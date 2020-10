1901 – La Bijou Variety Company à Saint-Pierre et Miquelon

Ci-dessous une annonce dans le J.O. de Saint-Pierre et Miquelon annonçant le passage aux îles de la Bijou Variety Company, une troupe anglaise dirigée un temps par un certain M Granville. D’après les archives qu’on peut retrouver en ligne, la compagnie n’était absolument pas figée dans sa composition et pouvait varier d’un spectacle à l’autre. La composition de la troupe venue aux îles est connue grâce à l’annonce ci-dessous. Vous remarquerez la présence d’un « pasticheur de nègres », désolant spectacle raciste qui était monnaie courante à l’époque et connu en anglais sous le terme de « Minstrel show ». L’annonce est néanmoins intéressante car on y découvre le type de spectacle qui pouvait parfois venir aux îles au début du 20e siècle.

Samedi 11 mai 1901 – Journal Officiel des îles Saint-Pierre et Miquelon.

En ce moment, dans la Salle des Fêtes, une troupe anglaise, la Bijou Variety C°, se produit dans des exercices variés. Elle se compose de :

William O’Rourke, magnétiseur, prestidigitateur, baryton et comédien,

Thomas Stampleton, chanteur, danseur excentrique, pasticheur de nègres, et clown,

Comeford, acrobate, contorsionniste, et faiseur de trapèze,

Geo-Clarke, musicien, basse chantante,

Miss Parsons, danseuse de ballet. –

Evidemment, on a vu plus fort que ça, mais telle qu’elle est, cette troupe mérite qu’on aille la voir. Il faut encourager, sinon les arts, du moins les artistes, et nous souhaitons à nos hôtes de passage un public non clairsemé et des recettes compensatrices.