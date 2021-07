1681 – Ordonnance de Colbert applicable aux îles Saint-Pierre et Miquelon

La grande ordonnance de la marine d’août 1681, aussi dénommé code de la marine, ou encore l’Ordonnance de Colbert.

Ordonnance de la marine, du mois d’aoust 1681

Louis XIV (1638-1715 ; roi de France)

Livre cinquième de la pêche qui se fait en mer.

Titre I. De la liberté de la pêche.

Article II. Nos Sujets qui iront faire la Pêche des Molües, Harengs & Maquereaux sur les Côtes d’Irlande, Ecosse , Angleterre, & de l’Amerique, & sur le banc de Terre neuve, &: généralement dans, toutes les Mers où elle se peut faire, feront tenus de prendre un congé de l’Amiral pour chaque Voyage.

Titre VI. De la pesche des molues

Article Premier. Quand nos Sujets iront faire la Pesche des Molües aux Costes de l’Isle de Terre-neuve, le premier qui arrivera ou envoyera sa Chaloupe au Havre appellé du Petit-Maître, aura le choix & prendra l’étendue du Galet qui luy fera nécessaire & mettra au lieu dit l’Eschaffaut du Croc une Affiche signée de luy, contenant le jour de son arrivée, & le nom du Havre qu’il aura choisi.

Moluës.] On dit ordinairement Moruës : or la Morue ou Moluë est un Poisson qui se pêche dans la Mer Oceane , il est large d’un pied , il croit jusqu’à une coudée , il a de grands yeux, &: cependant il ne voit pas bien clair.

L’Isle de Terre-neuve.] Cest une Isle de l’Amérique Septentrionale en la Nouvelle France : au devant de cette Isle s’étend en Mer un grand Banc , appelle communément le Grand Banc ; &: c’est sur ce Banc où les François, les Espagnols, les Portugais & les Hollandois pêcheat chaque année une abondance incroyable de Moluës ou Moruës : cette Pêche Ce fait depuis la my-Avril jusqu’à la fin de Juillet : quand on a pris ce Poisson, on l’eventre sur le champ , & on le sale ; & c’est ce qu’on appelle Moruë ou Molüe verte.

Au lieu dit de l’Eschaffaut. ] Parce que ce lieu est en forme d’échaffaut.

Article VII. FAISONS défenses sous peine de cinq cent livres d’amende, aux Maîtres & Equipages des Vaisseaux qui arriveront tant aux Costes de Terre-neuve qu’en la Baye de Canada , de jetter le Lest dans les Havres , de s’emparer des Sels & Huiles qui s’y trouveront, & de rompre , transporter ou brûler les Eschaffauts, lesquels appartiendront aux Maîtres qui auront fait choix des Havres ou Galets sur lesquels ils auront été laissez.

De jetter le Lest dans les Havres. ] Crainte de combler & gâter les Havres par le Lest, Pierres ou Sables, qui étoient dans le Fond de Cale pour lester le Navire.

Des Sels. ] Qui avoient été apportez pour saler les Moluës ou Moruës.

Huile. ] Qui avoient été faites du foye & des entrailles des Moluës ou Moruës.

Les Efchaffaux. ] Que les Mariniers font de bois sur le grand Banc prés le lieu appelé le Croc, pour faciliter la Pêche.

Lesquels appartiendront. ] Cest-à-dire que les Sels, les Huiles & les Eschaffaux qui auront été abandonnez & délaissez , &: qu’un Maître de Navire trouvera fortuitement dans le Havre ou Galet qu’il aura choisi pour se placer à la Pêche, luy appartiendront, sans que les Maîtres des autres Navires, qui se sont placez ailleurs, y pûssent rien avoir ni prétendre.