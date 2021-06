16xx – Le havre de Lizardie : l’Anse à Ravenel

Quand l’anse à Ravenel était le Havre de Lisardie / Lissardie / Lizardy



Le recensement de 1691 : Lissardie



Lors du recensement effectué en 1671, on retrouve des lieux parfaitement connus comme Plaisance, Saint-Pierre, la Baie de Fortune, Havre Bertrand, mais quel est donc ce lieu curieux dénommé Lissardie où se trouvent deux hommes et une femme ? Il semblerait qu’il s’agisse d’un lieu-dit situé sur l’île de Saint-Pierre, sans lien avec le Barachois.

Le Havre de Lizardie dans la cartographie de 1695.

Au XVIIe siècle, nos îles sont déjà connues des marins et pêcheurs européens. L’actuel Barachois est partagé par les nombreux armateurs malouins et granvillais qui fréquentent nos îles. Nous sommes à l’époque de la Hoguerie, de Malabrie, de Jacques Simon, sieur de Belleorme. Ce dernier fut d’ailleurs nommé gouverneur de Saint-Pierre par le gouverneur de Plaisance Brouillan. Simon, sieur de Belleorme est un armateur important : il emploie plus de 80 hommes. Personnage cultivé, il est capable de faire des relevés cartographiques comme l’illustre sa carte de 1695 (a).

Or ce document n’est pas unique ; cette fin du XVIIe est une époque importante pour Saint-Pierre, et l’activité cartographique intense semble l’attester. Cinq documents cartographiques sont connus, trois d’entre eux se limitent d’ailleurs au port de Saint-Pierre.

Mais que voit-on sur ces cartes ? Hormis des toponymes forts intéressants, l’emplacement des chapelles de grands armateurs et de leurs graves, on peut voir que l’anse à Ravenel ne porte pas le nom actuel, mais un toponyme curieux.

Juanes de Liçaurdi, capitaine luzien et Adam de Chibau

Au début du XVIIe siècle, un armateur important de Saint-Jean-de-Luz, Adam de Chibau employait plusieurs capitaines et marins luziens sur ses navires pour pêcher la morue à Terre-Neuve. Adam de Chibau était issu d’une famille de notables de Saint-Jean-de-Luz. Les navires de cet armateur pêchaient spécifiquement à Saint-Pierre et Plaisance, la cargaison de morue était ensuite livrée et vendue au Portugal. Un de ses navires, La Santa Clara, était commandé par un capitaine dénommé Juanes de Liçaurdi (b).

C’est précisément le nom de ce capitaine que l’on trouve sur la carte de Belleorme, et de L’Hermitte, qui est devenu par la suite l’anse à Ravenel.

Barachois de Lizardy ,

, Havre de Lizardie o

o Havre de lisardie .

. Pointe de Lisardie

Les Basses de lisardie.

Ce toponyme ne peut être que la déformation du nom du capitaine Juanes de Liçaurdi qui travailla pour Chibau de 1602 à 1611. Son nom réapparaîtra vers 1632 dans les cahiers de riches prêteurs de Saint-Sebastien : Domingo de Hoa et Dona Mariana de Rober y Salinas : Juanescot de Elçaurdi devenu patron et maître du Navire La Marie de Saint-Jean-de-Luz (c). Notons, pour les puristes de la langue euscarienne, que le c cédille fut souvent utilisée en labourdin pour représenter le son « s sourd français » désormais remplacé par le z en basque unifié (d) (Euskara batua). C’est pourquoi l’on peut trouver le nom de l’auteur du premier pilote qui mentionne Miquelon écrit de maintes façons : Hoyarçabal, Oyarzabal.

1602-1611. Capitaine Juanes de Liçaurdi de Saint-Jean de Luz sur la Sta Engracia pêche la morue à Saint-Pierre. Le navire appartenait au marchard Luzien Adam de Chibau. [gg]

Article publié pour la 1e fois le 5 janvier 2014, révisé en novembre 2015, juillet 2020 et juin 2021.