Cartographie et toponymie : depuis la rétrocession de 1816

Lors de la paix d’Amiens en 1802 Saint-Pierre et Miquelon sont rendues à la France. La colonie n’est occupée que par quelques soldats, des administrateurs et des pêcheurs. De nouveau les évènements en Europe imposeront un retrait de la colonie : les hostilités reprennent entre Napoléon et l’Angleterre.

En 1814 le traité de Paris, signé après l’abdication de Napoléon et la restauration de Louis Stanislas Xavier de France rend Saint-Pierre et Miquelon à la France. Le retour de Napoléon ouvre de nouveau les hostilités en Europe, mais vaincu à Waterloo, l’Empereur n’aura régné que cent jours. Véritables otages de la valse des régimes institutionnels, ce ne sera qu’à signature du deuxième traité de Paris le 20 novembre 1815 que Saint-Pierre et Miquelon seront définitivement rendus par la couronne britannique. Il faudra donc attendre le printemps de 1816 pour clôturer plusieurs décennies de pérégrinations pour les Saint-Pierrais et Miquelonnais.

Dupetit-Thouars et Turiault 1818 – 1819, Du Petit-Thouars 1824

Fils d’Aristide Aubert Dupetit-Thouars, Abel Aubert Dupetit-Thouars est né près de Saumur en 1793. Amiral français, il imposera le protectorat français en Polynésie Française en 1842. Auteur de plusieurs cartes de Saint-Pierre, il lèvera son premier plan de la rade et du Barachois en 1818.

Plan de la Rade et du Barachois des Iles Saint-Pierre et Miquelon – 1818.

Cailloux à Malvillain

Cap à l’Aigle

Passe du Nord-Est

Pointe au Canon

Barachois

Ile aux Moules

Pointe à Bertrand

Anse à Bertrand

Roches Bertrand

Pointe à Philibert

Anse à Philibert

Cap Noir

Île aux Chiens

Anse à Tréhouart

Pointe à Mme de Bon

Anse à Mme de Bon

Basse dite le Mulou

Pointe à Bonniere

Pointe Plate

Plan de la Rade de L’Ile de Saint-Pierre 1824

Le Grand Colombier

Le Petit Colombier

Basse du Colombier

Pointe Henry

Cap Blanc

Cap Rouge

Basse du Cap Rouge

Cailloux à Malvillain

Cap à l’Aigle

Petit St Pierre

Pointe au Canon

Bourg de St Pierre

I aux Moules

Pte à Bertrand

Anse à Bertrand

Roches Bertrand

Pte à Philibert

Anse à Philibert

Pointe Cronier

Cap Noir

Ile Massacre

Ile aux Chiens

Pte Plate

Pte à Me de Bon

Rocher Baudry

Ile aux Pigeons

Les Canailles

Rocher Hacher

I aux Vainqueurs

Rocher Plat

Cap Pelé

Passe au Fletans

Rocher Noir

L’Enfant Perdu

Basse de l’Enfant Perdu

J. de la Roche-Poncié 1841 – 1843, Ingénieur Hydrographe

La toponymie contemporaine s’est formée pendant la première moitié du XIXe siècle. La carte de l’Hydrographe de la Roche Poncié contient pratiquement tous les noms qui figurent sur les cartes modernes.

NOTE: le manuscrit s’arrête ici. M. Cormier.

Note : cette série d’articles fut rédigée entre 1997 et 2004 dans le cadre d’une œuvre consacrée à l’histoire de la cartographie et de la toponymie de l’archipel. Le projet n’ayant abouti, les ébauches vous sont livrés tels quels avec pour seul objectif de mieux faire connaître cette facette particulière de notre histoire.