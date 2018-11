Soldats américains de la Grande Guerre nés à Saint-Pierre-et-Miquelon

Suite aux grandes migrations des habitants des îles Saint-Pierre et Miquelon au début du 20e siècle, de nombreux Saint-Pierrais et Miquelonnais se sont retrouvés aux États-Unis lors de l’entrée en guerre de ce pays en 1917. Grâce aux archives américaines, nous pouvons connaître les noms de ces soldats originaires de l’archipel. Ils s’appelaient en outre Slaney, Hacala, Bouroult, Giradin, Lamusse, Portais, Clooney, Iriberry et Teletchea …

Nom : Peter Joseph Slaney

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : Worcester City no 4, Massachusetts, United States

Sexe : Male

Nationalité : France

Date de naissance : 31 Oct 1895

Lieu de naissance : St Pierre, Miquelon, France Nom : Pierre Arnaud

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : Boston City no 8, Massachusetts, United States

Sexe : Male

Nationalité : France

Date de naissance : 09 Jan 1893

Lieu de naissance : Saint Pierre, Miquelon, France Nom : George Louis Lamusse

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : New York City no 130, New York, United States

Sexe : Male

Nationalité : France

Date de naissance : 09 Feb 1895

Lieu de naissance : St Pierre, St Pierre & Miquelon Nom : Leon Joseph Iriberry

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : New York City no 58, New York, United States

Sexe : Male

Date de naissance : 07 Oct 1887

Lieu de naissance : Saint Piere, Miquelon, France Nom : Louis Joseph Iriberry

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : New York City no 187, New York, United States

Sexe : Male

Nationalité : France

Date de naissance : 19 Sep 1886

Lieu de naissance : Istand, St Pieare, Miquelon Nom : Louis Joe Bouroult

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : Barnstable City no 43, Massachusetts, United States

Sexe : Male

Nationalité : France

Date de naissance : 06 Dec 1890

Lieu de naissance : St. Pierre, Miquelon, France Nom : Elie Peter Leroy

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : New York City no 148, New York, United States

Sexe : Male

Nationalité : France

Date de naissance : 21 Dec 1889

Lieu de naissance : St Pierre Miquelon, , France Nom : Eugene Thomas Davis

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : Barnstable City no 43, Massachusetts, United States

Sexe : Male

Nationalité : France

Date de naissance : 23 Sep 1892

Lieu de naissance : St Pierre, St Pierre, Miquelon Nom : Leon Joseph Deschamps

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : Barnstable City no 43, Massachusetts, United States

Sexe : Male

Nationalité : France

Date de naissance : 16 Nov 1888

Lieu de naissance : St Pierre, Miquelon, Nom : Eugene Girardin

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : Woonstocket City, Rhode Island, United States

Sexe : Male

Nationalité : France

Date de naissance : 19 Apr 1888

Lieu de naissance : Saint Pierre De Miquelon, , France Nom : August Jules Bechet

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : East Boston City no 1, Massachusetts, United States

Sexe : Male

Date de naissance : 02 Nov 1887

Lieu de naissance : St Pierre, Miquelon, France Nom : Alexander Dagort

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : Nye County, Ormsby County, Storey County, Washoe County, Nevada, United States

Sexe : Male

Nationalité : France

Date de naissance : 09 Jul 1887

Lieu de naissance : St Pierre, Miquelon, France Nom : Edgar Duquesnel

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : Somerville City no 3, Massachusetts, United States

Sexe : Male

Nationalité : France

Date de naissance : 03 Sep 1887

Lieu de naissance : St Pierre, Miquelon, France Nom : George Duquesner

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : New York City no 129, New York, United States

Sexe : Male

Nationalité : France

Date de naissance : 04 Jul 1886

Lieu de naissance : St. Pierre, Miquelon, France Nom : Edgar Duquesmel

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : Somerville City no 3, Massachusetts, United States

