve incontestable que les habitants de Saint-Pierre font partie intégrante d’un marché complexe où les produits de première nécessité sont régulièrement vendus ou échangés contre la monnaie du pays : la morue sèche. Bien que nous ayons très peu d’écrits ou de recensements nominatifs précédant les années 1680, nous savons que Saint-Pierre est dès 1672 et 1674 un lieu de pêche bien fréquenté comme de nombreux autres havres de la cote du Chapeau Rouge et de la Colonie de Plaisance. Henri Brunet commerce aux îles Saint-Pierre avec le capitaine Bertrand, sans doute Denis-François Bertrand, du recensement de 1691 ainsi que Jeanne Casordy, femme de Jean Pascaud, Breton que l’on retrouve dans des recensement à Saint-Pierre en 1679, en 1686 et en 1691.

Pour en savoir plus :

Manuscrits : Journal de voyages maritimes et copies de lettres (1672-1678).

Bibliothèque nationale de France. Département des manuscrits : Collection Clairambault : C-4594

The Atlantic Travels of Henri Brunet, a Migrant Merchant in Seventeenth-Century French Newfoundland par Amanda Crompton. Pages 109 à 125.