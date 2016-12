La base Léonore: Saint-Pierre-et-Miquelon

« La base Léonore donne accès aux dossiers nominatifs des personnes nommées ou promues dans l’Ordre de la Légion d’honneur depuis 1802 et décédées avant 1977. Les dossiers originaux sont conservés aux Archives nationales ou à la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur. Pour chaque personne dont le dossier a été conservé, une notice indique la cote du carton où se trouve le dossier, le lieu de conservation de ce carton et des éléments biographiques sommaires (nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance). Les dossiers comportant des documents datant de moins de 50 ans ne sont pas consultables en ligne. »

BANET Prosper

Né le 1819/05/14

Né à Saint-Pierre-et-Miquelon

Capitaine du port, Chevalier par décret du 27 décembre 1872 rendu sur le rapport du Ministre de la Marine.

BEAUTEMPS-BEAUPRE Charles Jean

Né le 1823/03/26

Né à Saint-Pierre-et-Miquelon

Vice-président au Tribunal de 1re Instance de la Seine, Chevalier par décret du 12 juillet 1884 rendu sur le rapport du Ministre de la Justice.

BOROTRA Dominique

Né le 1874/07/17

Né à Miquelon, Saint-Pierre-et-Miquelon

Décret du 31 janvier 1937, Chevalier, rendu sur le rapport du Ministre des Travaux Publics en qualité de Commerçant aux îles Saint-Pierre et Miquelon

BOULANGER Alfred Louis

Né le 1878/03/01

Né à Saint-Pierre-et-Miquelon

Dossier non communicable, article 213-2 du Code du patrimoine

CLAIREAUX Auguste Désiré

Né le 1875/08/22

Né à Saint-Pierre-et-Miquelon

Mécanicien principal de 1re classe de la Marine, Chevalier par décret du 11 juillet 1922 rendu sur rapport du Ministre de la Marine.

DAUVIN Léon Eugène Adolphe

Né le 1839/11/23

Né à Saint-Pierre-et-Miquelon (St Pierre de Terreneuve)

Chevalier par décret du 23 octobre 1871 rendu sur le rapport du Ministre de la Marine

Qualité de Médecin du 1re Classe de la Marine

DUHAMEL Albert

Né le 1838/03/07

Né à Saint-Pierre-et-Miquelon

Capitaine de Frégate, promu Officier par décret du 29 juin 1886 rendu sur le rapport du Ministre de la Marine et des Colonies. Chevalier le 14 mars 1869.

DUMOUTIER Charles Henry

Né le 1785/01/04

Né à Saint-Pierre-et-Miquelon

Capitaine de Frégate, promu Chevalier de l’Ordre royal de la Légion d’honneur, à dater du 2 octobre 1830.

DURIEUX Henri Leandre

Né le 1825/03/30

Né à Saint-Pierre-et-Miquelon

Sous commissaire de la marine en retraite, promu Chevalier de la légion d’honneur par décret du 12 janvier 1881

FITZGERALD Joseph Cyprien

Né le 1863/06/28

Né à Saint-Pierre-et-Miquelon

Sous chef de bureau du Ministère de la Marine, nommé Chevalier par décret du 31 décembre 1912 rendu sur le rapport du Ministre de la Marine.

GAUTIER Prosper Auguste Emmanuel

Né le 1890/02/12

Né à Saint-Pierre-et-Miquelon

Dossier non communicable, article 213-2 du Code du patrimoine

HARDY Gustave Jean Marie Alexandre

Né le 1887/11/11

Né à Saint-Pierre-et-Miquelon

Nommé Chevalier par décret du 24 décembre 1923 rendu sur le rapport du Ministre de la Marne en qualité de Médecin de 1e classe de la Marine.

Nommé Officier par décret du 1 mars 1939 rendu sur le rapport du Ministre de la Marne en qualité de Médecin Principal de Réserve de la Marine.

HUMBERT Adrien Charles Marie Joseph

Né le 1887/03/05

Né à Saint-Pierre-et-Miquelon

Dossier non communicable, article 213-2 du Code du patrimoine

JORE Noël Louis Gratien

Né le 1852/02/18

Né à Saint-Pierre-et-Miquelon

Nommé Chevalier par décret du 1 juillet 1925 rendu sur le rapport du Ministre de Grand Chancelier en qualité de Juge Président du Tribunal d’appel de Djibouti, en retraite.

LABROUSSE Jean Baptiste Camille

Né le 1890/12/02

Né à Saint-Pierre-et-Miquelon

Nommé Chevalier par arrêté du Ministre de la Guerre en date du 29 octobre 1918 en qualité de Lieutenant Active, 48e Régiment d’Infanterie.