Sexe : Male

Nationalité : France

Date de naissance : 03 Sep 1887

Lieu de naissance : St Pierre, Miquelon, Nom : Peter Francis Albert Pommet

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : Gloucester City no 22, Massachusetts, United States

Sexe : Male

Nationalité : France

Date de naissance : 22 Jan 1887

Lieu de naissance : Saint Pierre Miquelon, Miquilon, France Nom : James H Clancy

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : Gloucester City no 22, Massachusetts, United States

Sexe : Male

Date de naissance : 23 Apr 1888

Lieu de naissance : St Pierre, Miquelon, Nom : Ormand Albert Briard (Briand?)

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : New York City no 129, New York, United States

Sexe : Male

Nationalité : France

Lieu de naissance : St Pierre And Miquelon, , France Nom : Edward Henri Bouvier

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : Somerville City no 3, Massachusetts, United States

Sexe : Male

Nationalité : France

Date de naissance : 24 Apr 1890

Lieu de naissance : St Pierre And Miquelon, , France Nom : Eugene Bouvier

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : Somerville City no 3, Massachusetts, United States

Sexe : Male

Nationalité : France

Date de naissance : 12 Sep 1891

Lieu de naissance : St Pierre And Miquelon, , France Nom : Maurice Marie Demontreux

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : New York City no 24, New York, United States

Sexe : Male

Nationalité : France

Date de naissance : 09 Oct 1891

Lieu de naissance : St Pierre And Miquelon, , France Nom : Patrick Henry Keating

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : Gloucester City no 22, Massachusetts, United States

Sexe : Male

Nationalité : France

Date de naissance : Sep 1892

Lieu de naissance : St Pierre, Micoquelin, France Nom : Joseph E Mitchell

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : East Boston City no 2, Massachusetts, United States

Sexe : Male

Nationalité : France

Date de naissance : 26 Mar 1891

Lieu de naissance : St Pierre, , France Nom : Louis Francois Portais

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : Cambridge City no 4, Massachusetts, United States

Sexe : Male

Nationalité : France

Date de naissance : 18 Oct 1889

Lieu de naissance : St Pierre, Miguelon, France Nom : Eugene Alphonse Portais

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : Somerville City no 3, Massachusetts, United States

Sexe : Male

Nationalité : France

Date de naissance : 27 Sep 1894

Lieu de naissance : St Pierre, Mignelon, France Nom : Ernest E Portais

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : Somerville City no 3, Massachusetts, United States

Sexe : Male

Nationalité : France

Date de naissance : 30 Jan 1897

Lieu de naissance : St Pierre, Miquelan, France Nom : Alexander Portais

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : Cambridge City no 4, Massachusetts, United States

Sexe : Male

Nationalité : United States

Date de naissance : 04 Oct 1891

Lieu de naissance : St Pierre, Miguelon, France Nom : Duquesnel Bryan

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : Hudson County no 3, New Jersey, United States

Sexe : Male

Nationalité : France

Date de naissance : 11 Aug 1889

Lieu de naissance : Saint Pierre, , France Nom : F Littre

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : San Juan County, Puerto Rico, United States

Sexe : Male

Nationalité : Francia

Date de naissance : 01 Oct 1889

Lieu de naissance : St Pierre, Miguelon, Francia Nom : Paul L Morel

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : New York City no 182, New York, United States

Sexe : Male

Nationalité : France

Date de naissance : 27 Jun 1887

Lieu de naissance : St Pierre, M I, France Nom : Emileo Couture

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : Strafford County, New Hampshire, United States

Sexe : Male

Nationalité : Canada

Date de naissance : 07 Nov 1890

Lieu de naissance : St Pierre, , France Nom : Eugene Le Meur

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : San Juan County, Puerto Rico, United States

Sexe : Male

Nationalité : Francia

Date de naissance : 13 Sep 1895

Lieu de naissance : St Pierre, Miguelón, Francia Nom : Michael Joseph Clooney

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : Gloucester City no 22, Massachusetts, United States

