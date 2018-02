1544 – Jean Alfonse

« Et du cap de Ratz jusques aux isles de sainct Pierre y a quarente lieues. Et si vous voullez aller par le destroict des Bretons, passerez a bort du Coulombier, de quelque couste que vous vouldrez. Ce Colombier est vng islet, et est dict Colombier parce qu’il y a forces oyseaulx. Passerez entre les isles sainct Pierre et la terre des Dunes ». Jean Alfonse, manuscrit du voyage de 1544.