LEDRET Valery Eugène

Né le 1822/11/15

Né à Saint-Pierre-et-Miquelon

Nommé Chevaler par décret du 27 décembre 1872 rendu sur le rapport du Ministre de la Marine en qualité de Pilote à St Pierre et Miquelon.

LEGASSE Christophe Louis

Né le 1859/08/25

Pyrénées-Atlantiques ; Dassussarry

Nommé Chevalier par décret du 1er septembre 1923.

Nommé Officier par décret du 12 août 1930 rendu sur le rapport du Ministre de l’intérieur en qualité d’évêque de Périgueux, ancien évêque d’Oran.

LITTAYE Edouard William Marie

Né le 1833/11/19

Né à Saint-Pierre-et-Miquelon

Nommé Chevalier le 11 août 1869

Nommé Officier par décret du 3 mai 1889 rendu sur le rapport du Ministre de la Marine

Qualité de Commissaire de la Marine, Chef de Service de la Marine à Dunkerque.

LITTAYE William Louis Joseph

Né le 1867/11/11

Né à Saint-Pierre-et-Miquelon

Nommé Chevalier le 31 décembre 1903

Nommé Officier par arrêté du 7 octobre 1917 rendu sur le rapport du Ministre de la Guerre

Qualité de Sous-Intendant minitaire de 2e classe territorial.

LOYER DESLANDES Simon Jacques

Né le 1771/07/16

Né à Saint-Pierre-et-Miquelon

Chevalier de l’Ordre royal de la Légion d’honneur pour prendre rang à dater du 18 août 1814.

Lieutenant de Vaisseau

MAGNOUX Victor François Joseph

Né le 1881/07/23

Né à Saint-Pierre-et-Miquelon

Chevalier le 16 octobre 1917

Officier par arrêté du 16 mars 1921 rendu sur le rapport du Ministre de la Guerre

Qualité de chef d’escadron d’artillerie, Inspection générale du matériel.

Rayé à partir du 18 décembre 1944

Condamné à mort le 18 décembre 1944 par la cour de justice de Chateauroux, commuée en celle des travaux forcés à perpétuité par décret du 5 janvier 1945.

MAZIER Paul Aristide

Né le 1851/12/02

Né à Saint-Pierre-et-Miquelon

Chevalier par décret du 3 août 1894 rendu sur le rapport du Ministre des Colonies

Qualité de Maire de Saint-Pierre

Il fut élu maire le 25 juillet 1882

Réélu le 26 janvier 1885, le 13 mai 1888, en 1889, le 16 mai 1892 et président du Conseil général en 1885, 1886, 1887, 1888 et 1894.

Il était aussi président du Bureau de Bienfaisance, de la Caisse d’Épargne, des Patentes et Impôts, du Conseil d’hygiène et vice-président du Conseil sanitaire. Il a présidé 14 fêtes nationales et fut juge au tribunal de commerce pendant 4 ans. Il était aussi membre du comité d’instruction publique.

PHELIPOT Charles

Né le 1827/01/16

Né à Saint-Pierre-et-Miquelon

Chevalier par décret du 5 août 1902 rendu sur le rapport du Ministre de la Marine

Qualité de capitaine au long cours

PHILEBERT Jean

Né le 1786/04/12

Né à Saint-Pierre-et-Miquelon

Chevalier par décret du 29 février 1814

Qualité de Capitaine d’Infanterie de Ligue

RIVIÈRE Joseph Pierre Paul Auguste

Né le 1892/05/30

Né à Saint-Pierre-et-Miquelon

Dossier non communicable, article 213-2 du Code du patrimoine

SASCO Emile Jean Joseph Henri

Né le 1865/10/11

Né à Saint-Pierre-et-Miquelon

Dossier non communicable, article 213-2 du Code du patrimoine

SUSINI Joseph

Né le 1911/01/07

Né à Saint-Pierre-et-Miquelon

Dossier non communicable, article 213-2 du Code du patrimoine

TAJAN Jean Alphonse Louis

Né le 1897/09/15

Né à Saint-Pierre-et-Miquelon

Dossier non communicable, article 213-2 du Code du patrimoine

TOURAINE Alexandre Louis Marie

Né le 1870/07/14

Né à Saint-Pierre-et-Miquelon

Chevalier

Officier par décret du 9 juillet 1926 rendu sur rapport du Ministre de la guerre en qualité d’Officier d’administration de 1e classe du service de santé à l’armée du Levant.