Sexe : Male

Nationalité : France

Date de naissance : 20 Mar 1883

Lieu de naissance : St Pierre, , France Nom : Auguste M Lescoublet

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : Brighton City no 25, Massachusetts, United States

Sexe : Male

Nationalité : France

Date de naissance : 31 Jul 1894

Lieu de naissance : St Pierre, French Province, France Nom : James Joseph Roach

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : East Boston City no 1, Massachusetts, United States

Sexe : Male

Nationalité : France

Date de naissance : 14 Feb 1898

Lieu de naissance : St Pierre, Miguelon, France Nom : Joseph Etchemendy

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : Hudson County no 4, New Jersey, United States

Sexe : Male

Nationalité : France

Date de naissance : 01 May 1893

Lieu de naissance : Saint Pierre, , France Nom : Harry J Reardon

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : Gloucester City no 22, Massachusetts, United States

Sexe : Male

Date de naissance : 04 Sep 1889

Lieu de naissance : St Pierre, , France Nom : Joseph Vincent Mcdonald

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : Cranston City, Rhode Island, United States

Sexe : Male

Nationalité : Great Britain

Date de naissance : 11 Mar 1887

Lieu de naissance : St Pierre, Miguel, France Nom : Rene Poulain

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : Cleveland City no 14, Ohio, United States

Sexe : Male

Nationalité : France

Date de naissance : 19 Apr 1887

Lieu de naissance : St Pierre, Miguelon, France Nom : Michael Henry Powers

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : Gloucester City no 22, Massachusetts, United States

Sexe : Male

Nationalité : France

Date de naissance : 23 Nov 1877

Lieu de naissance : St Pierre, , France Nom : Charles W Sweeney

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : New York City no 67, New York, United States

Sexe : Male

Nationalité : France

Date de naissance : 06 Jan 1897

Lieu de naissance : St Pierre, Migulon, France Nom : George R Sweeney

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : New York City no 67, New York, United States

Sexe : Male

Date de naissance : 27 Sep 1889

Lieu de naissance : St Pierre, Miguelon, France Nom : Edward Chas Sweeney

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : New York City no 67, New York, United States

Sexe : Male

Nationalité : France

Date de naissance : 11 Apr 1887

Lieu de naissance : St Pierre, Miguelon, France Nom : James Bernard Gorman

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : Fairbanks City, Alaska, United States

Sexe : Male

Nationalité : France

Date de naissance : 28 Aug 1892

Lieu de naissance : St Pierre, Miguelon, France Nom : Joseph A Hacala

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : Pawtucket City no 2, Rhode Island, United States

Sexe : Male

Nationalité : France

Date de naissance : 17 Sep 1892

Lieu de naissance : St Pierre, , France Nom : John E Hacala

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : Pawtucket City no 2, Rhode Island, United States

Sexe : Male

Nationalité : France

Date de naissance : 23 Jun 1892

Lieu de naissance : St Pierre, , France Nom : Morris Hacala

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : Pawtucket City no 2, Rhode Island, United States

Sexe : Male

Nationalité : France

Date de naissance : 12 Sep 1895

Lieu de naissance : St Pierre, , France Nom : George Joseph Burny

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : Chicago City no 41, Illinois, United States

Sexe : Male

Nationalité : United States

Date de naissance : 08 Dec 1888

Lieu de naissance : St Pierre, , France Nom : Joseph Louis Teletchea

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : Belmont City no 31, Massachusetts, United States

Sexe : Male

Nationalité : United States

Date de naissance : 16 Nov 1886

Lieu de naissance : St Pierre, Island Of St Pierre, France Nom : Lucien Calroe

Type d’événement : Draft Registration

Date : 1917-1918

Lieu : Gloucester City no 22, Massachusetts, United States

Sexe : Male

Nationalité : France

Date de naissance : 13 Nov 1887

Lieu de naissance : St Pierre, , France

